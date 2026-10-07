Crimen y Justicia

Persecución, tiros y dos detenidos en Palermo: el conductor de una 4x4 intentó evadir a la Policía y le dispararon a las ruedas para frenarlo

Ocurrió este miércoles a la mañana a la altura del viaducto de la avenida Santa Fe. En la camioneta hallaron un cigarrillo de marihuana, una botella de champagne y dinero en efectivo

Persecución, tiros y dos detenidos en Palermo: el conductor de una 4x4 intentó evadir a la Policía y le dispararon a las ruedas para frenarlo
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Una impactante y violenta secuencia se registró este miércoles por la mañana sobre la transitada avenida Santa Fe, entre los barrios porteños de Belgrano y Palermo, donde el conductor de una 4x4 y su acompañante intentaron darse a la fuga al observar la presencia policial. A raíz de ello, efectivos de la Policía de la Ciudad iniciaron una persecución que concluyó cuando la camioneta despistó y no pudo continuar su fuga, debido a que los agentes le habían disparado a los neumáticos para frenar su huida.

Fuentes policiales consultadas por Infobae detallaron que todo comenzó en la intersección de la avenida Cabildo y Juramento, donde personal de la Comisaría Vecinal 13 A observó esta mañana a una camioneta Volkswagen Amarok negra circular a gran velocidad.

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Tras realizar un giro en U de manera abrupta por avenida Cabildo, los dos ocupantes detectaron la presencia policial e intentaron huir en sentido a la General Paz.

Una cuadra después, en Cabildo y Mendoza, el hombre que viajaba en el asiento del acompañante, de 39 años, descendió del vehículo y trató de escapar a pie. Sin embargo, los agentes lograron demorarlo a los pocos metros.

Por su parte, el conductor de la camioneta fue reducido en el cruce de avenida Santa Fe y Bonpland, tras una persecución de varios minutos que paralizó a automovilistas y transeúntes que pasaban por la zona.

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Persecución, tiros y dos detenidos en Palermo: el conductor de una 4x4 intentó evadir a la Policía y le dispararon a las ruedas para frenarlo
La camioneta en la que viajaban los sospechosos terminó con sus cuatro neumáticos pinchados, luego de que el personal de la Policía de la Ciudad disparara contra el vehículo para frenar su fuga.

Consumadas ambas detenciones, los agentes que participaron del operativo corroboraron que la camioneta no se encuentra a nombre de ninguno de los ocupantes y está radicada en la provincia de Corrientes.

“Venía una camioneta último modelo y estaban escapando en estado de ebriedad. Un solo muchacho conducía; la Policía lo perseguía y mientras los agentes le disparaban a las ruedas”, explicó un canillita que fue testigo del despiste de la 4x4 en diálogo con este medio.

Y en esa línea, agregó: “Sentí un par de choques en el túnel y cuando vinieron para acá la camioneta coleó y quedó”.

La Unidad Fiscal Norte, a cargo del fiscal Norberto Alejandro Brotto, Secretaría Única de María Milagros Pauls, dispuso la detención de los dos hombres y el secuestro de la camioneta. Asimismo, ordenó el secuestro de los elementos encontrados en el interior del vehículo: un cigarrillo de marihuana, una botella de champagne y 6,800 pesos en efectivo.

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