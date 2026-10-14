Nico Mac Allister, el primo de Alexis que se destaca como director deportivo y llevó su experiencia a un libro: “No sirve solo saber de fútbol”

Nicolás Mac Allister desarrolló su carrera profesional en el área de la dirección deportiva y se asentó en Depotivo Maldonado (@macallisternico)

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El apellido Mac Allister es sinónimo de fútbol. “Todo repercute en el prestigio que se ha generado. Intento defenderlo y hacerlo valer todos los días”, explicó Nicolás, hijo de Carlos Patricio y primo de Alexis, quien continuó el legado de Carlos Javier. Con 34 años, se consolidó en la secretaría técnica como Director Deportivo de Maldonado de Uruguay: revirtió un descenso de categoría y se asentó como el segundo mejor equipo en la tabla acumulada. En medio del proyecto que encabeza, lanzó su primer libro sobre gestión y planificación deportiva.

Nicolás le contó a Infobae cómo elaboró el proyecto para reconstruir al Verdirrojo, la formulación de sus ideales y el peso del legado de un apellido con historia en el fútbol. Todas sus ideas se canalizaron en la confección de El equipo detrás del equipo, un libro que se centra en la gestión, liderazgo, cultura organizacional, alto rendimiento y planificación deportiva, además de sus experiencias y las reflexiones que moldeó a partir de su experiencia. Más allá de que su fecha de lanzamiento fue el 12 de julio, su presentación oficial fue a mediados de septiembre.

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“Cuando empiezo a escribir el libro, lo hago a raíz de una intención que tuve cuando me nombran director deportivo en Maldonado. Sentí la necesidad de empezar a formarme, yo ya me venía formando bastante, pero sí empezar a entender mejor mi rol y mi función. A partir de ahí surgieron algunos borradores, empecé a escribir algunas cosas, a hacerme algunas anotaciones y le fui dando vida. El resultado es el desarrollo de este libro. Fue un libro que lo hice con la intención primero de aprender y de entender mejor mi rol. Me llevó casi doce meses de escritura. Tiene que ver con mis vivencias y mis experiencias. Y después también tiene que ver con algunas reflexiones que yo he ido haciendo a lo largo de mi carrera”, señaló.

Nicolás Mac Allister lanzó su libro sobre la gestión y planificación deportiva de una institución

En esta misma línea, reflexionó sobre el rol del director deportivo en una institución de fútbol: “Fui entendiendo que para ser director deportivo de fútbol, no sirve solamente saber de fútbol. A partir de ahí hago una reflexión y vuelco en el libro esa versatilidad que creo que tenemos que tener los gestores, los directores deportivos, las personas que estamos en liderazgo y las diferentes capacidades que debemos desarrollar a la hora de liderar. Entiendo que es importante saber de fútbol para ser director deportivo de fútbol, pero no es lo único. Entonces, ahí es donde entran muchas temáticas que abordamos en el libro, como la gestión, como el liderazgo, como la comprensión y el entendimiento de lo que es el alto rendimiento y también la capacidad de ejecutar y desarrollar un plan deportivo”.

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Apreciando un ejemplar de su libro que mantuvo en su mano durante toda la entrevista con Infobae, Nicolás remarcó la importancia de la producción del libro para su carrera: “Para mí fue todo un desafío escribir y hacer un libro en medio de un año tan importante para mí, con tanto trabajo, con tantas emociones que iban y venían, porque fue un año complicado. Lo disfruté muchísimo. Me hizo muy bien, me hizo bajar mi atención y mis emociones para canalizarlas por un lugar. Me da mucho orgullo el libro que escribí”.

La familia Mac Allister acompañó a Alexis durante el Mundial 2026 con la selección argentina (@macallisternico)

“Para mí es un orgullo enorme y una felicidad enorme poder pertenecer a una familia tan identificada y arraigada con el fútbol. Después es una responsabilidad muy grande, porque cuando uno actúa de una manera adecuada o no, todo eso repercute en el apellido y en el prestigio que se ha generado. Entonces, para mí es una responsabilidad enorme. Intento defenderlo y hacerlo valer todos los días”, expresó con una clara muestra de orgullo en su rostro.

