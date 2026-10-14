Enrique Quique Sacco, candidato a presidente de Independiente: “Nuestra propuesta es romper el esquema de lo actual y cambiar el sistema”

El candidato a presidente dijo que tiene un respaldo económico y planteó su plan para el estadio

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Las elecciones que se celebrarán el domingo 13 de diciembre en Independiente prometen ser de las más atractivas para el club de Avellaneda en los últimos años con nombres de peso y proyectos políticos diferentes. Enrique Sacco es uno de los nombres que estará en esa puja liderando una de las listas que competirá contra los otros espacios que tendrán a Gastón Gaudio y Luciano Nakis en lo más alto de la boleta. El periodista, con extensos pasos gerenciales en las principales compañías de medios del país, promete ser la alternativa distintiva: “Nuestra propuesta es romper el esquema de lo actual y cambiar profundamente el sistema”.

Casado con María Eugenia Vidal desde 2023, Quique se muestra tajante a la hora de separar su vínculo sentimental con los movimientos políticos: " Yo nunca milité, nunca trabajé para un partido político, ni este partido ni ninguno. Estoy casado con María Eugenia Vidal, a quien todos conocen. Antes fui pareja de Débora Pérez Volpin, tenía otro sentimiento político. Nada, no tengo que ver". Y, tras certificar ante escribano público un documento que cierra las puertas a las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en el Rojo, advierte sobre los cuestionamientos por supuestos vínculos políticos: “Es parte de una gran campaña donde nadie quiere que el sistema cambie”.

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En una entrevista con Infobae, Sacco detalla los principales pilares de su proyecto presidencial tras haber sonado como un nombre posible en los anteriores comicios y asegura que cuenta con un respaldo económico para apuntalar el inicio de su gestión: “Independiente necesita financiamiento para el arranque, para los primeros tres o seis meses, porque la caja de Independiente en diciembre va a estar menos cero, porque vas a tener que afrontar pagos de sueldos, pagos de aguinaldo, proyectar el próximo año, entre tantas otras cosas”. Ese dinero no tiene “ningún condicionamiento para el hincha”, según subraya. “No es que entra el dinero y estoy vendiendo el 10% de un jugador, el 20%, los palcos y plateas, no. Ninguna es condicionamiento, ni cesión del naming, en este caso, ni de porcentaje de jugadores, ni nada por el estilo”, sentencia sobre la inyección económica que asegura tener para los primeros pasos de su mandato.

— Lo primero, y elemental, es a nivel humano: ¿por qué decidiste ser candidato a presidente?

— Porque es la gran oportunidad que tiene Independiente de cambiar. Porque Independiente no puede seguir con más de lo mismo, con un sistema que está perimido, de acumulación de errores, de deudas, de malos manejos, de malas decisiones. Se viene hundiendo. Porque soy hincha de Independiente, porque soy socio, porque tengo el derecho a participar y querer cambiar este modelo rotundamente. Un cambio drástico. Y, además, no quiero tener más desde la tribuna la tristeza y la bronca de ver que el club se va debilitando, se va destruyendo y entonces ser espectador. No voy a ser candidato a presidente y presidente solamente por el poder o por el cargo. No me interesa eso. Vamos a cambiar rotundamente a Independiente porque este modelo no va más, está perimido. Está muy clara la opción: el socio de Independiente tiene que elegir entre más de lo mismo o animarse a cambiar. No es solamente decir: “Che, voy a cambiar”. Y cambio nada más que la agrupación, cambio las caras o algunos nombres. No, animarse a cambiar es tomar las decisiones que hay que tomar, generar un sistema y procesos en el club, generar una política económica, un área de fútbol profesional como corresponde, con los profesionales idóneos en cada lugar. Lo mismo que toda la dirección general del club o la gerencia general. Estos son los cambios profundos que necesita Independiente. Es un cambio de estructura, de cultura. Es un cambio de sistema. Entonces, si quieren seguir con el sistema, hay opciones. Nuestra propuesta es romper el esquema de lo actual y cambiar profundamente el sistema.

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— Tu nombre sonó muchas veces en las elecciones previas, ¿qué cambió en tu vida para presentarte ahora?

