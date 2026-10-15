Crimen y Justicia

Detuvieron a 23 personas por ser parte de una banda narco en Jujuy y secuestraron mas de mil dosis de droga

Las fuerzas de seguridad secuestraron 354 dosis de cocaína y pasta base, 692 dosis de marihuana, plantines de cannabis, celulares y una balanza de precisión en una jornada de controles coordinada con el Ministerio Público de la Acusación

En 18 procedimientos realizados en Jujuy más de mil dosis de estupefacientes fueron secuestradas y 23 personas fueron demoradas (Ministerio de Seguridad)
En 18 procedimientos realizados en Jujuy más de mil dosis de estupefacientes fueron secuestradas y 23 personas fueron demoradas (Ministerio de Seguridad)
Guardar

Una red de puntos de venta de droga al menudeo quedó desarticulada en distintas zonas de Jujuy tras una jornada de controles que combinó allanamientos, operativos de saturación en la vía pública y procedimientos dentro del Servicio Penitenciario. El resultado: más de mil dosis de estupefacientes secuestradas y 23 personas demoradas por infracción a la Ley de Estupefacientes.

La Dirección General de Narcotráfico y la Agencia Provincial de Delitos Complejos ejecutaron 18 procedimientos contra la venta al menudeo en San Salvador de Jujuy, Alto Comedero, Perico, San Pedro, Monterrico y Libertador General San Martín.

PUBLICIDAD

Según lo informado por el portal Jujuy al Momento, las actuaciones se desarrollaron de manera simultánea en las seis localidades jujeñas y estuvieron coordinadas con el Ministerio Público de la Acusación, con el apoyo de grupos especiales de la Policía de Jujuy. El operativo combinó inteligencia previa con controles preventivos en la vía pública, lo que permitió identificar tanto bocas de expendio fijas como puntos de comercialización ocasional.

Las fuerzas de seguridad secuestraron 354 dosis de cocaína y pasta base, además de 692 dosis de marihuana y diversos plantines de cannabis sativa. El procedimiento también permitió el secuestro de siete teléfonos celulares y una balanza de precisión utilizados para la comercialización.

PUBLICIDAD

El secuestro de estos objetos resulta relevante para las investigaciones, ya que los teléfonos pueden aportar datos sobre contactos, transacciones y la estructura de distribución de cada punto de venta.

Las fuerzas de seguridad secuestraron 354 dosis de cocaína y pasta base, además de 692 dosis de marihuana y diversos plantines de cannabis sativa (Ministerio de Seguridad)
Las fuerzas de seguridad secuestraron 354 dosis de cocaína y pasta base, además de 692 dosis de marihuana y diversos plantines de cannabis sativa (Ministerio de Seguridad)

A mediados de julio, una investigación de seis meses llevada a cabo por Gendarmería Nacional Argentina permitió desarticular un clan narco que operaba entre las provincias de Jujuy y Salta. El operativo culminó con la detención de siete personas, entre ellas un preso, quien coordinaba las maniobras desde una cárcel federal. Además, se incautaron más de 61 kilos de cocaína, armas, vehículos y una importante suma de dinero.

Las acciones se desplegaron los días 18 y 19 de julio con la intervención de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta”, junto a efectivos de investigaciones de “Jujuy” y “La Quiaca”.

Durante la investigación, los agentes detectaron un vehículo con modificaciones destinadas al ocultamiento de estupefacientes. Ante esto, solicitaron apoyo al personal de la Sección Tres Cruces del Escuadrón 21 “La Quiaca”, cuya intervención resultó clave.

Durante un control en la Ruta Nacional N° 9, un perro detector marcó la presencia de drogas. La inspección permitió hallar 58 paquetes de cocaína escondidos en el torpedo y los zócalos del rodado, con un peso total de 61 kilos con 514 gramos.

A partir de este hallazgo, el Juzgado Federal de Jujuy ordenó doce allanamientos simultáneos en varias viviendas de San Salvador de Jujuy, La Quiaca, la localidad salteña de General Güemes y en una cárcel federal, donde uno de los miembros coordinaba las maniobras desde su celda.

Durante el operativo, incautaron diez automóviles, dos camiones, una pistola, dos chalecos antibalas, 47 municiones calibre 9 mm, seis municiones 7,62 mm, tres cartuchos calibre 36, 40 teléfonos celulares, cuatro notebooks, nueve pendrives, 1.618.650 pesos y 26.000 dólares.

A su vez, detuvieron a siete personas que pertenecen al mismo grupo familiar. Según pudo saber Infobae, entre ellos figura un hombre que, a pesar de estar privado de la libertad, continuaba coordinando maniobras desde una cárcel federal a través de comunicaciones telefónicas.

