Nick Sícaro sorprendió a Lolo Poggio con una romántica propuesta a dos meses de iniciar su relación: “Llegó el día”

Nick Sícaro documentó en sus redes sociales la propuesta formal de noviazgo que preparó para Lolo Poggio (Video: Instagram)

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Nick Sícaro documentó a través de sus redes sociales el día en que le propuso formalmente a Lolo Poggio que sea su novia, una sorpresa que preparó con una cena casera, un ramo de flores y una serie de detalles personalizados pensados para la ocasión. “Llegó el día”, anunció el influencer al comienzo del video, en el que compartió con sus seguidores los preparativos previos a la propuesta y, más tarde, la reacción de Poggio al descubrir el gesto.

El ex GH relató que atravesaba un estado de ansiedad ante la planificación de la sorpresa, aunque remarcó que la nerviosidad no era el sentimiento predominante. “La verdad que no estoy nervioso, pero estoy como ansioso. Tengo mucha ansiedad y siempre a las corridas, siempre todo último momento”, explicó frente a cámara, antes de invitar a sus seguidores a acompañarlo durante la preparación de la velada.

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Sícaro cocinó trucha con limón y pastas con hongos antes de la llegada de Poggio desde su función de teatro

El primer paso del plan consistió en la elaboración de una cena con dos de las comidas favoritas de la hermana de Juli Poggio. El youtuber cocinó trucha con limón y un plato de pastas con champiñones, chauchas, manteca, crema y polvo de hongos, en una preparación que definió como sencilla pero de sabor intenso. “Esto es rápido, gente, esto es exprés, pero sale riquísimo, se los prometo”, aseguró mientras avanzaba con la cocción, consciente de que el tiempo apremiaba antes de la llegada de su pareja, que ese día tenía función de teatro.

La mesa de la velada incluyó aperitivos y golosinas seleccionadas en recuerdo de un viaje reciente de ambos a Bariloche

Mientras los platos principales se cocinaban, el influencer se dedicó a montar una mesa con una picada que incluyó aceitunas descarozadas, hummus, crackers y snacks que, según contó, ambos solían compartir durante un viaje reciente a Bariloche. A esos elementos sumó una selección de golosinas elegidas de manera puntual según los gustos de Poggio: bombones Kinder Bueno, su chocolate favorito, además de Raffaello, una alternativa a los bombones Ferrero que ella prefiere por su cobertura de coco, frambuesas y postres, en referencia directa a un momento compartido durante aquel mismo viaje.

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El creador de contenido ocultó su teléfono para registrar la reacción de su pareja sin que ella lo advirtiera

La ambientación del encuentro incluyó, además, un ramo de flores, una carta escrita a mano, dos globos con forma de corazón y un peluche con forma de gato, que el influencer aclaró que no era exactamente el modelo que había buscado en un primer momento. “No es el que yo le quería comprar, pero me vino ese lamentablemente. Pero bueno, ya fue, no pasa nada”, comentó con humor, mientras completaba los últimos detalles de la escenografía minutos antes de que Poggio llegara al lugar.

Con la mesa lista y los platos servidos, Sícaro decidió ocultar su teléfono celular a un costado del ambiente para registrar la reacción de su pareja sin que ella lo advirtiera de entrada. “Voy a tratar de esconder el celu por acá al costado y le voy a abrir la puerta de una. A ver qué cara pone. Yo creo que no se lo espera, la verdad”, explicó, visiblemente expectante por el desenlace de la sorpresa que había preparado con varias horas de anticipación.

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La pareja confirmó el inicio de la relación con un video en TikTok al ritmo del tema Obsesión de la banda Aventura

Al abrirse la puerta, el clip registró el instante en el que Lolo Poggio descubrió el escenario montado por Sícaro. “Ay, sos un tierno”, fue la primera reacción de la joven, visiblemente sorprendida por la escena que encontró al ingresar. “Me dio mucha ternura”, agregó segundos después, mientras observaba los detalles dispuestos en la mesa y el resto de la ambientación preparada especialmente para la ocasión.

El video, compartido en redes sociales, generó repercusión entre los seguidores de ambos influencers, que replicaron la propuesta y destacaron el nivel de detalle con el que Sícaro organizó la sorpresa, desde la elección del menú hasta los obsequios vinculados a recuerdos compartidos por la pareja. La confirmación de que Poggio aceptó convertirse en la nueva pareja de Sícaro llegó horas más tarde, cuando ambos compartieron un video en TikTok con la canción “Obsesión”, de la banda de bachata Aventura, cuya letra arranca con una voz femenina que dice: “No puedo, tengo novio”.

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