-Porque no estaban dadas las condiciones profesionales para mí. Había empezado un proyecto, tenía desafíos con el proyecto. Yo estoy decidido a dedicarme a Independiente plenamente, de manera exclusiva. En ese momento yo había asumido responsabilidades con una empresa que es de las más grandes del mundo, como TNT Sports y Warner Bros. Discovery, y me parecía que tomar la decisión de dejar la empresa en ese momento para ir a Independiente no correspondía con el compromiso que había asumido de antemano. Ese era un tema concreto. El otro tema era la familia. Pero ahora sí es el momento adecuado, es una oportunidad histórica en Independiente para cambiar todo esto que te digo.

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El periodista aclaró además que no tiene vínculos con el PRO ni con la actual dirigencia del Rojo

— Más allá de tu relación sentimental, se te vincula con el PRO...

— Cero...

— ¿No va a venir la política con vos también?

— No, cero. Primero: política y fútbol es un combo explosivo que no va. Lo digo hoy, lo dije antes y lo dije siempre. No cambio de opinión. Cero relación política. Yo nunca milité, nunca trabajé para un partido político, ni este partido ni ninguno. Estoy casado con María Eugenia Vidal, a quien todos conocen. Antes fui pareja de Débora Pérez Volpin, tenía otro sentimiento político. Nada, no tengo que ver. Nunca participé en la política. No milité, no trabajé en política, nunca tuve ningún contacto con el Estado. Siempre trabajé en la vida privada, como periodista, como ejecutivo. Agradezco a todos los que me dieron la oportunidad de trabajar, pero jamás tuve que ir a tocar un timbre para hacer este tipo de cuestiones o de trabajo. No tengo nada que ver y creo que es parte de una gran campaña donde nadie quiere que el sistema cambie. Entonces empiezan a decir esto, dijeron los de las sociedades anónimas. Bueno, presenté un documento en escribano público que dice: “No a la SAD”. En mi lista va a haber gente nueva, socios como yo, como los socios que están leyendo, que quieren cambiar el club de la misma manera que yo. Somos muchos que lo queremos. La gente de Independiente quiere cambiar, no se banca más esta realidad. Es una realidad que nos aturde, nos da tristeza, nos da bronca. Vas a la cancha, perdés un partido y ya ni bronca tenés. Te da una sensación de angustia permanente. La gente está cansada, tiene bronca, no quiere nada del pasado, no lo quiere atrás ni lo quiere adelante. Te dije: hay mucha gente que ha tomado decisiones importantes en la vida de Independiente en este último tiempo sin haber tenido un cargo elegido por los socios. Eso no es institucional. El que viene y pone dinero de afuera y lo hace a título personal, no es institucional. No es así, no es independiente. El que dice: “Che, me relaciono con el mundo del fútbol, me relaciono con AFA”. No, no es así. Independiente tiene que tener una fuerte presencia en AFA por Independiente y el presidente de Independiente tiene la obligación de llevar adelante los intereses de Independiente en AFA, en la Liga Profesional y donde corresponda. La historia pasa por poner profesionales en cada una de las áreas, tomar esas decisiones y hacer del club un modelo de gestión que perdure en el tiempo.

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— El otro vínculo es con la actual dirigencia, que sonaste para ser candidato a presidente: ¿cuál es tu relación?

— Mirá, no es personal con nadie, porque yo no tengo problemas personales con nadie, por lo menos no lo sé, no los conozco, no los hemos manifestado. Me ofrecieron en aquel momento ser candidato a presidente y les dije que no. En febrero del año 2021 les dije que no iba a ser candidato. Siguieron su camino. Luego, en el 2022 me ofrecieron ser candidato a primer representante. Les dije que no, porque ya estaba abocado a mi tarea profesional y no podía hacerla. Ahora me ofrecieron, pero te diría, agrupaciones del oficialismo, de la oposición, y armé un camino propio con los socios que están pensando como yo. No hay en este grupo socios que estén pensando de una manera diferente. Estamos convencidos, y si en esto no tenés convencimiento es imposible enfrentar esta situación, poder ganar las elecciones y por supuesto, cambiar a Independiente.

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— ¿Cuáles son los tres o cuatro puntos clave de tu proyecto?