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Antes de su irrupción como director deportivo de Deportivo Maldonado —algo que también hizo en Deportivo Mac Allister—, Nico atravesó diferentes roles en el fútbol como entrenador, ayudante de campo, coordinador de juveniles y secretario técnico.

La familia pampeana ocupó varios espacios en el fútbol argentino. La figura de los hermanos Carlos Patricio (Estudiantes, Maipú, Argentinos, Aldosivi) y Carlos Javier (Argentinos, Boca Juniors, Racing y Ferro) emergió a finales de los 80. Varias décadas más adelante, el apellido volvió a tener trascendencia en el fútbol local con Alexis (Argentinos, Boca, Brighton y Liverpool), Kevin (Argentinos, Boca y Union Saint-Gilloise) y Francis (Argentinos y Talleres).

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- ¿Cómo fue tu formación deportiva y cuándo te diste cuenta que para ser director deportivo hay que saber más que de fútbol?

- Empiezo con la dirección deportiva primero en el Deportivo Mac Allister en el año 2021. Ahí empiezo mi rol como director deportivo de la institución. Fue un lindo proceso que duró dos años y medio, en el que pudimos potenciar la metodología de entrenamiento del fútbol juvenil. Pudimos instaurar y desarrollar un modelo de juego en la institución. Pudimos fortalecer todos los vínculos con los equipos de AFA para la promoción y para la inserción de futbolistas en el fútbol de AFA. Hemos también mejorado muchísimo la infraestructura del club, la captación, la formación. Fue un lindo proceso en el que desde la dirección deportiva entendí y empecé a lograr impactar de manera mucho mayor y más eficiente en las organizaciones. Entiendo que la mejor manera de impactar es desde este rol, porque uno puede atravesar todas las áreas. En cambio, cuando uno es técnico o cuando uno es coordinador, solamente atraviesa algunas áreas. La dirección deportiva atraviesa todas y logra cambios reales dentro de una organización. Esto lo vivencié, lo identifiqué en el Deportivo Mac Allister. A partir de ahí me empezó a gustar y hoy lo he llevado a cabo también en Deportivo Maldonado, pero con herramientas, visiones y objetivos diferentes. El club tiene sus propios objetivos y su propio proyecto. A partir de ahí diseño un plan que es un traje hecho a medida para las necesidades que tiene el club.

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Nicolás es hijo de Carlos Patricios, quien fue jugador profesional en Argentinos Juniors, Estudiantes de La Plata, Deportivo Maipú y Aldosivi (@macallisternico)

- ¿Cuáles son los plazos para generar un proyecto sólido en el fútbol?

- Las direcciones deportivas precisan tiempo, porque los procesos son más lentos que en cualquier otro ámbito. Sí entiendo que el fútbol tiene la inmediatez y las urgencias, pero yo creo que recién en los primeros dos años se puede llegar a ver algo del impacto de una dirección deportiva. Creo que en un proceso de cuatro o cinco años es donde se ve lo mejor de un proceso de dirección deportiva, contemplando el fútbol juvenil, el fútbol profesional, el área de scouting, el marketing, todas las áreas que intervienen en la dirección deportiva. Yo creo que se necesita un plazo bastante amplio y creo que a partir recién de los dos años se pueden empezar a ver algunos cambios contundentes. Aunque el primer gran cambio que se ve en la dirección deportiva es el mercado de pases que se realiza a raíz de la llegada de un director deportivo. Pero eso es solo el comienzo o, quizás, una parte de toda la pintura. Es una pequeña foto de todo el cuadro. El trabajo de un director deportivo va mucho más allá de las contrataciones del primer equipo.

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- ¿Cuáles son las semillas que uno planta dentro de un club para que cuando uno ya no esté, el proyecto siga funcionando?

