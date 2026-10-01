Crimen y Justicia

Allanaron una casa por un conflicto familiar y encontraron un arsenal de armas y explosivos

Una mujer intentó empedir el operativo, por lo que fue demorada por las autoridades. Otras dos personas fueron notificadas de las actuaciones en su contra

Varias pistolas, revólveres, un subfusil, cargadores y cajas de munición dispuestas sobre un piso de baldosas rojas
Un allanamiento por un conflicto familiar en la ciudad de Salta derivó en el hallazgo de un arsenal de uso militar. (Ministerio Público de Salta)
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Un allanamiento por una disputa familiar permitió descubrir un arsenal de armas y explosivos en una vivienda de Villa Las Rosas, en la provincia de Salta.

La pesquisa está a cargo del fiscal penal 4 del Distrito Centro, Facundo Ruiz de los Llanos, quien dispuso medidas para asegurar los elementos localizados y requirió la intervención de la Justicia Federal ante la presencia de armamento y explosivos de características militares.

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Dos personas que residían en el inmueble fueron identificadas en el marco de una investigación por la presunta tenencia ilegítima de armas de uso civil y de guerra, además de materiales explosivos.

La orden de allanamiento no había sido dictada inicialmente para buscar armas. El Juzgado de Garantías había autorizado el ingreso a la vivienda para localizar bienes que la Fiscalía Penal 4 consideraba relevantes para una causa previa. Sin embargo, el operativo derivó en el secuestro de un conjunto de elementos cuya evaluación requiere la participación de áreas policiales especializadas y, posteriormente, de la jurisdicción federal.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de Salta, la intervención judicial se produjo dentro de un expediente por hurto simple y desobediencia judicial, relacionado con un conflicto familiar de larga data. En ese marco, la Fiscalía Penal 4 solicitó registrar la propiedad para secuestrar objetos que podían aportar información a esa investigación.

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Entre los bienes incluidos en la medida figuraban computadoras, monitores, cámaras y accesorios de fotografía, equipos de sonido, memorias externas y un teléfono celular. También se buscaban instrumentos musicales, una grabadora profesional, un televisor y documentación asociada con parte de esos objetos.

Personal de la División Investigaciones Este de la Policía de Salta acudió al domicilio con el objetivo de ejecutar la orden emitida por el Juzgado de Garantías. La diligencia se desarrollaba bajo los alcances establecidos para la causa original, hasta que los efectivos detectaron elementos ajenos a la lista de bienes que debían localizar.

Según las actuaciones, una de las mujeres que se encontraba en la vivienda habría impedido inicialmente el ingreso de los investigadores, pese a que los agentes se identificaron y exhibieron la autorización judicial. La misma persona habría dirigido amenazas hacia las testigos civiles presentes y habría empujado a los policías.

Ante esa situación, la moradora fue demorada y el procedimiento siguió su curso. Los investigadores pudieron avanzar con la revisión del inmueble y secuestraron los objetos de interés para el expediente por hurto simple y desobediencia judicial.

De acuerdo con la información del Ministerio Público Fiscal de Salta, los oficiales incautaron cuatro granadas FMK2 y otras tres granadas de distintas características. Además, fueron encontrados un proyectil antiaéreo de 20 milímetros, detonadores y accesorios vinculados con tareas de voladura.

Cartel de piedra con letras plateadas que dicen Poder Judicial y Ministerio Público de la Provincia de Salta. Hojas verdes y parte de un escudo dorado visible
La orden judicial autorizaba la búsqueda de artefactos tecnológicos e instrumentos musicales por una causa de hurto.

La diligencia permitió también incautar revólveres y pistolas de varios calibres, armas largas, cargadores y cientos de municiones. A ese conjunto se sumaron otros componentes asociados con armamento, que quedaron bajo secuestro para su posterior análisis.

Por instrucciones de Facundo Ruiz de los Llanos, el material con características militares fue colocado bajo custodia especializada.

El operativo no arrojó información pública, hasta el momento, sobre el origen de las armas ni sobre si tenían registros, autorizaciones o antecedentes de utilización en otros hechos. Esos aspectos forman parte de las verificaciones que deberán realizar las autoridades competentes a partir de los secuestros efectuados.

Frente al hallazgo, el auxiliar fiscal Pablo Alavila consultó con la Fiscalía Federal para determinar cómo debía continuarse con el tratamiento de los elementos. Desde esa jurisdicción se indicó que, de manera inicial, el material permaneciera a disposición de la Fiscalía Penal 4, antes de avanzar con la intervención formal de la Justicia Federal.

En paralelo, la Fiscalía Penal 4 continuará con la causa por hurto simple y desobediencia judicial que originó la orden de registro. En ese expediente ya fueron secuestrados los elementos previstos en la autorización judicial, mientras se aguarda la intervención de la Justicia Federal por el armamento, las municiones y los explosivos encontrados durante el mismo procedimiento.

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