- Primero, sí o sí, el fútbol. Un área de fútbol profesional a cargo de un director de fútbol con relacionamiento internacional, donde se planifica la actividad de la Primera División. Está elegido el perfil del técnico y se arma también todo el equipo de las divisiones inferiores, que es la fábrica del fútbol. Un área de scouting, un área de formación y ahí se entrelaza con dos partes muy importantes del club: la educación y la contención social de los chicos, que también son parte del proyecto de construcción de ese nuevo Independiente. Con procesos, con objetivos claros, medibles, con búsqueda de talentos. Nosotros ya tenemos captados talentos importantes de Independiente entre la novena y la cuarta división. Muchos de esos futbolistas que ya están captados, más otros que hay, seguramente van a ser muy importantes en la historia futbolística de Independiente en los próximos cuatro años. Es fundamental, a eso, sumarle la aplicación de la ciencia, de la medicina deportiva, de la psicología deportiva, la nutrición. Todo lo que tiene que ver con el trabajo científico. Independiente tiene un buen gimnasio y alguna instalación más interesante en Villa Domínico. Hay que invertir mucho en infraestructura ahí y hay que invertir también en equipamiento relacionado con lo médico, la ciencia, para tener mejores resultados. Independiente tiene que recuperar la presencia en el mercado internacional como Independiente, pudiendo jugar amistosos o giras, pudiendo intercambiarse con los principales clubes del mundo en lo que son los mercados. Ser muy preciso en los mercados. La evaluación que se hace es a partir de lo que necesita el equipo y con lo que necesita el equipo en conjunto con el director técnico, con el gerente general que maneja la economía y el presidente tomar esa decisión, que sea siempre defendiendo el interés de Independiente, en lugar de intereses raros con representantes que siempre se repiten y desprolijidades que se han dado en este último tiempo. Lo que te estoy diciendo no es nada nuevo, no inventamos nada, es nada más que ponerle lógica a un fútbol tal como se maneja en el resto del mundo.

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— ¿Y fuera del fútbol?

— La otra área es el resto del club, con una gerencia general que tiene la incidencia en todo el club, pero que estará observando la vida social de Independiente, la vida cultural de Independiente, los predios que es a través del área de infraestructura, la digitalización de Independiente. Independiente necesita una digitalización completa, no solo para la gestión económica, la necesita para los datos de los futbolistas, para el tema legal, para la transacción de los socios, comerciales, porque compran camisetas a través del store o porque quieren vivir la “experiencia Independiente”, porque pagan su cuota de socio, porque se comunican para saber qué pasa en Independiente, porque podés publicar los informes económicos de gestión en cortos plazos, porque podés poner contenidos de la vida institucional de Independiente, del fútbol profesional, del fútbol femenino, del resto de las actividades. Y un punto que es clave en esta historia también es la infraestructura: dos sedes, un estadio, Domínico, Wilde, Quilmes... Todo tiene que estar bien, pero lo importante en nuestro proyecto es que el estadio sea el epicentro de la vida independiente. Se abre una vez cada 15 días y tiene un costo enorme. Tanto el estadio como Villa Domínico pierden 2 millones 700 mil dólares al año de acuerdo al último balance. Hay que hacer que se revierta ese número y el estadio tiene, primero, que mejorar su imagen. Segundo, buscarle una mayor capacidad. Tercero, hacer del estadio un lugar de encuentro permanente: lugares de reunión, oficinas, coworking, hub digital, gimnasio, tiene la escuela. Ese tiene que ser el mundo independiente. Así como está, es muy difícil explotarlo, es muy difícil encontrar un main sponsor, es muy difícil sostenerlo. Tiene capacidad para poner más palcos, tiene capacidad para poner más plateas, tiene capacidad para mejorarle los ingresos y los accesos. Y el trabajo social, que hay que crear la Fundación Independiente, para darle un gran impulso al buen trabajo de “Rojo Solidario” que se hizo.

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"Independiente necesita financiamiento para el arranque, para los primeros tres o seis meses, porque la caja de Independiente en diciembre va a estar menos cero", asegura Quique Sacco

— Entiendo que no estás dando nombres, pero decís “tengo el perfil del técnico”, ¿cuál es?

— Primero, respeto por los nombres. Fíjate que a veces vos decís: “Che, tal jugador viene o tal técnico viene”. Y después, sucedió que ese jugador o ese técnico renovó donde está y entonces queda que el jugador no quiere venir. Esto te lo pueden decir los jugadores y los técnicos. Tengo muchos años de periodista deportivo, dar nombres por dar no tiene sentido. No estamos pensando en un técnico que se tiene que ir cada seis meses. Estamos pensando en un proyecto que dure los próximos cuatro años. Eso es fundamental.

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— Sabés que es difícil lograr que un proyecto dure cuatro años en el fútbol argentino...