El operativo fue supervisado por el fiscal federal de distrito de la provincia de Salta, Eduardo Villalba, en coordinación con la fiscal de PROCUNAR, Mariana Gamba, y el secretario Viltes Monier. Las investigaciones continúan bajo la órbita del Juzgado Federal de Jujuy.

Temas Relacionados

JujuyMarihuanadetenidosOperativo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un alumno de 13 años llevó un arma a una escuela técnica y generó preocupación

El arma fue descubierta en una escuela técnica de Carmen de Patagones y motivó la intervención policial y judicial. La pistola estaba deteriorada y tenía un cargador sin municiones

Un alumno de 13 años llevó un arma a una escuela técnica y generó preocupación

Golpe comando a una fábrica de La Plata: se llevaron $80 millones y creen que existió un entregador

Según reconstruyeron, los sospechosos cubrieron los detectores de movimiento, rompieron una reja y fueron directo hacia la oficina donde se encontraba el dinero

Golpe comando a una fábrica de La Plata: se llevaron $80 millones y creen que existió un entregador

Una disputa familiar por una vivienda terminó con tres hombres heridos y otros tres detenidos en Paraná

La pelea se desató cuando algunos familiares habrían intentado quitarles la vivienda a otros. La Policía busca el arma utilizada en el ataque y ya secuestró dos cuchillos

Una disputa familiar por una vivienda terminó con tres hombres heridos y otros tres detenidos en Paraná

Cayó un hombre en Santa Cruz denunciado de abusar de un adolescente que conoció por redes sociales

La denuncia fue impulsada por los padres de la víctima. Así, se supo que el acusado había estado preso diez años por corrupción de menores

Cayó un hombre en Santa Cruz denunciado de abusar de un adolescente que conoció por redes sociales

Desarticularon dos bandas narco en Córdoba en operativos simultáneos: hay más de 2 mil dosis incautadas y 28 detenidos

La Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó 32 allanamientos en Sampacho, Vicuña Mackenna, Coronel Moldes, Adelia María y Santa Catalina en Río Cuarto, donde secuestró drogas, dinero, vehículos y armas de fuego.

Desarticularon dos bandas narco en Córdoba en operativos simultáneos: hay más de 2 mil dosis incautadas y 28 detenidos

DEPORTES

Las revelaciones del histórico médico de Locomotora Castro sobre su salud: “No puedo creer lo que pasó”

Las revelaciones del histórico médico de Locomotora Castro sobre su salud: “No puedo creer lo que pasó”

El día que Bilardo hizo un casting entre pescadores para encontrar al 9 de Estudiantes: “500.000 dólares para el que haga ocho goles”

Asistencia, sociedad con De Paul y varios remates al arco: el partido de Messi en el triunfo del Inter Miami ante New York City FC

El compañero de Colapinto en Alpine en la F1 podría perder su licencia de conducir en Estonia: el insólito motivo

“Salí una vez”: el grito de Otamendi a Santiago Beltrán durante el empate de River Plate frente a Sarmiento

TELESHOW

Roberto Peña imitó a Robbie Williams en el debut de Dale Match y desató las risas de todo el equipo de Marcelo Tinelli

Roberto Peña imitó a Robbie Williams en el debut de Dale Match y desató las risas de todo el equipo de Marcelo Tinelli

El explosivo encuentro entre Sofía Gonet y Bad Gyal en el Palacio Duhau: “En el té de las cinco”

Marcelo Tinelli confesó en Dale Match su sueño frustrado de ser futbolista: “Yo jugué contra Maradona”

La primera imagen de Mauro Icardi y la China Suárez en su llegada a Miami

Las perlitas de los Martín Fierro de la Música: la palabra de Charly García, la distinción a Wanda Nara y el recuerdo de Spinetta

INFOBAE AMÉRICA

Rubio pidió a los países del Cuerno de África evitar “incursiones transfronterizas” ante el conflicto de Etiopía y Eritrea

Rubio pidió a los países del Cuerno de África evitar “incursiones transfronterizas” ante el conflicto de Etiopía y Eritrea

Donald Trump afirmó que la guerra con Irán “terminará pronto” y reiteró que nunca tendrán un arma nuclear

El papa León XIV continúa con su recuperación tras pasar una buena noche en el hospital Gemelli

Tras 16 años de retrasos, China inauguró un nuevo puente fronterizo con Corea del Norte

Japón rechazó las acusaciones de Rusia sobre el detenido nipón por supuesto espionaje y convocó al embajador ruso