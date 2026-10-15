Crimen y Justicia

Pilotos de automovilismo y cocaína con un delfín como sello: cayó una banda narco de Mar del Plata

La investigación duró cinco meses e incluyó 18 allanamientos en tres provincias. Hubo cuatro detenidos, un muerto durante un procedimiento y secuestraron $26,5 millones, USD 50 mil, armas, autos y otras drogas

Desbarataron una banda narco que operaba en Mar del Plata y alrededores

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Una investigación de cinco meses sobre una presunta red dedicada al abastecimiento y la venta de drogas en la costa atlántica derivó en 18 allanamientos, cuatro detenidos y el secuestro de cerca de 10 kilos de cocaína en las últimas horas.

Entre los envoltorios incautados había paquetes identificados con la imagen de un delfín, un sello que en la historia criminal alguna vez caracterizó, por ejemplo, a la banda que dirigía el capo narco salteño Delfín Reinaldo Castedo, más conocido como el “Patrón del Norte”.

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Esta causa en particular apunta a una organización con base en Mar del Plata que, de acuerdo con la acusación, tenía una estructura destinada al transporte, acopio, distribución y comercialización de estupefacientes. Los investigadores identificaron distintos niveles dentro del grupo, desde quienes se ocupaban de la logística y la administración hasta distribuidores y vendedores al menudeo.

En total, hubo 18 allanamientos

Los procedimientos se realizaron entre ayer y hoy en Mar del Plata y también en Ezeiza y General Pico, La Pampa. Además, hubo una interceptación vehicular sobre la Ruta Nacional 33, a la altura de Trenque Lauquen. En la ciudad balnearia, los operativos alcanzaron 11 barrios, entre ellos Chauvin, San José, Loma de Stella Maris, Las Dalias, Microcentro, Santa Elena, Parque Independencia y San Jorge.

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Según fuentes policiales, los investigadores detectaron que algunos de los sospechosos vivían en edificios cercanos al circuito comercial de Güemes y participaban como pilotos en competencias automovilísticas, una actividad a la que, de acuerdo con las actuaciones, destinaban sumas importantes de dinero.

Durante las dos etapas del operativo fueron detenidos tres hombres de 24, 28 y 28 años, señalados por su participación en tareas de conducción, coordinación, acopio y distribución. También fue arrestada una mujer de 45 años, acusada de actuar como distribuidora e intermediaria. En tanto, un hombre de 35 años quedó imputado en el marco de la investigación.

La droga llevaba el sello de un delfín
La droga llevaba el sello de un delfín

En los procedimientos se secuestraron $26.551.500, USD 50.013 y 855 euros, además de 22 celulares, cinco computadoras portátiles, balanzas, documentación y dos vehículos que habrían sido utilizados para trasladar droga: un Volkswagen Polo y un Ford Fiesta.

También se incautaron ketamina, tusi y marihuana. El detalle preliminar incluyó tres kilos de cocaína en los allanamientos iniciales y otros siete kilos en una vivienda de Las Dalias, donde intervino Prefectura Naval Argentina por orden judicial. Las autoridades mantuvieron ambos registros diferenciados hasta consolidar las actas y los pesajes.

Uno de los edificios allanados
Uno de los edificios allanados

En ese domicilio, la Policía Bonaerense informó que uno de los investigados abrió fuego durante el ingreso de los efectivos y luego se atrincheró en el baño. El hombre, identificado como Raúl A., de 30 años, sufrió una herida de arma de fuego y murió más tarde en un centro asistencial.

La mecánica del hecho quedó bajo análisis judicial y la intervención posterior en la vivienda estuvo a cargo de Prefectura, con peritajes de la Policía Federal Argentina.

En los operativos se secuestraron pesos, dólares y euros
En los operativos se secuestraron pesos, dólares y euros

Allí fueron hallados una pistola Taurus calibre 9 milímetros, municiones, balanzas, teléfonos y envoltorios vacíos. Catorce de los 22 envoltorios secuestrados en el operativo tenían estampado un delfín, una marca que también apareció en lotes de cocaína.

En la causa por infracción a la Ley 23.737 intervienen la Unidad Fiscal Federal de Mar del Plata, a cargo del fiscal Santiago Eyherabide, y el Juzgado Federal de Garantías encabezado por Santiago Inchausti.

Las autoridades brindaron una conferencia de prensa detallando el operativo y la investigación
Las autoridades brindaron una conferencia de prensa detallando el operativo y la investigación

En una conferencia de prensa posterior a los allanamientos, el subsecretario de Planificación e Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad bonaerense, Sebastián Fernández Ciatti, remarcó que se hicieron seguimientos de vehículos, se analizaron recorridos y se realizaron tareas de inteligencia para reconstruir el circuito de abastecimiento, con el objetivo fue identificar a quienes se encontraban por encima de los puntos de venta y cortaban el ingreso de drogas a distintos barrios marplatenses.

“Si uno no ataca la línea de abastecimiento, se vuelve a regenerar la misma situación”, sostuvo.

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