— Bueno, hay que animarse a hacerlo.

— Hablaste que tenías dos fondos para traer el dinero para sanear la deuda inicial de Independiente, que dijiste era de entre 20 y 40 millones de dólares...

— La deuda que tiene Independiente es de, según balance, 34 millones de dólares. 21 millones exigibles este año y el resto el año que viene. Yo creo que la deuda es mayor. Vamos a encontrar una deuda más grande. Independiente necesita financiamiento para el arranque, para los primeros tres o seis meses, porque la caja de Independiente en diciembre va a estar menos cero, porque vas a tener que afrontar pagos de sueldos, pagos de aguinaldo, proyectar el próximo año, entre tantas otras cosas. Y me parece que es fundamental ingresar con dinero para sostener esa etapa, para sostener la credibilidad y la confianza que el socio te dio y empezar a ordenar el club. El club tiene muchísimas herramientas para cambiar la historia desde lo económico, para mejorar los ingresos, pero necesita tiempo en ese cambio cultural que te decía y cambio de gestión. El dinero, fundamentalmente, está para refinanciar deuda, para tomar decisiones en lo rápido que hay que tomar pensando en una temporada de fútbol inmediata.

— Las últimas gestiones llegaron con un discurso similar de “tenemos el respaldo” e, incluso, las turbulencias políticas de la última gestión se dieron en torno a eso, a que no estaba la plata y que en la campaña se decía que estaba. ¿Vos decís que entrás y tenes el respaldo?

— Sí, sí, sí...

— Y lo otro es, ¿a cambio de qué?

— Ningún condicionamiento para el hincha. Es una financiación para Independiente con flujos de Independiente sobre los activos de Independiente dentro de un plan de financiación y crecimiento económico, pero ningún condicionamiento. No es que entra el dinero y estoy vendiendo el 10% de un jugador, el 20%, los palcos y plateas, no. Como cualquier institución, como cualquier casa nuestra, vos necesitás financiamiento. Si viene un mesías, si viene un padrino, viene y pone el dinero, ¿a cambio de qué? Bueno, expliquémosle a cambio de qué. Yo acá estoy hablando de entidades financieras, de fondos, el proyecto avanzado de un fideicomiso entre socios, amigos, empresarios de Independiente, que son tasas amigables para ingresar con dinero que te permita tomar este tipo de decisiones. Pero ninguna es condicionamiento, ni cesión del naming, en este caso, ni de porcentaje de jugadores, ni nada por el estilo. Que quede claro. Es una decisión sabia, madura, responsable y necesaria para empezar a encaminar a Independiente.

— Con respecto al estadio, te eligen presidente y en cuatro años volvemos a hablar. ¿Cuál sería el proyecto de reforma, mejora o ampliación? ¿Existe eso? ¿Es prioridad?

— A ver, no es prioridad armar un estadio con un techo, porque hoy para eso hace falta una gran evaluación técnica y una gran inversión. Estando en Independiente, esas posibilidades las vas a tener. Con la gestión en tu responsabilidad, esas posibilidades están porque ofrecimientos hay. Pero en la gestión que le corresponde a nuestra comisión directiva, está en poner el estadio a punto, primero para la primera fecha del campeonato del 2027; y luego todo el proyecto que yo te dije: un espacio gastronómico, coworking, el hub digital. Hacer que Independiente se transforme en un epicentro donde la escuela, el estadio y todo el mundo Independiente pueda tener una vida social, comercial, recreativa, deportiva y el día del partido vivir la “experiencia Independiente” en un estadio que te conmueva por lo lindo, te conmueva por todos los servicios que tenés al alcance del hincha y del socio de Independiente, y que te dé orgullo nuevamente ir a ese estadio que es la casa nuestra.

— Se lo consulté a dirigentes en el pasado muchas veces en off y te lo planteo, alrededor del estadio hay muchas viviendas y locales en venta, que uno desde afuera no entiende cómo Independiente no tiene un dinero para decir “invierto acá”, porque es casi parte del estadio ¿Crees que es viable? ¿Puede servir para algo comprar esas propiedades?