- Esa es una de las funciones que tiene un director deportivo: dejar el club mejor de lo que se encontró. Yo creo que en Deportivo Mc Allister logré dejar un club ordenado, un club con una metodología propia, un club con una forma de formar futbolistas, con una forma de jugar y de competir, con una forma de gestionarse con los clubes de AFA y de insertar jugadores. Eso creo que es algo que hemos logrado con un lindo proceso que hemos hecho, no solo en dos años y medio, porque yo también estuve en procesos anteriores, pero que hemos logrado con muchas personas que tienen un sentido de pertenencia con el club. Y acá, en Deportivo Maldonado, creo que ya la vara quedó más alta y que hoy la persona que venga en mi rol el día de mañana tendrá que ser una persona que tenga los roles y las funciones bien claras y bien profesionalizadas dentro del club. Que el scouting trabaje de manera profesional y alineada a la búsqueda de una dirección deportiva, que el cuerpo técnico de primera división también trabaje alineado a la manera que propone, en este caso, la dirección deportiva. Un fútbol juvenil competitivo... Lo que le dejamos es la enseñanza al club de por qué es importante que todas las áreas busquen el crecimiento. Por qué es importante para el director deportivo el marketing. Y yo lo expliqué cuando propuse cambiar toda el área de marketing. Dije: ‘¿Sabés por qué es importante? Porque cuando yo llamo a un futbolista, lo primero que hace luego de cortar el teléfono conmigo es entrar al Instagram del club. Y si la imagen que nosotros damos, el mensaje que nosotros transmitimos no es el apropiado, ese futbolista posiblemente no venga’. Por eso es tan importante que nosotros atravesemos todo y lleguemos a impactar en todas las áreas. Y yo creo que el cambio que me gustaría dejar en Deportivo Maldonado es ese: que se entienda por qué todas las áreas deben ir de la mano del crecimiento del área deportiva.

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- ¿Cuáles son las áreas que abarcás y en las que tenés impacto en Deportivo Maldonado?

- Trabajo en el área de la dirección deportiva y ese área en sí impacta en el fútbol profesional con la contratación de los técnicos, la contratación de futbolistas, la renovación de futbolistas y con la contratación de futbolistas del fútbol juvenil también, con los primeros contratos. Impacta en el fútbol juvenil desde la bajada metodológica, desde la elección de los cuerpos técnicos, desde el estilo de juego que querés desarrollar en el club, desde la captación que vas a proponer en el club y cuáles son los objetivos que tendrán. Luego impacta en cómo queremos comunicar el plan deportivo que estamos desarrollando. Y ahí es donde entra el marketing. Impacta también en toda la organización que tiene que ver con el día a día, en las áreas de apoyo, en la logística y en la cultura que uno quiere crear dentro del club. Ahí impacta también en la sanidad, en los nutricionistas o en la alimentación. Si nosotros queremos crear una cultura de alto rendimiento, necesitamos que los profesionales que estén a cargo estén alineados con esta cultura de alto rendimiento que queremos crear. Entonces, tiene un impacto abarcativo en todas las áreas y las atraviesa. Obviamente uno no hace todo, pero sí uno tiene que encargarse de que todos entiendan cuál es el plan, hacia dónde queremos ir y cuál es la cultura que queremos crear.

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Nicolás Mac Allister acompañó a su primo Alexis en el Mundial 2026 (@macallisternico)

- ¿Qué nos podemos encontrar en tu libro además de las ideas que detallaste?

- El prólogo lo escribió Javier Mac Allister, mi tío. Luego el libro lo escribí yo. Las personas que cito en el libro justamente tienen que ver con esto que remarcaba. No son propias del fútbol la mayoría. Entonces, te vas a encontrar con muchas citas de profesionales o de otros deportes, como del básquet, que cito algunos entrenadores de básquet, como John Wooden o Phil Jackson. Te vas a encontrar con citas de algún filósofo, citas de algún coach o de algún escritor. Me parece que, al final, las capacidades que debemos desarrollar también están en otros ámbitos como la comunicación y la capacidad de liderar primero nuestras emociones para liderar a los demás. Las citas que hay dentro del libro, no hay muchas citas propias del fútbol.

- ¿Cómo fue el desarrollo de escribir el libro?

