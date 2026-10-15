Juicio por la muerte de Maradona: uno por uno, qué penas pidieron la Fiscalía y las querellas para los siete acusados

Uno por uno los acusados. Desde la izquierda: el neurocirujano Leopoldo Luque; la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el jefe de enfermeros Mariano Perroni; el enfermero Ricardo Almirón; y el médico clínico Pedro Di Spagna

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El juicio por la muerte de Maradona cerró este miércoles la etapa de alegatos de la parte acusadora. La Fiscalía y las querellas expusieron ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro sus pedidos de condena para los siete profesionales de la salud juzgados por la muerte del Diez, ocurrida el 25 de noviembre de 2020.

Las penas solicitadas llegaron hasta los 16 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y la coordinadora de la prepaga Nancy Forlini. Ambos pedidos fueron formulados por Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando Maradona, aunque los distintos acusadores plantearon condenas diferentes para cada imputado.

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Las mayores diferencias surgieron en torno a la responsabilidad del psicólogo Carlos Díaz: mientras dos querellas solicitaron su absolución, las restantes y la Fiscalía reclamaron penas de hasta 12 años de prisión.

En cambio, todos coincidieron en pedir la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, al considerar que no había pruebas suficientes para sostener una acusación en su contra.

En cambio, todos coincidieron en pedir la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna, al considerar que no había pruebas suficientes para sostener una acusación en su contra.

El último en alegar fue Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, quien pidió 15 años de cárcel para Luque, 12 para Forlini y 10 para la psiquiatra Agustina Cosachov. También solicitó condenas para Díaz y los dos enfermeros imputados.

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A continuación, uno por uno, los pedidos de pena de la Fiscalía y las querellas para cada acusado.

Uno por uno, qué penas pidieron la Fiscalía y las querellas para los siete acusados

Leopoldo Luque

El neurocirujano fue el médico personal de Maradona durante sus últimos años y uno de los principales señalados por la acusación. Se le atribuye haber mantenido un rol de responsabilidad sobre la salud del Diez durante su internación domiciliaria, pese a que sostuvo que había dejado de estar a cargo del tratamiento.

La Fiscalía, representada por Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, solicitó 12 años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, además de diez años de inhabilitación profesional.

El neurocirujano Leopoldo Luque (Foto/Adrián Escandar)

Eduardo Ramírez (abogado de Diego Maradona Junior) coincidió con el pedido de 12 años de prisión. Lo mismo hizo Félix Linfante (representante de Jana Maradona), quien también reclamó diez años de inhabilitación para ejercer la medicina.

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Por su parte, Mario Baudry (abogado de Dieguito Fernando) reclamó 16 años de cárcel, la pena más alta solicitada para el neurocirujano.

Pablo Jurado (representante de las hermanas de Diego) pidió ocho años de prisión, mientras que Fernando Burlando (abogado de Dalma y Gianinna) solicitó 15 años de cárcel y la inhabilitación profesional.

Nancy Forlini

La médica de Swiss Medical estaba a cargo de la coordinación de la internación domiciliaria desde la prepaga. La acusación le reprocha no haber garantizado los recursos, controles y profesionales necesarios para atender el cuadro de salud de Maradona.

La médica de Swiss Medical Nancy Forlini (Foto/Adrián Escandar)

La Fiscalía solicitó diez años de prisión por homicidio simple con dolo eventual, pena con la que coincidieron Eduardo Ramírez (Diego Maradona Junior), Félix Linfante (Jana Maradona) y Pablo Jurado (hermanas de Diego).

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En cambio, Mario Baudry (Dieguito Fernando) reclamó 16 años de cárcel, mientras que Fernando Burlando (Dalma y Gianinna) pidió 12 años de prisión, también por homicidio simple con dolo eventual, más la inhabilitación profesional.

Agustina Cosachov

La psiquiatra integraba el equipo médico personal de Maradona y tuvo participación en la organización de la internación domiciliaria. También llegó al juicio acusada de falsedad ideológica por la confección de un certificado médico.

Agustina Cosachov, psiquiatra

La Fiscalía solicitó ocho años de prisión por homicidio simple con dolo eventual.

Por su parte, Eduardo Ramírez (Diego Maradona Junior) pidió diez años de cárcel, mientras que Félix Linfante (Jana Maradona) y Pablo Jurado (hermanas de Diego) reclamaron ocho años y dos meses, contemplando también la acusación por falsedad ideológica, además de la inhabilitación profesional.

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Mario Baudry (Dieguito Fernando) solicitó 14 años de prisión, mientras que Fernando Burlando (Dalma y Gianinna) pidió diez años de cárcel y la inhabilitación profesional.