— Sí, es viable... Nosotros tenemos ese estudio hecho, absolutamente hecho con proyectos concretos. No me gusta anunciar cuestiones faraónicas cuando no están contratadas, pero lo hemos visualizado. Con todo el dinero que se ha invertido en futbolistas para la nada, porque no clasificaste a copas, no saliste campeón, o sea, despilfarraste dinero, un mínimo porcentaje de ese dinero hubieses comprado muchas propiedades alrededor del club. Independiente tiene la sede de Boyacá, la sede en Avellaneda, el estadio, que fue el primer estadio de cemento, Domínico, Wilde, Quilmes, un terreno en Mar del Plata. Eso fue visión, trabajo, planificación. Si vos planificás ese camino de ir a capitalizarte, ampliar la capacidad del estadio en la superficie, es el mundo ideal de Independiente. Nosotros estamos pensando en eso.

— Con respecto a las inferiores, es la gran factoría de los clubes argentinos, ¿cuáles el proyecto? ¿Qué le podes prometer al hincha?

— Una inversión concreta en divisiones inferiores, que tiene que ver con los formadores, el scouting, la ciencia aplicada al deporte, que no es solamente un gimnasio, es mucho, pero mucho más que eso. Tener definido conceptualmente cuál es el biotipo de jugador para Independiente. Eso no ocurre y es clave. Y, obviamente, dos datos fundamentales son la educación y lo social como parte de la contención que los chicos tienen para cuanto más educados estén, cuanto más aprendan, mejores futbolistas van a ser. Y si no son futbolistas, porque el destino determina que no, al menos van a quedar preparados para la vida como ciudadano común. Y esto es la clave del corazón de Independiente, que es las divisiones inferiores con el fútbol, pero también la responsabilidad que tiene como club, tanto en lo educativo y en lo social, una institución con la historia de Independiente. Independiente ha perdido capacidad de scouting, ha perdido reclutamiento, no solo en la zona, sino también en el resto del país. Antes, la búsqueda de jugadores en Independiente era captar muy bien y hacer que un jugador que no era tan conocido llegara casi de sorpresa y terminara siendo un jugador importante. Hoy el proceso es parecido, pero con parámetros modernos, con una cuestión científica innovadora y con profesionales necesarios. No alcanza con haber sido un jugador de fútbol, no alcanza con tener buenos contactos para ir a buscar en las peñas o en el interior. Tiene que ser gente profesionalizada, preparada.

— Van a ser de las elecciones más interesantes que va a tener Independiente en los últimos tiempos con nombres fuertes y proyectos distintos, ¿hay algún tipo de opción de asociación con los otros candidatos o ya pasó el tiempo para eso? Gaudio dijo, palabras más, palabras menos, que está abierto a sumar gente.

— En nuestro caso estamos convencidos de lo que queremos y no podemos aliarnos con los demás candidatos porque representan totalmente lo distinto a lo que nosotros queremos. Entonces, no es unir nombres, amontonar. Yo vengo a defender una idea y que quede claro. Esa idea puede ganar por la voluntad del socio o puede perder, pero es una idea. Y la idea no se negocia, no se condiciona. Esto es clave. Si vamos a hacer alianzas para ver si ganamos una elección o nos unimos, es más de lo mismo. Nosotros defendemos una idea y de esa idea no nos movemos. Ahora, si alguien se suma para enriquecer la idea, bienvenido, porque no tenemos la verdad. Siempre es bueno escuchar a más personas que puedan enriquecerla.

— Tenés tu relación con AFA previa por tu trabajo y dijiste que es algo, hasta básico, de “Independiente tiene que tener presencia en AFA”, que no puede ser un proyecto para una candidatura. ¿Cuál es tu vínculo con AFA? ¿Qué rol tiene que ocupar Independiente?"

— Primero defendiendo los intereses de Independiente, tiene que tener una presencia fuerte en AFA. La presencia tiene que ser del presidente, en AFA y en la Liga Profesional de Fútbol.

— Vas a ir vos...

— Sí, obviamente, tiene que ir el presidente. Es la mejor presencia institucional, no solo por el club, sino también porque eso le da jerarquía a la Asociación del Fútbol Argentino. Mi relación con AFA profesional es muy buena y personal también es muy buena. Yo la considero así, sin ningún tipo de problema, pero yo no puedo poner las relaciones personales y los contactos por encima de lo institucional. Para mí esa no es una promesa de campaña, porque en algún momento se pueden chocar los intereses, ya ha pasado en esta última gestión, donde los intereses de Independiente chocan con los intereses de AFA, entonces no aparece nadie. Nadie está en AFA. Eso no va y hay que decirlo muy claro. Y también creo que no se excedan con esa relación personal en AFA, porque un día van a chocar los intereses, va a haber que ir a defender los intereses. El principio del cambio es que no son nombres, no son relaciones personales, no es amiguismo, no es cofradía, no es runfla, no es rosca. Es fútbol profesional manejado por profesionales con responsabilidades institucionales como corresponde.

