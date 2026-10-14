“Cuento del tío” en Vedia: detuvieron a dos integrantes de una banda que estafó a una mujer de 79 años

Efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires custodian a dos hombres detenidos junto a los estandartes de la Delegación Departamental de Investigaciones de Junín. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos hombres fueron detenidos este miércoles en Junín como parte de una investigación por estafa bajo la modalidad “cuento del tío”, luego de que una mujer de 79 años perdiera dinero en dólares tras ser engañada telefónicamente por un individuo que se hizo pasar por su hijo.

La Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) L.N. Alem concretó las detenciones de C.L.A. (44) y D.M.A. (24) en el marco de cuatro órdenes de allanamiento ejecutadas en Junín el 14 de octubre de 2026. Las medidas contaron con la colaboración del GTO EPC Alem.

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Según el resultado de la investigación, C.L.A. habría sido el encargado de realizar las llamadas a la víctima, mientras que D.M.A. habría actuado como chofer durante la maniobra.

Un tercer integrante, identificado únicamente como “NN Nico”, fue quien habría retirado el dinero en forma directa de la víctima; hasta el momento permanece prófugo.

El operativo de engaño en Vedia

El hecho que desencadenó la causa tuvo lugar el 11 de septiembre de 2026 en la intersección de avenida Dunckler y Los Andes, en Vedia, a una hora de distancia de Junín. La víctima, de 79 años, recibió una llamada de alguien que simuló ser su hijo y la convenció de entregar una suma de dinero en moneda estadounidense a un desconocido que se presentó en su domicilio. Tras hacerse con el efectivo, el individuo escapó en un Fiat Cronos.

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A partir del análisis de cámaras de seguridad, los investigadores determinaron que el Fiat Cronos circulaba habitualmente en Junín. Personal de la SDDI localizó el rodado, pero al intentar interceptarlo, dos sujetos abandonaron el vehículo y huyeron en un VW Polo negro. El Fiat fue secuestrado; en su interior se hallaron un teléfono celular y prendas utilizadas en el hecho.

La huida y el secuestro del Polo en Ruta 7

La investigación continuó el 12 de septiembre de 2026, cuando el seguimiento de cámaras permitió identificar el Polo, que fue detectado circulando por Ruta 7 con destino a Chacabuco.

El Grupo Avanzada de esa localidad lo interceptó en la estación de servicio YPF del km 201, donde se identificó a sus dos ocupantes. Del vehículo se secuestraron dos notebooks del gobierno y vestimenta vinculada al ilícito.

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El Ministerio Público Fiscal (MPF) dispuso el secuestro del rodado y la aprehensión de C.L.A. y O.L.J. (21) por el delito de estafa.

La investigación incluyó el análisis de comunicaciones, material fílmico y testimonios. En los procedimientos del 14 de octubre, el personal actuante secuestró tres teléfonos celulares, una tarjeta SIM de Movistar, una campera negra marca Puma, documentación variada y materiales de construcción adquiridos con posterioridad al hecho.