- Ojalá que pueda seguir escribiendo, porque es un proceso que me gustó muchísimo, aunque a veces nuestra profesión nos tiene con mucho tiempo ocupados, con fines de semanas ocupados, con las vacaciones ocupadas, porque es donde más trabaja un director deportivo. Siempre hay tiempo y, si uno se ordena y se organiza, lo puede hacer. Así que me encantaría sacar otro libro. Desde que empecé a escribir hasta que lo terminé, pasaron trece meses. Tuve un bache de tres meses en el que no toqué el libro, que fue noviembre, diciembre, enero y algunos días de febrero. Ya fueron como tres meses y medio, porque ahí tuvimos los playoffs para el ascenso y después tuvimos todo el mercado de pases para primera, después tuvimos el inicio de pretemporada de primera y fue todo una locura. Entonces, no toqué el libro y a mediados de febrero, marzo más que nada, le empecé a meter otra vez firme al libro y en abril ya lo tenía listo.

- ¿Cómo arrancó tu proyecto en Deportivo Maldonado?

- En este caso se dio diferente. Yo estaba en Deportivo Mac Allister, pero con la intención de crecer y de buscar nuevos desafíos. Sentía que ya había tocado techo. Entonces estaba en la búsqueda de algún desafío. Tuve una reunión con una de las personas del club, que en ese momento oficiaba y todavía lo hace, aunque ya cada vez más desde afuera, como asesor del dueño, que es inglés. Tuve una reunión con él, en la que yo le manifesté mi deseo de sumarme en algún rol que tuviera que ver con la gestión. Primero, me hacen una oferta a los pocos meses de esta reunión para venir en un puesto que no acepté. Y dos o tres meses después de esta primera oferta, me vuelven a llamar después de que Uruguay sale campeón del mundo sub-20, porque el dueño ahí qué dijo: ‘Nosotros estamos en Uruguay, evidentemente hay talento, porque salió campeón del mundo sub-20 y nosotros no tenemos ningún futbolista en esa selección y no tenemos futbolistas jóvenes con desarrollo y proyección’. Entonces, yo tengo que dar un giro de timón para empezar a aprovechar este potencial que tiene el país. Ahí es donde aparezco yo, que llego primero como secretario técnico del club, tratando de empezar a influenciar en las juveniles y en la contratación de futbolistas para la Primera División por medio del scouting. Ese año y tres meses que estuve como secretario técnico, la verdad es que las cosas no salieron bien y, en vez de que me echaran, me ascendieron y me dieron el rol de director deportivo a fines del 2024. Desde este rol, lo que yo logré es tener un impacto verdadero en la organización, porque ahí es donde entran los roles y las funciones y la importancia que tienen. Uno desde un rol jerárquico puede realmente generar impacto e influenciar en la organización y, de un rol no tan jerárquico, quizás eso se complica mucho más. Cuando tomé el rol de director deportivo, hubo decisiones complejas que tomar, pero que creo que fueron pequeños grandes cambios que fuimos implementando en la organización y que tuvieron un gran impacto.

Después de volver a la Primera División de Uruguay, Depotivo Maldonado está segundo en la tabla general (@macallisternico)

- ¿Cómo es el análisis para tomar una decisión en el proyecto?

- Lo primero es que creo mucho en la profesionalización de las áreas y para eso lo que pude ir logrando es armar buenos equipos de trabajo. Mis primeras medidas fueron empezar a contratar buenos profesionales, en los cuales yo me pueda apalancar y les pueda delegar para que la estructura empiece a trabajar más cercano de la excelencia, que empecemos a mejorar todos los procesos y a raíz de que todos los procesos iban mejorando, los resultados de a poco iban a empezar a llegar. Yo creo que esos fueron los primeros grandes cambios que logré. Los hice de a poco, pero impactando en todas las áreas. En el área de marketing cambiamos todo el staff, cambiamos todo el staff de fútbol formativo, cambiamos el staff de Primera División, empezamos a cambiar la forma en que contratábamos futbolistas para la Primera División, mejoramos y cambiamos también la indumentaria, empezamos a mejorar en todo lo que tiene que ver con infraestructura. Tratando de impactar en todas las áreas, pero no con grandes cambios, porque no hemos hecho ningún gran cambio, sino que con muchos pequeños cambios logramos muy buenos resultados.

- ¿Cómo se gestiona el personal y la gente que está involucrada en Maldonado?

