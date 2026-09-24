Crimen y Justicia

Roció a su pareja con alcohol y provocó un incendio: quedó detenido por tentativa de femicidio en Puerto Madryn

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Presidente Perón, en Puerto Madryn. La víctima salió de terapia intensiva y aportó un relato que permitió avanzar con la causa

La vivienda de las calles España y Bordenave, en el barrio Presidente Perón de Puerto Madryn, donde ocurrió el incendio (Gentileza)
La vivienda de las calles España y Bordenave, en el barrio Presidente Perón de Puerto Madryn, donde ocurrió el incendio (Gentileza)
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Una mujer de 29 años, sufrió graves quemaduras y lesiones en las vías respiratorias durante un incendio en una vivienda de Puerto Madryn. Tras varias semanas internada, logró declarar ante la Fiscalía y en su testimonio, declaró contra su pareja, quien quedó imputado por tentativa de femicidio.

El acusado fue identificado como Avilés. La imputación provisoria abarca el delito de homicidio agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, en grado de tentativa. La audiencia de control de detención se realizó este miércoles ante la jueza Stella Eizmendi.

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La investigación se inició luego del incendio ocurrido hace poco más de un mes en una casa ubicada en las inmediaciones de España y Bordenave, en el barrio Presidente Perón. Ambos ocupantes de la vivienda fueron trasladados al Hospital Andrés Ísola por las heridas que sufrieron como consecuencia del fuego.

La víctima permaneció en terapia intensiva a raíz de las quemaduras y del compromiso de sus vías respiratorias. Después de una evolución que permitió su traslado a una sala común, pudo prestar declaración ante representantes del Ministerio Público Fiscal.

Según Diario Jornada, la mujer relató que su pareja habría intentado matarla después de rociarla con un líquido inflamable. Después, el hombre también se habría arrojado la sustancia sobre su cuerpo.

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El relato de la mujer se incorporó como un elemento central para reconstruir la secuencia del hecho. La Fiscalía ya analizaba desde las primeras actuaciones la posibilidad de que el fuego hubiera sido provocado en un contexto de violencia de género, una línea que ahora ganó respaldo con la declaración de la víctima.

El testimonio fue tomado por un equipo integrado por la fiscal Anya Puchetta y la abogada Gimena Marote Regonat. La mujer contó con el acompañamiento de profesionales del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito, organismo que interviene en la contención y asistencia de personas afectadas por delitos.

La fiscal Anya Puchetta interviene en la investigación por tentativa de femicidio en Puerto Madryn (Gentileza)
La fiscal Anya Puchetta interviene en la investigación por tentativa de femicidio en Puerto Madryn (Gentileza)

Avilés también sufrió heridas durante el incendio y recibió atención médica. Una vez que obtuvo el alta, quedó detenido en el marco de la causa. Durante la audiencia de control, la Fiscalía pidió que permanezca bajo prisión preventiva mientras se desarrollan las medidas pendientes y continúa el proceso judicial.

La calificación legal es provisoria y puede modificarse a medida que se incorporen pruebas, testimonios y resultados técnicos sobre el origen del fuego.

La investigación cuenta con intervención de Bomberos, personal de Criminalística y otras áreas especializadas. Los equipos buscan determinar cómo se inició el incendio, qué sustancia habría sido utilizada y cuáles fueron las circunstancias dentro de la vivienda antes de que las llamas se propagaran.

Entre las medidas pendientes figura un informe de Bomberos de la Policía Federal. Ese documento será evaluado junto con los demás elementos reunidos por la Fiscalía para establecer la mecánica del hecho y precisar responsabilidades penales.

La imputación se basa en el artículo 80 del Código Penal, que contempla el homicidio agravado, entre otros supuestos, cuando existe vínculo entre la víctima y el acusado y cuando media violencia de género. Al tratarse de un hecho atribuido en grado de tentativa, la escala de pena se reduce respecto de un homicidio consumado.

Según la calificación provisoria expuesta por la Fiscalía, la pena prevista oscila entre 10 y 15 años de prisión. La acusación deberá sostenerse con los resultados de las pericias, la declaración de la víctima y el resto de las evidencias que se incorporen al expediente.

La investigación continuará con el análisis de los informes técnicos y las actuaciones de los organismos que trabajaron en el lugar. La situación procesal del acusado dependerá de las decisiones judiciales que se adopten durante la investigación penal preparatoria.

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