Carlos Díaz

El psicólogo especializado en adicciones fue uno de los imputados que generó mayores diferencias entre los representantes de la familia Maradona.

La Fiscalía solicitó cinco años de prisión por homicidio culposo, una calificación distinta de la de homicidio simple con dolo eventual por la que había llegado acusado al debate.

Eduardo Ramírez (Diego Maradona Junior) coincidió con ese pedido, mientras que Mario Baudry (Dieguito Fernando) reclamó una condena de 12 años de cárcel por homicidio simple con dolo eventual.

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El psicólogo Carlos Díaz

En cambio, Félix Linfante (Jana Maradona) y Pablo Jurado (hermanas de Diego) solicitaron su absolución. Ambos consideraron que no se había demostrado una responsabilidad penal del psicólogo en el fallecimiento.

La postura provocó una fuerte reacción de Dalma y Gianinna. Durante el alegato de Jurado, Gianinna se tomó la cabeza y se largó a llorar al escuchar el pedido de absolución.

El equipo de Fernando Burlando (Dalma y Gianinna), por su parte, sostuvo la acusación contra Díaz por homicidio culposo. Fabián Améndola, integrante de esa querella, cuestionó los argumentos de sus colegas y sostuvo que el psicólogo tomó decisiones que afectaron el tratamiento de Maradona. Finalmente, solicitaron cinco años de prisión para Díaz.

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Mariano Perroni

Era el coordinador del equipo de enfermería encargado de atender a Maradona durante su internación domiciliaria. La acusación le atribuye deficiencias en la supervisión de los controles y en el seguimiento de los signos de alarma.

Mariano Perroni (Foto/RSFotos)

La Fiscalía solicitó cuatro años de prisión por homicidio culposo, además de ocho años de inhabilitación para ejercer la enfermería.

Eduardo Ramírez (Diego Maradona Junior) y Mario Baudry (Dieguito Fernando) también reclamaron cuatro años de cárcel.

Por su parte, Félix Linfante (Jana Maradona) y Pablo Jurado (hermanas de Diego) pidieron tres años de prisión y seis años de inhabilitación profesional.

Finalmente, Fernando Burlando (Dalma y Gianinna) solicitó cuatro años y seis meses de cárcel, la pena más alta reclamada para el coordinador de enfermería.

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Fanáticos de Diego Maradona en la puerta del Tribunal (Foto AP/Rodrigo Abd)

Ricardo Almirón

El enfermero estuvo a cargo de la atención de Maradona durante parte de sus últimos días y se encontraba en la vivienda cuando ocurrió el fallecimiento.

Los acusadores le reprochan no haber realizado los controles correspondientes ni advertido adecuadamente sobre el deterioro del paciente.

La Fiscalía solicitó cuatro años de prisión por homicidio culposo, además de ocho años de inhabilitación profesional.

Eduardo Ramírez (Diego Maradona Junior) y Mario Baudry (Dieguito Fernando) coincidieron con el pedido de cuatro años de cárcel.

En tanto, Félix Linfante (Jana Maradona) y Pablo Jurado (hermanas de Diego) reclamaron tres años de prisión y seis años de inhabilitación, mientras que Fernando Burlando (Dalma y Gianinna) solicitó cuatro años y seis meses de cárcel.

Pedro Di Spagna

El médico clínico es el único de los siete imputados para quien todos los acusadores solicitaron la absolución.

Pedro Di Spagna, médico clínico

La Fiscalía consideró que no había elementos suficientes para sostener una acusación penal en su contra. Eduardo Ramírez (Diego Maradona Junior), Mario Baudry (Dieguito Fernando), Félix Linfante (Jana Maradona) y Pablo Jurado (hermanas de Diego) coincidieron con esa conclusión.

El último en solicitar su absolución fue Fernando Burlando (Dalma y Gianinna), quien sostuvo que no había pruebas para responsabilizarlo penalmente.

De esta manera, Di Spagna quedó sin acusaciones en su contra y no tendrá obligación de asistir a las audiencias restantes. Tampoco será necesario que su defensora presente un alegato. Su absolución formal, sin embargo, deberá ser resuelta por el tribunal.

Los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro (desde la izquierda): Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Alejandro Lago (Foto/Adrián Escandar)

Cómo sigue el juicio

Concluidos los alegatos de la Fiscalía y las querellas, la próxima semana será el turno de las defensas, que expondrán sus argumentos ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro.

Están previstas audiencias para el martes 20, miércoles 21 y jueves 22 de octubre. La última jornada se extenderá hasta el mediodía, cuando está previsto que los jueces se retiren a deliberar. El veredicto podría conocerse más adelante.