- Tenemos todo lo que es el fútbol juvenil a cargo, todo lo que es el servicio operativo del día a día y todo lo que es el plantel de primera división con el cuerpo técnico. Ahí tenemos arriba de cien personas que obviamente cada uno en su área lidera, gestiona, pero uno está también a cargo de gestionar y liderar a las personas que están en la organización. En la dirección deportiva también trabajo con un secretario técnico. También hay un jefe de scouting y tenemos un coordinador del fútbol formativo. Está el técnico de la tercera división, que también es una persona que es de mi confianza, que yo traje. El técnico de la primera división, en quien se delega una parte enorme de un proyecto.

- ¿Cómo es la relación con el técnico y cómo se analiza para elegir un entrenador que se engrane al proyecto?

- El técnico para mí es, básicamente, la persona que lleva adelante en el día a día el plan deportivo. Tiene que ser una persona, por lo tanto, que esté alineada al plan, una persona que se adapte con la idiosincrasia que vos querés desarrollar dentro del club, con el estilo de juego que querés proponer, con el estilo de equipo que querés ser. La decisión más importante de cualquier director deportivo es la elección de un buen técnico. Y un buen técnico justamente es el que se adapte al proyecto y al plan deportivo que vos estás desarrollando. En este caso, nosotros encontramos un técnico que tiene un estilo de juego vistoso, que es un técnico muy trabajador, y va logrando muchas mejoras en los futbolistas. Un técnico valiente que se anima a jugar en todas las canchas de igual a igual. Eso lo que logra, no es solamente equipos más competitivos, sino futbolistas que valen más dinero, que se muestran mucho mejor y que desarrollan su potencial.

- ¿Cómo se maneja el aspecto del scouting en un equipo como Deportivo Maldonado y cómo se convence a los futbolistas?

- En el scouting trabajamos con un grupo que se encarga de seguir una liga determinada. Las ligas que tenemos predeterminadas son las ligas que mayor ascendencia tienen en el fútbol uruguayo. Tiene que ver con la Primera División de Uruguay, Segunda División de Uruguay, el fútbol de Tercera División de Uruguay y después lo que es fútbol argentino. Miramos Primera División, B Nacional, B Metro y la que más miramos es la reserva del fútbol argentino. ¿Por qué? Ahí hay muchos futbolistas talentosos que tienen poco espacio en Primera División y que quizás necesitan una posibilidad de empezar a mostrarse y nosotros se la podemos ofrecer. Y son futbolistas que tienen muy buena formación. Ahí hemos encontrado futbolistas que se adaptan muy rápido a este fútbol, porque es un país que tiene una cultura y una idiosincrasia muy similar a la Argentina. Por lo tanto, la adaptación es casi inmediata. Son futbolistas que vienen muy entrenados y muy bien formados. Dividimos un poco las ligas y a partir de ahí vamos haciendo una base de datos donde vamos siguiendo a los jugadores que nos han gustado, vamos haciendo comparaciones, filtro por datos y demás, hasta llegar a los candidatos ideales.

- ¿Te ves en otro rol dentro del club?

- El rol donde mejor me siento, donde creo que me he formado y en el que mejor rindo, es la dirección deportiva. Aspiro a hacer una carrera como director deportivo. Hoy yo me veo en la dirección deportiva y la verdad que ya he pasado por muchas áreas. He sido coordinador de juveniles, he sido técnico, he sido ayudante de campo, he sido secretario técnico y donde siento que mejor rendimiento he obtenido y más impacto he generado en las organizaciones es como director deportivo.

- ¿Te ves en otro equipo con un nuevo proyecto deportivo?

El momento que yo menciono que quiero hacer carrera es porque tengo la intención de seguir creciendo como profesional y como director deportivo. Por suerte hoy he encontrado un club en donde me siento cómodo, donde me siento valorado, donde me siento escuchado, siento que tengo influencia, en donde me he acomodado muy bien en mi vida privada y personal. La verdad que no tengo intenciones a corto plazo de salir o cambiar. Tengo la intención, como se lo dije hace unos días atrás al dueño, de quedarme en Deportivo Maldonado un tiempo más hasta donde el proyecto dé.