— Te llevo a un caso práctico porque escuché que criticaste la gestión de la actual dirigencia en el caso de Universidad de Chile. Las crisis tranquilamente pueden suceder a cualquier dirigente y, más allá que desde afuera siempre es más fácil, es interesante entender qué hubieras hecho distinto.

— Las crisis en el fútbol te pueden aparecer en cualquier momento porque a veces te sorprenden. Y no importa las razones, pueden ser naturales o pueden ser hasta armadas. Lo que sí tenés que trabajar para prevenir ese tipo de situaciones. Yo creo que en la reunión de la Comisión de Seguridad que se hizo con presencia de Conmebol, presencia de Seguridad Independiente, las fuerzas públicas que corresponden tanto a Provincia como a Nación, no se tuvo en cuenta ese tema que era tan importante de poner a los visitantes en una tribuna alta. Hasta el momento en que se producen los incidentes de esa tribuna alta con los visitantes, Independiente estaba esperando que terminaran y, seguramente, en el Tribunal de Disciplina de Conmebol, Independiente se quedaba con la clasificación. Cuando Independiente, a través de los movimientos que no deberían ocurrir jamás en un estadio de fútbol, poniendo en riesgo la vida de los propios hinchas de Independiente, la protección de las familias de Independiente y ni hablar en un enfrentamiento con los visitantes, bueno, dijiste: “Acá estoy, pónganme la sanción que corresponde, perdí la clasificación y perdí todo”. Entonces, un error de prevención, que es clave, la seguridad del deporte. Es clave la prevención. Y un error también de toma de decisiones en el momento del hecho. Las crisis vos las podés prever, pero cuando ocurren las tenés que solucionar. Acá había que actuar porque había un hecho de violencia concreto del visitante contra Independiente. Le pedís (a la Policía) que actúe en ese punto. Nadie se mueve en el estadio esperando que esto se solucione entre la Policía y los aficionados del equipo rival, que eran los responsables de la situación hasta ese momento. Independiente no era responsable de nada.

La emoción por el recuerdo del título ante Talleres de Córdoba en 1978

— Te saco del candidato y te llevo al hincha, ¿cuál es el recuerdo más feliz de Independiente o ese primer recuerdo que se te viene a la cabeza?

— La primera vez en la cancha fue maravilloso, porque yo soy de Bolívar y para mí ir a la cancha y ver los ídolos ahí en persona era maravilloso. Y fui con mi papá, Enrique, y con mi tío Cholo, que me llevaron a ver Independiente-Racing. Fue el último partido de Pepé Santoro, porque era vendido al Hércules de Alicante. Ganó Independiente 2-0 con goles de Bochini y Saggioratto. Fue una gran, una gran alegría. Y siempre recuerdo que salió la revista El Gráfico y salían las fotos de los goles. Y en la foto de los goles estaba la platea donde yo estaba, que es ahí debajo de la Bochini, y que iba con una lupa al colegio a decirle a los chicos: “Mirá, acá estoy, ¿ves? Con mi papá y mi tío viendo el partido”. Era todo un acontecimiento en Bolívar. Pero de las grandes alegrías que me dio Independiente y que nos dio a los hinchas de Independiente, y aquellos que no la vivieron disfrutan de esos recuerdos, jamás voy a olvidar la noche en Córdoba frente a Talleres. Porque en ese partido se dio todo lo que es Independiente. De perder 2-1 con un gol de mano, a que expulsen a tres jugadores: Galván, Larrosa y Trossero. A que llegue un líder como el Pato Pastoriza para decir: “Este partido se gana jugando o se pierde como hombre”. Me emociona... Estaba dando un mensaje, un valor. Puso dos delanteros, no especuló y dijo: “Vamos por la gloria”. Y entre Bochini, Bertoni y Biondi construyeron esa pared que se transformó en el 2-2 y en el título de Independiente. Ahí hay valores, grandeza, hazaña, garra, corazón, talento, fútbol, goles y victoria. Esa es la síntesis de Independiente que yo conocí y esa es la síntesis de los valores de Independiente que hay que recuperar.