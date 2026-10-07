Persecución, tiros y dos detenidos en Palermo: el conductor de una 4x4 intentó evadir a la Policía y le dispararon a las ruedas para frenarlo

Una impactante y violenta secuencia se registró este miércoles por la mañana sobre la transitada avenida Santa Fe, entre los barrios porteños de Belgrano y Palermo, donde el conductor de una 4x4 y su acompañante intentaron darse a la fuga al observar la presencia policial. A raíz de ello, efectivos de la Policía de la Ciudad iniciaron una persecución que concluyó cuando la camioneta despistó y no pudo continuar su fuga, debido a que los agentes le habían disparado a los neumáticos para frenar su huida.
Fuentes policiales consultadas por Infobae detallaron que todo comenzó en la intersección de la avenida Cabildo y Juramento, donde personal de la Comisaría Vecinal 13 A observó esta mañana a una camioneta Volkswagen Amarok negra circular a gran velocidad.
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Tras realizar un giro en U de manera abrupta por avenida Cabildo, los dos ocupantes detectaron la presencia policial e intentaron huir en sentido a la General Paz.
Una cuadra después, en Cabildo y Mendoza, el hombre que viajaba en el asiento del acompañante, de 39 años, descendió del vehículo y trató de escapar a pie. Sin embargo, los agentes lograron demorarlo a los pocos metros.
Por su parte, el conductor de la camioneta fue reducido en el cruce de avenida Santa Fe y Bonpland, tras una persecución de varios minutos que paralizó a automovilistas y transeúntes que pasaban por la zona.
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Consumadas ambas detenciones, los agentes que participaron del operativo corroboraron que la camioneta no se encuentra a nombre de ninguno de los ocupantes y está radicada en la provincia de Corrientes.
“Venía una camioneta último modelo y estaban escapando en estado de ebriedad. Un solo muchacho conducía; la Policía lo perseguía y mientras los agentes le disparaban a las ruedas”, explicó un canillita que fue testigo del despiste de la 4x4 en diálogo con este medio.
Y en esa línea, agregó: “Sentí un par de choques en el túnel y cuando vinieron para acá la camioneta coleó y quedó”.
La Unidad Fiscal Norte, a cargo del fiscal Norberto Alejandro Brotto, Secretaría Única de María Milagros Pauls, dispuso la detención de los dos hombres y el secuestro de la camioneta. Asimismo, ordenó el secuestro de los elementos encontrados en el interior del vehículo: un cigarrillo de marihuana, una botella de champagne y 6,800 pesos en efectivo.
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