Crimen y Justicia

Condenaron a un hombre que asesinó a otro durante una reunión en Salta

El tribunal de Orán declaró responsable a un acusado por la lesión con arma blanca que derivó en el fallecimiento de la víctima en la localidad de Hipólito Yrigoyen

Cartel de piedra con letras plateadas que dicen Poder Judicial y Ministerio Público de la Provincia de Salta. Hojas verdes y parte de un escudo dorado visible
Miguel Angel Erazo recibió una pena de 13 años de prisión efectiva por el homicidio simple de un hombre en Hipólito Yrigoyen.
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La Justicia de Salta condenó a Miguel Ángel Erazo a 13 años de prisión efectiva por homicidio simple, tras el juicio por la muerte de un hombre que había sido herido con un arma blanca en octubre de 2024, en la localidad salteña de Hipólito Yrigoyen.

La decisión fue comunicada este miércoles por la jueza Norma Roxana Palomo, luego de la instancia de alegatos y de la posterior deliberación. La magistrada aceptó el planteo de la Fiscalía y ordenó además que el condenado sea incorporado al Banco de Datos Genéticos.

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El debate estuvo a cargo de la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, quien sostuvo la acusación contra Erazo y pidió una pena de 13 años de cárcel de cumplimiento efectivo. El tribunal resolvió en el mismo sentido.

El caso juzgado, según informó el portal del Ministerio Público de Salta, se remonta al 19 de octubre de 2024, cuando ocurrió un episodio violento en la calle Sarmiento, en el tramo comprendido entre las calles 20 de Febrero y 16 de Abril de Hipólito Yrigoyen.

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De acuerdo con la acusación presentada en el proceso, Erazo y la víctima se encontraban en una reunión donde se habrían consumido bebidas alcohólicas y otras sustancias. En ese contexto, se desató una pelea entre ambos hombres.

Durante la gresca, la víctima recibió una lesión provocada con un arma blanca. La herida motivó su traslado inicial al hospital de la localidad y, ante la necesidad de una atención de mayor complejidad, fue derivada al hospital de San Ramón de la Nueva Orán.

La persona herida falleció posteriormente en ese centro asistencial. A partir de ese desenlace, la investigación quedó encuadrada como homicidio simple, figura por la que finalmente fue condenado Erazo.

En la reanudación de la audiencia de debate, las partes expusieron sus alegatos finales ante la jueza Palomo. La fiscal Filtrín Cuezzo mantuvo la imputación contra el acusado y solicitó que se le impusiera una pena de 13 años de prisión de ejecución efectiva.

La resolución también dispuso la incorporación del condenado al Banco de Datos Genéticos, una medida que forma parte de las órdenes emitidas luego del veredicto. La información suministrada no precisa otros alcances de esa disposición ni eventuales recursos contra la sentencia.

La identificación de Erazo se produjo durante la etapa de investigación, a partir de las diligencias desarrolladas por personal de la Unidad UGAP Orán. Esa dependencia integra el Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF).

El episodio violento ocurrió el 19 de octubre de 2024 durante una reunión en la calle Sarmiento.
El episodio violento ocurrió el 19 de octubre de 2024 durante una reunión en la calle Sarmiento.

Hace unos meses, la Justicia de Salta condenó a ocho años de prisión a un hombre por abusar sexualmente de su hijo menor de edad.

La presentación contra el hombre de 29 años estuvo en manos de la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, quien actualmente se desempeña de manera interina en la Fiscalía Penal 4 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual (UDIS).

El imputado enfrentaba cargos por el delito de abuso sexual con acceso carnal continuado, agravado por el vínculo y por la guarda, en perjuicio de su propio hijo, un menor de nueve años.

La audiencia, desarrollada ante la jueza del distrito Centro Sandra Espeche, concluyó con un acuerdo de juicio abreviado. En ese marco, el acusado confesó los hechos y se llegó a una resolución consensuada entre las partes. La jueza dictó una condena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo y ordenó la incorporación del condenado al Banco de Datos Genéticos.

El caso fue denunciado tras conocerse que el hombre habría aprovechado la ausencia de la madre del menor y la convivencia cotidiana, así como la relación de autoridad propia del vínculo paterno-filial, para perpetrar actos continuados de abuso sexual entre los meses de marzo y junio de este año. La situación de vulnerabilidad de la víctima fue señalada como un factor agravante en la imputación.

Según la denuncia, los abusos ocurrieron en diversos momentos entre marzo y junio de este año.

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