Cayó una red de falsos médicos que atendían pacientes en ambulancias y usaban matrículas ajenas: la trama detrás del engaño

Las 7 ambulancias secuestradas operaban con ploteos falsos y sin el equipamiento de reanimación obligatorio, según la investigación

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Un megaoperativo ejecutado este miércoles terminó con una organización criminal que operaba un servicio de ambulancias truchas y falsos médicos en el conurbano bonaerense, y que estafaba al Estado Nacional mediante la facturación de prestaciones médicas que nunca se realizaron o fueron ejecutadas por personas sin habilitación profesional.

La Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado, llevó adelante 38 allanamientos simultáneos en Florencio Varela, Avellaneda, La Plata, Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora, Tres de Febrero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La investigación se extendió durante más de cinco años y quedó bajo la órbita de la UFIyJ Nro. 1, a cargo del agente fiscal Darío Provisionato, con la intervención del juez de garantías Marcelo Villagra, del Juzgado Nro. 8 descentralizado de Florencio Varela, Departamento Judicial Quilmes.

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Según las fuentes del caso, la organización estaba liderada por una pareja de nacionalidades peruana y argentina, con base operativa en Florencio Varela. La estructura utilizaba como fachada comercial una empresa de servicio de asistencia médica y ambulancias privadas. A través de maniobras fraudulentas de intermediación, la banda logró que grandes obras sociales estatales como PAMI, IOMA y OSUTHGRA le tercerizaran prestaciones de traslados y emergencias médicas, lo que les aseguró un flujo constante de dinero público.

Las unidades eran tripuladas por choferes y acompañantes que carecían de títulos, habilitaciones o conocimientos en medicina, pero que se desempeñaban como enfermeros y médicos de urgencia. Cubrían turnos de 12 y 24 horas, vestían ambos médicos y portaban instrumental quirúrgico como parte de una puesta en escena.

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El operativo simultáneo se desplegó en Florencio Varela, Avellaneda, La Plata, Quilmes, Berazategui, Lomas de Zamora, Tres de Febrero y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La operatoria contaba, además, con profesionales de la salud matriculados que facilitaban sus nombres, números de matrícula y sellos a cambio de retribuciones económicas periódicas. Esos sellos eran utilizados por la célula operativa para confeccionar historias clínicas, validar diagnósticos y firmar recetarios de medicamentos.

El pilar de la investigación fue la intervención de 13 líneas telefónicas, que arrojaron un registro de más de 30.000 horas de escuchas. El análisis de esas comunicaciones, complementado con apertura de celdas de antenas y geolocalización dinámica, permitió establecer rutas, puntos geográficos y la mecánica interna de la organización.

De acuerdo con las mismas fuentes, en los audios captados quedó documentado cómo los imputados asistían a los pacientes sin poseer conocimiento alguno de medicina. El punto de mayor gravedad, según la investigación, surgió de conversaciones donde los coordinadores de la red daban instrucciones en tiempo real sobre cómo suturar a personas heridas. Ante cuadros críticos en el interior de los vehículos, se guiaba telefónicamente a los falsos enfermeros sobre cómo introducir la aguja y realizar nudos en heridas abiertas, sin respetar normas elementales de asepsia ni anestesia. El objetivo, según surge de las actuaciones, era no perder la cápita de la prestación médica.

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El engranaje financiero de la banda funcionaba en oficinas administrativas y estudios contables. Las empresas vinculadas a la organización confeccionaban boletas y facturas apócrifas con sobreprecios: cobraban por servicios médicos de alta complejidad que no se prestaron o que fueron realizados por personal no calificado dentro de ambulancias reacondicionadas de forma precaria.

Las fuerzas secuestraron $5.780.200 en pesos argentinos, USD 19.368 en dólares, 57 teléfonos celulares, 5 notebooks y cajas con instrumentos quirúrgicos

Una vez que el dinero ingresaba, los contadores utilizaban sociedades pantalla y empresas fantasma para reintroducirlo al circuito comercial legal mediante contratos simulados y balances adulterados. Ese mismo equipo contable tramitaba las habilitaciones fraudulentas ante los organismos de control.

El resultado del procedimiento fue la detención de 9 personas identificadas como los principales integrantes de la estructura, y la aprehensión de otras 20, todas puestas a disposición de la justicia.

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Entre los elementos secuestrados se contaron 7 ambulancias, $ 5.780.200 en pesos argentinos, USD 19.368 en dólares, 57 teléfonos celulares, 5 notebooks, 22 sellos médicos, 65 sellos de instituciones médicas, 19 estetoscopios, cajas con instrumentos quirúrgicos, medicamentos diversos, indumentaria con inscripciones del SAME y de empresas de emergencias médicas, y documentación vinculada a la firma Serca Omni Salud S.A., entre la que figuraban recetarios de PAMI, planillas de precios de Swiss Medical, grillas de choferes y formularios médicos en blanco.

También se secuestraron puertas y portones laterales de un vehículo con dominio grabado que registraba un pedido por robo automotor en la comisaría 9na. de Lomas de Zamora. El magistrado interviniente avaló la totalidad de lo actuado y dispuso el resguardo de los elementos conforme a los protocolos vigentes.

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