Crimen y Justicia

Cayó un hombre tras permanecer dos años prófugo por una condena por drogas

El procedimiento policial se realizó en Coronel Suárez luego de que investigadores establecieran la presencia del delincuente en la ciudad

Dos efectivos policiales escoltan de espaldas a un hombre con camiseta azul y pantalón corto rojo en un espacio público exterior
La policía detuvo en Coronel Suárez a Gustavo Edgardo Casali tras permanecer prófugo durante dos años. (La Nueva)
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La Policía arrestó en Coronel Suárez a Gustavo Edgardo Casali, un hombre que permanecía prófugo desde hacía dos años tras la confirmación definitiva de una condena por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Deberá cumplir una pena de cuatro años y seis meses de prisión.

El procedimiento se concretó después de que los investigadores detectaran su presencia en esa ciudad bonaerense durante las últimas jornadas. Efectivos de la Estación de Policía Comunal de Pueblo San José montaron el operativo que permitió localizarlo y detenerlo.

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Según informó el portal La Nueva, la captura puso fin a una búsqueda iniciada luego de que Casali no fuera encontrado en su domicilio, cuando la Justicia ordenó su detención para ejecutar la sanción. La condena había adquirido firmeza en mayo de 2024, tras una serie de resoluciones de tribunales de distintas instancias.

Fuentes judiciales indicaron que la orden de arresto fue emitida por el Tribunal en lo Criminal N° 1. El tribunal intervino una vez que quedó firme la sentencia dictada el 2 de marzo de 2022 contra Casali, a quien también se declaró reincidente.

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La pena impuesta fue de cuatro años y seis meses de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Esa figura penal contempla la posesión de drogas con elementos que permiten sostener que estaban destinadas a su venta o distribución, y no al consumo personal.

El expediente se originó a partir de un allanamiento realizado en agosto de 2019 en una vivienda situada sobre avenida Balcarce al 400, en Coronel Suárez. Durante ese procedimiento, los uniformados secuestraron cocaína y otros objetos que luego formaron parte de la investigación judicial.

A partir de las pruebas incorporadas a la causa, Casali fue llevado a juicio y recibió la condena en 2022.

El Tribunal en lo Criminal N° 1 ordenó el arresto para ejecutar una pena de cuatro años y seis meses de prisión. (Noticias XFN)
El Tribunal en lo Criminal N° 1 ordenó el arresto para ejecutar una pena de cuatro años y seis meses de prisión. (Noticias XFN)

Después de la sentencia de primera instancia, la defensa de Gustavo Edgardo Casali recurrió la decisión ante el Tribunal de Casación. Sin embargo, a mediados de 2022 ese tribunal confirmó la condena y, además, rechazó el planteo para presentar un recurso extraordinario.

El recorrido judicial continuó ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que en mayo de 2024 desestimó un recurso de queja. Con ese pronunciamiento, ya no quedaron instancias ordinarias pendientes que pudieran suspender la ejecución de la pena.

De esta manera, la condena quedó firme, más de dos años después de que fuera dictada. La firmeza de la resolución habilitó al tribunal a ordenar el cumplimiento efectivo de la prisión establecida para el condenado.

El 30 de julio de ese año, el juez Ricardo Gutiérrez, integrante del tribunal bahiense que intervino en el caso, dispuso la detención de Casali. La medida tenía como finalidad que comenzara a cumplir la condena de cuatro años y medio.

Cuando se intentó concretar la orden judicial, Casali no pudo ser localizado en su domicilio. Desde entonces, quedó registrado como prófugo y se iniciaron las tareas para determinar dónde se encontraba.

La investigación para ubicarlo se extendió durante alrededor de dos años. Según los voceros judiciales, las averiguaciones recientes permitieron establecer que el condenado estaba nuevamente en Coronel Suárez, lo que derivó en la organización del procedimiento policial y culminó con su detención.

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