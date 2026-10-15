Detuvieron a 23 personas por ser parte de una banda narco en Jujuy y secuestraron mas de mil dosis de droga

En 18 procedimientos realizados en Jujuy más de mil dosis de estupefacientes fueron secuestradas y 23 personas fueron demoradas (Ministerio de Seguridad)

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Una red de puntos de venta de droga al menudeo quedó desarticulada en distintas zonas de Jujuy tras una jornada de controles que combinó allanamientos, operativos de saturación en la vía pública y procedimientos dentro del Servicio Penitenciario. El resultado: más de mil dosis de estupefacientes secuestradas y 23 personas demoradas por infracción a la Ley de Estupefacientes.

La Dirección General de Narcotráfico y la Agencia Provincial de Delitos Complejos ejecutaron 18 procedimientos contra la venta al menudeo en San Salvador de Jujuy, Alto Comedero, Perico, San Pedro, Monterrico y Libertador General San Martín.

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Según lo informado por el portal Jujuy al Momento, las actuaciones se desarrollaron de manera simultánea en las seis localidades jujeñas y estuvieron coordinadas con el Ministerio Público de la Acusación, con el apoyo de grupos especiales de la Policía de Jujuy. El operativo combinó inteligencia previa con controles preventivos en la vía pública, lo que permitió identificar tanto bocas de expendio fijas como puntos de comercialización ocasional.

Las fuerzas de seguridad secuestraron 354 dosis de cocaína y pasta base, además de 692 dosis de marihuana y diversos plantines de cannabis sativa. El procedimiento también permitió el secuestro de siete teléfonos celulares y una balanza de precisión utilizados para la comercialización.

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El secuestro de estos objetos resulta relevante para las investigaciones, ya que los teléfonos pueden aportar datos sobre contactos, transacciones y la estructura de distribución de cada punto de venta.

Las fuerzas de seguridad secuestraron 354 dosis de cocaína y pasta base, además de 692 dosis de marihuana y diversos plantines de cannabis sativa (Ministerio de Seguridad)

A mediados de julio, una investigación de seis meses llevada a cabo por Gendarmería Nacional Argentina permitió desarticular un clan narco que operaba entre las provincias de Jujuy y Salta. El operativo culminó con la detención de siete personas, entre ellas un preso, quien coordinaba las maniobras desde una cárcel federal. Además, se incautaron más de 61 kilos de cocaína, armas, vehículos y una importante suma de dinero.

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Las acciones se desplegaron los días 18 y 19 de julio con la intervención de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta”, junto a efectivos de investigaciones de “Jujuy” y “La Quiaca”.

Durante la investigación, los agentes detectaron un vehículo con modificaciones destinadas al ocultamiento de estupefacientes. Ante esto, solicitaron apoyo al personal de la Sección Tres Cruces del Escuadrón 21 “La Quiaca”, cuya intervención resultó clave.

Durante un control en la Ruta Nacional N° 9, un perro detector marcó la presencia de drogas. La inspección permitió hallar 58 paquetes de cocaína escondidos en el torpedo y los zócalos del rodado, con un peso total de 61 kilos con 514 gramos.

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A partir de este hallazgo, el Juzgado Federal de Jujuy ordenó doce allanamientos simultáneos en varias viviendas de San Salvador de Jujuy, La Quiaca, la localidad salteña de General Güemes y en una cárcel federal, donde uno de los miembros coordinaba las maniobras desde su celda.

Durante el operativo, incautaron diez automóviles, dos camiones, una pistola, dos chalecos antibalas, 47 municiones calibre 9 mm, seis municiones 7,62 mm, tres cartuchos calibre 36, 40 teléfonos celulares, cuatro notebooks, nueve pendrives, 1.618.650 pesos y 26.000 dólares.

A su vez, detuvieron a siete personas que pertenecen al mismo grupo familiar. Según pudo saber Infobae, entre ellos figura un hombre que, a pesar de estar privado de la libertad, continuaba coordinando maniobras desde una cárcel federal a través de comunicaciones telefónicas.

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El operativo fue supervisado por el fiscal federal de distrito de la provincia de Salta, Eduardo Villalba, en coordinación con la fiscal de PROCUNAR, Mariana Gamba, y el secretario Viltes Monier. Las investigaciones continúan bajo la órbita del Juzgado Federal de Jujuy.