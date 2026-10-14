Guatemala

El Congreso de Guatemala aplaza la ley de etiquetado nutricional tras las objeciones de Estados Unidos

La Embajada estadounidense propone un esquema regional ante los costos previstos por la regulación guatemalteca. La representación diplomática advirtió que adaptar envases, procesos y distribución podría encarecer la canasta básica, mientras fabricantes e importadores cuestionan utilizar diseños distintos para cada mercado dentro de la zona

Un salón legislativo con curules de madera, alfombra roja, una bandera guatemalteca en primer plano y personas de traje
Los diputados ocupan sus escaños y conversan en el hemiciclo del Congreso de la República de Guatemala. (Congreso de la República de Guatemala)
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El Congreso de Guatemala retiró el martes 13 de octubre de la agenda la iniciativa 5504, que propone advertencias nutricionales visibles en alimentos preenvasados, después de que la Embajada de Estados Unidos advirtiera que una regulación exclusiva para el país podría elevar costos para empresas y consumidores. El aplazamiento coincidió con la difusión de una encuesta de Cid-Gallup en la que el 76% de los consultados afirmó que el costo de vida había aumentado mucho respecto de cuatro meses antes.

El proyecto, denominado Ley de Promoción de Alimentación Saludable, debía alcanzar su tercera lectura en el pleno. Su objetivo es que los envases permitan identificar productos con altos contenidos de azúcar, sodio y grasas saturadas.

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La percepción sobre los precios atravesó el debate sobre la norma. Mientras sus impulsores sostienen que las advertencias ampliarían la información disponible al comprar alimentos, fabricantes, importadores y la representación diplomática estadounidense cuestionan los gastos que implicaría adecuar empaques, procesos y redes de distribución.

https://x.com/usembassyguate/status/2110094240466227425

El pedido de más tiempo para revisar la iniciativa

El diputado Elmer Palencia, jefe de la bancada Valor, propuso retirar el proyecto para contar con más tiempo de análisis. La petición fue respaldada por Jairo Flores, jefe de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, conocido como VOS, y uno de los promotores de la iniciativa.

El Congreso deberá decidir si retoma el debate en otra sesión, si devuelve el texto a una comisión para un nuevo dictamen o si convoca a autoridades de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional para profundizar la evaluación técnica.

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La propuesta fue presentada el 3 de octubre de 2018 e incorpora medidas sobre grasas trans y publicidad de alimentos destinada a menores de edad. La discusión también abarca el efecto de un sistema nacional frente a las regulaciones vigentes o en estudio en otros países de Centroamérica.

Fabricantes e importadores han señalado que requisitos diferentes en Guatemala podrían obligarlos a modificar las presentaciones destinadas al mercado regional. Esa necesidad de usar varios diseños para un mismo producto figura entre las objeciones planteadas al esquema actual.

La propuesta de un etiquetado regional centroamericano

Una norma exclusiva para Guatemala impondría “costos innecesarios a las empresas estadounidenses y guatemaltecas”, afirmó la Embajada de Estados Unidos en una publicación difundida el martes. La sede diplomática añadió que esos gastos podrían trasladarse al precio de la canasta básica.

La representación propuso un modelo regional centroamericano que informe a los consumidores y reduzca las diferencias regulatorias entre países. Su planteo apunta a evitar obstáculos técnicos al comercio y a limitar los cambios de empaques para comercializar productos en distintos mercados.

En abril de 2024, el Ministerio de Economía informó que organizaciones empresariales y la Comisión de Desarrollo Social del Congreso trabajaban en modificaciones para acercar la iniciativa a un Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado Frontal Nutricional.

La encuesta que coincidió con el aplazamiento se realizó entre el 12 de septiembre y el 1 de octubre de 2026. Incluyó 1.213 entrevistas cara a cara a mayores de 18 años que viven en hogares particulares de Guatemala, con un margen de error de ±2,80% y un nivel de confianza de 95%.

Las dificultades económicas de los hogares

Tres de cada cuatro personas consultadas consideraron que el costo de vida subió mucho durante los cuatro meses previos. El cuestionario también relevó la situación económica familiar frente al año anterior, las expectativas para los próximos 12 meses y la posibilidad de comprar bienes durables, como muebles, televisores, lavadoras y otros electrodomésticos.

Otro apartado indagó si durante el último mes faltó dinero para comprar alimentos para la familia. Entre las preocupaciones mencionadas por los hogares aparecen la inseguridad, el costo de vida, el desempleo y el tráfico; a escala nacional, empleo y precios concentran respuestas frecuentes.

La evaluación de la gestión del presidente Bernardo Arévalo en materia de costo de vida también descendió. En septiembre de 2026, el 17% la calificó como buena o muy buena, frente al 31% de mayo y el 37% de enero de ese año.

La iniciativa 5504 sigue sin fecha para volver al pleno. Antes de reanudar su tratamiento, los diputados deberán definir cambios sobre la regulación regional, los costos de cumplimiento y el diseño de las advertencias nutricionales para productos preenvasados.

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