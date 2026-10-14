Economía

El Gobierno habilitó una nueva herramienta para liquidar los sueldos de las empleadas domésticas

A partir de ahora, la plataforma calculará conceptos de la liquidación, permitirá corregirlos antes de emitir el comprobante y mantendrá el acceso digital a aportes, contribuciones e intereses

Un hombre con gafas y saco utiliza una computadora portátil que exhibe un panel de datos, junto a una libreta y una planta.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero oficializó un sistema de recibo de sueldo electrónico asistido para el personal de casas particulares a través de la Resolución General 5912/2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) pondrá en funcionamiento un sistema de recibo de sueldo electrónico asistido para el personal de casas particulares, una herramienta que calculará de forma automática parte de los conceptos de cada liquidación y permitirá a los empleadores revisar o modificar los montos antes de emitir el comprobante.

De este modo, se modificará la Resolución General N° 3693, que regula las modalidades de pago de aportes y contribuciones del régimen. Luego de que el mecanismo fuera aprobado por el director ejecutivo de ARCA, Andrés Vázquez, la medida entró en vigencia tras haber sido oficializada a través de la Resolución General N° 5912/2026.

PUBLICIDAD

Según quedó asentado en el Boletín Oficial, el cambio central incorporará la funcionalidad “Recibo Asistido” dentro del servicio digital “Personal de Casas Particulares”. Así, a partir de los datos registrados ante el organismo y de la información que cargue el empleador, la plataforma exhibirá cálculos automáticos sobre determinados componentes del salario.

Para generar el comprobante, el empleador deberá ingresar al sitio web correspondiente con clave fiscal de nivel de seguridad 2 o superior. Allí tendrá que seleccionar al trabajador, entrar a la opción “Generar recibo de sueldo” e informar el período a liquidar, la modalidad de pago, la remuneración y la cantidad de horas trabajadas.

PUBLICIDAD

Doctora de bata blanca con acreditación azul sostiene un portapapeles azul, frente a paciente sentada de camiseta blanca y pantalón. Fondo difuso de consultorio.
Los trabajadores con jornadas inferiores a 16 horas semanales pueden abonar la diferencia de aportes para acceder a la cobertura del Programa Médico Obligatorio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con esos datos, el sistema pondrá a disposición una liquidación preliminar de determinados conceptos previstos por la normativa. El empleador podrá aceptar el monto sugerido o rechazarlo. En ese último caso, se habilitará la edición del campo para cargar el importe que considere correspondiente.

También se podrán sumar ítems en el apartado “Adicionales y Descuentos”, mediante un menú con conceptos predefinidos. Una vez completada la información de la liquidación, el usuario deberá confirmar la operación para emitir el recibo electrónico.

No obstante, las autoridades aclararon que los cálculos automáticos no liberan al empleador de su responsabilidad sobre la liquidación salarial. Es decir, la asistencia del sistema no reemplaza la obligación de revisar los importes, rectificarlos cuando sea necesario e incluir todos los conceptos que correspondan en cada vínculo laboral.

A partir de los cambios introducidos en el régimen de trabajo en casas particulares, el recibo de sueldo electrónico fue reglamentado como obligatorio. De esta manera, la nueva norma precisó el procedimiento de emisión y estableció que la validación de identidad realizada mediante la clave fiscal funcionará como requisito de autenticidad del documento.

Por ese motivo, no será necesaria otra forma de firma del empleador en el recibo generado desde la plataforma. Sin embargo, el comprobante deberá contener los datos exigidos por la legislación laboral, con el detalle de los conceptos liquidados y la información correspondiente a la remuneración del trabajador.

Además, la norma mantiene una previsión para los pagos efectuados en efectivo o para los casos en los que el trabajador solicite una constancia en papel. En esas situaciones, el recibo electrónico deberá imprimirse por duplicado: el original será entregado al empleado y el empleador conservará la copia, que deberá llevar la firma de conformidad de que percibió el pago.

El organismo mantendrá el acceso digital a los comprobantes de pago realizados por las modalidades habilitadas. Tanto empleadores como trabajadores podrán visualizar información vinculada a aportes, contribuciones y recibos dentro de los servicios disponibles con clave fiscal.

En línea con esto, los empleados registrados en el régimen de casas particulares tendrán acceso a una constancia de pago de aportes y contribuciones desde el apartado “Ver Aportes” del servicio web. Además, podrán consultar los recibos de sueldo emitidos por sus empleadores dentro de la sección “Detalle del Trabajo”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pagos realizados en efectivo requieren la impresión del comprobante por duplicado y la firma de conformidad del trabajador en la copia correspondiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por otro lado, la resolución detalló que los trabajadores podrán revisar los pagos de aportes, contribuciones e intereses registrados para cada período mensual, conocer los saldos existentes y calcular los intereses adeudados cuando haya pagos fuera de término desde el sistema denominado “Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”.

A su vez, la plataforma permitirá imprimir los formularios necesarios para cancelar intereses. Entre ellos se encuentran los formularios F. 102/RT, F. 1350 y F. 575/RT, según se trate de obligaciones del empleador o de pagos voluntarios realizados por el trabajador.

Otro de los cambios introducidos por la actualización del régimen de aportes voluntarios permitirá que los trabajadores de casas particulares puedan acceder a prestaciones del Sistema Nacional del Seguro de Salud cuando la carga horaria no alcanza el umbral requerido o cuando busquen incorporar a integrantes de su grupo familiar primario.

