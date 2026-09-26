Susto en Rosario: una familia iba al cine y una lancha cayó sobre su vehículo

La familia sufrió lesiones leves producto del impacto (Gentileza: Rosario3)

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Una familia evitó una tragedia en Rosario luego de que una lancha, que era trasladada sobre un tráiler, se desprendiera e impactara contra su camioneta. Según trascendió, las víctimas se dirigían al centro con la intención de disfrutar de una película en el cine.

El hecho ocurrió sobre avenida Presidente Perón, a la altura del 7300, cerca de las 19:00 horas del viernes. En ese momento, el grupo familiar circulaba en sentido contrario a la lancha, cuando esta se eyectó contra su vehículo.

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Según las primeras versiones, la embarcación era transportada por una chata que avanzaba en dirección a esa ciudad cuando, por motivos que aún deben determinarse, se soltó del tráiler que la llevaba.

Tras desprenderse, la lancha terminó sobre el carril contrario e impactó en la parte frontal de una camioneta. En ese vehículo viajaban cinco personas de una misma familia que se dirigían hacia el centro de Rosario con la intención de asistir a una función de cine.

La zona en donde ocurrió el desprendimiento de la lancha

Como consecuencia, dejó a los cinco integrantes de una familia con golpes leves, además del impacto emocional causado por la maniobra. Más tarde, una familiar de las víctimas relató que el conductor alcanzó a realizar una maniobra para evitar consecuencias mayores.

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“Se vieron con la lancha encima, mi suegro pudo maniobrar y ellos están bien”, señaló durante un breve diálogo con Rosario3. La situación generó daños en la parte delantera de la camioneta y obligó a los ocupantes a detener la marcha en un sector de la avenida.

Hasta el momento no trascendieron detalles sobre la identidad de las personas involucradas ni sobre la magnitud de los daños materiales. Tampoco se informó si fue necesaria la asistencia médica de alguno de los ocupantes de la camioneta tras el impacto.

El foco de la investigación estará puesto en establecer cómo se produjo el desprendimiento de la lancha y si el sistema de sujeción utilizado para el traslado cumplía con las condiciones necesarias. “Esperamos que las pericias puedan determinar lo que pasó y las condiciones en que trasladaban esta lancha”, afirmó la familiar de las víctimas.

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Salió del hospital tras una operación y un patrullero lo atropelló en la puerta

Hace algunas semanas, otro hecho insólito tuvo como protagonista a un joven de 21 años. La víctima acababa de recibir el alta tras una operación por una triple fractura de fémur, cuando fue embestido por un patrullero en la puerta del Hospital José María Cullen, en la ciudad de Santa Fe. El impacto le habría desplazado los tornillos que tenía colocados en la rodilla y tuvo que ser operado de nuevo.

Alexis llevaba 20 días internado en el Hospital Cullen de Santa Fe y esperaba un remis en silla de ruedas cuando el patrullero lo embistió contra las rejas del ingreso (Foto: Cadena3 Rosario)

El episodio ocurrió cuando Alexis esperaba un remis en silla de ruedas junto a un amigo, después de permanecer 20 días internado a raíz de un accidente de moto. Ambos estaban sobre la vereda del sector de guardia cuando el móvil policial avanzó hacia ellos y los empujó contra las rejas del ingreso.

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“Ya no me quedan más vidas”, resumió el joven, que antes había atravesado otros accidentes y tratamientos médicos. Según la reconstrucción, el patrullero se encontraba en la calle frente al hospital porque intervenía en una pelea ocurrida minutos antes.

En ese momento, una ambulancia ingresaba con un paciente en código rojo y el móvil debía correrse para despejar el acceso a la guardia. “Se ve que se puso como nervioso, se le fue la camioneta y vino derecho a nosotros”, afirmó el joven.

Fue así que el vehículo los embistió contra la estructura de la entrada, que cedió por el impacto. El patrullero terminó dentro del sector de admisión del hospital. Tras el choque, Alexis intentó incorporarse y advirtió una nueva lesión en la pierna que acababa de ser intervenida.

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Las autoridades del hospital Cullen informaron que los pacientes heridos se encontraban estables y que las causas del siniestro en Santa Fe siguen bajo investigación

“Cuando me quise sentar, me vi toda la pierna doblada otra vez y empecé a gritar”, contó. Los médicos le anticiparon que los elementos colocados durante la cirugía anterior se habrían desplazado, por lo que deberá volver al quirófano. “Ya voy por la sexta cirugía”, lamentó.

La internación de Alexis se había iniciado después de un siniestro vial en el que sufrió una fractura de fémur en tres partes. Durante casi tres semanas permaneció en el Hospital Cullen, donde fue operado antes de recibir el alta médica.

Su salida del centro de salud quedó interrumpida por el nuevo accidente. Aunque el joven había dejado la internación formalmente, volvió a ser asistido por los profesionales del mismo hospital tras la embestida.

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Su acompañante, también de 21 años, sufrió traumatismos en las piernas y quedó en observación. El conductor del patrullero, de 31 años, registró contusiones leves. Además, una mujer de 57 años tuvo que arrojarse al suelo para evitar ser alcanzada por el vehículo y recibió atención médica.

El móvil policial estaba detenido atendiendo una pelea entre cuidacoches cuando intentó maniobrar para despejar el paso a una ambulancia en código rojo y perdió el control (Foto: Cadena3 Rosario)

La subdirectora del Hospital José María Cullen, Amanda Zárate, informó que las tres personas asistidas se encontraban estables y sin heridas de gravedad al momento de brindar declaraciones. Además, aclaró que las circunstancias precisas del hecho serán materia de investigación.

El choque frente al hospital se sumó a una sucesión de accidentes que Alexis atravesó pese a su corta edad. Antes de la fractura de fémur, había caído desde un tercer piso mientras trabajaba como albañil en la ciudad de Esperanza.

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El joven contó que resbaló sobre arenilla y sufrió lesiones en el codo, la boca y la cabeza. También había sido operado por una hernia y había padecido un accidente laboral en el que un clavo le atravesó una mano.

Aun con ese historial, Alexis dijo que intenta abordar las situaciones con humor. Sobre el último episodio, señaló que fue “algo inexplicable”, aunque reconoció que la nueva intervención volverá a alterar su recuperación.

Por su parte, las autoridades deberán establecer qué ocurrió durante la maniobra del patrullero y si existieron fallas que derivaron en el impacto contra las personas que aguardaban en el acceso al hospital. Asimismo, la investigación buscará determinar las responsabilidades por el siniestro que dejó al joven nuevamente bajo atención médica.

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