En el caso del titular, se podrá abonar mensualmente la diferencia entre el aporte correspondiente a una jornada de 16 horas semanales o más y el aporte obligatorio ingresado por el empleador —o por varios empleadores, si los hubiera—. Ese pago adicional habilitará el acceso al Programa Médico Obligatorio (PMO).

Para sumar a cada integrante del grupo familiar primario, el trabajador deberá pagar un importe equivalente al aporte previsto para quienes trabajan 16 horas semanales o más. Del total de esos montos, el 15% se destinará al Fondo Solidario de Redistribución.

Los pagos voluntarios deberán realizarse a través del volante F. 575/RT. Los importes, además, no podrán ubicarse por debajo de la cotización mínima prevista por la normativa vigente, junto con el aporte correspondiente al Fondo Solidario.

Temas Relacionados

ARCAEmpleadas domésticasSueldosCasas particularesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Longevidad y geopolítica: la creciente esperanza de vida mundial abre una oportunidad de oro para la Argentina

El mundo ha pasado del paradigma de las calorías para vencer el hambre al de las proteínas para sostener el envejecimiento de los cada vez más numerosos mayores de 60, sostiene un especialista, que llama la atención sobre las perspectivas favorables que esto le ofrece a nuestro país

Longevidad y geopolítica: la creciente esperanza de vida mundial abre una oportunidad de oro para la Argentina

El objetivo electoral del Gobierno es lograr una fuerte baja de la inflación interanual antes de ir a votar

No parece fácil que se pueda dar un escenario de reducción de 33,4% a 20%, que permitiría recuperar jubilaciones y mejorar los salarios para dinamizar el consumo. Cómo vienen los cálculos de octubre

El objetivo electoral del Gobierno es lograr una fuerte baja de la inflación interanual antes de ir a votar

Se perdieron 100.000 empleos formales en lo que va de 2026: cuáles fueron las provincias y los sectores más afectados

La mayor parte de la caída se concentró en los asalariados privados. Cuáles fueron las excepciones y qué pasó con los trabajadores independientes

Se perdieron 100.000 empleos formales en lo que va de 2026: cuáles fueron las provincias y los sectores más afectados

¿Qué va a pasar con la venta de autos?: octubre arrancó para abajo, pero hay un dato que proyecta 50.000 unidades

Si bien es una muestra que representa solo una cuarta parte del mes, la suma de las ventas diarias arroja un resultado positivo. El sector cree que será un mes similar a septiembre.

¿Qué va a pasar con la venta de autos?: octubre arrancó para abajo, pero hay un dato que proyecta 50.000 unidades

Ranking de inflación: qué lugar ocupó la Argentina en América Latina tras el dato de septiembre

La dinámica de precios de la economía local difiere mucho de la del resto de la región. Los números que ponen en perspectiva el IPC medido por el Indec

Ranking de inflación: qué lugar ocupó la Argentina en América Latina tras el dato de septiembre

DEPORTES

Comienza el juicio por el crimen del hincha de Independiente Juan Calvente: “Sería justo que los asesinos pasen por lo mismo que nosotros”

Comienza el juicio por el crimen del hincha de Independiente Juan Calvente: “Sería justo que los asesinos pasen por lo mismo que nosotros”

Enrique Quique Sacco, candidato a presidente de Independiente: “Nuestra propuesta es romper el esquema de lo actual y cambiar el sistema”

Nico Mac Allister, el primo de Alexis que se destaca como director deportivo y llevó su experiencia a un libro: “No sirve solo saber de fútbol”

5 frases de Arruabarrena tras la caída de Boca ante Vasco Da Gama: por qué Merentiel fue suplente y el contundente mensaje a los hinchas

Los mejores memes de la derrota de Boca ante Vasco da Gama por la Sudamericana: de la ausencia de Paredes a la alegría de River

TELESHOW

Pamela David reveló el cambio de look que se hizo para una película y contó su desilusión al no ser elegida: “Lo hizo otra”

Pamela David reveló el cambio de look que se hizo para una película y contó su desilusión al no ser elegida: “Lo hizo otra”

Shakira compartió una foto junto a Antonio de la Rúa tras reunirse en Madrid: “Ha marcado un antes y un después”

Edith Hermida enfrentó a Wanda Nara: “No me gustaba que le ponías la camiseta de Mauro Icardi a los chicos de Maxi López”

Graciela Alfano contó el sufrimiento de sus hijos por tener una madre diva: “Les pedí disculpas por mi ignorancia”

Quién es Josefina Lynch, la mujer que habría generado la separación entre Emanuel Ortega y Julieta Prandi

INFOBAE AMÉRICA

Taiwán avanzó en las negociaciones para invertir hasta USD 4.400 millones en el gasoducto de Alaska

Taiwán avanzó en las negociaciones para invertir hasta USD 4.400 millones en el gasoducto de Alaska

Quién está al frente del Vaticano mientras el papa León XIV permanece hospitalizado tras una cirugía por un adenocarcinoma pulmonar

Escuchar al pueblo

Uruguay y la democracia sin estridencias

El Vaticano informó que el papa León XIV pasó una noche “tranquila” tras la cirugía para extirparle un tumor maligno del pulmón