Vendían lotes sin permiso y quedaron detenidos por una presunta estafa en La Plata

La jueza Marcela Garmendia ordenó detener a Francisco Vila Basualdo, Eugenia Martínez, Nadia Lima y Milena Dell’Aqua por una presunta red de estafas con terrenos en La Plata.

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La jueza de garantías 5 de La Plata Marcela Garmendia ordenó detener al empresario y fundador del Grupo Delsud Francisco Vila Basualdo, y a Eugenia Martínez, Nadia Antonella Lima y Milena del Sol Dell’Aqua por integrar una presunta red de estafas con terrenos, que habría vendido lotes sin permiso para hacer un desarrollo urbano en zonas rurales.

Esta causa está unida a otra investigación en la que está acusado el exintendente Julio Garro por presunto enriquecimiento ilícito y fraude.

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Según la investigación, hubo más de 1.000 familias afectadas que se estima invirtieron en los barrios de Lomas de Arana, El Juncal, Bella Vista, El Paraíso, Los Pinares, La Escondida, Latitud 34, Sophenia y Garden.

El esquema investigado consistía en dividir, promocionar y vender parcelas ubicadas en zonas rurales o de reserva hortícola de El Peligro, Melchor Romero, Abasto y Arana.

A los compradores les ofrecían lotes individuales para construir viviendas. Pero, en términos legales, compraban porcentajes no divididos de terrenos grandes que no tenían una subdivisión aprobada.

Las operaciones se hacían con boletos de compraventa, cesiones de derechos sobre partes no divididas y planes de financiación que seguían vigentes aunque, por las normas en vigor, no se podía hacer un desarrollo urbano en esos terrenos.

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De ese modo, los propietarios no podían obtener una escritura individual de sus terrenos ni asegurar los servicios de luz, gas y agua.

La acusación

La resolución judicial detalla que las ventas de los lotes se promocionaban por redes sociales, visitas a los terrenos y mensajes de WhatsApp. Allí se ofrecían barrios abiertos, semicerrados, cerrados o privados con calles internas, iluminación, cercos, seguridad, áreas verdes y acceso controlado.

La jueza Marcela Garmendia

La acusación sostiene que se mantuvo la apariencia de que los terrenos podían ser medidos oficialmente, cercados, conectados a la red eléctrica y usados para viviendas. Por eso se cobraron sumas adicionales por tareas de agrimensura, medición del terreno, colocación de mojones o conexiones de luz.

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Francisco Vila Basualdo y Eugenia Martínez están imputados como autores de los 10 hechos de estafa vinculados a los desarrollos Sophenia y Garden. Martínez también fue imputada por el presunto uso de documentos con firmas falsas presentados ante la Municipalidad de La Plata para impulsar la incorporación de Garden al Registro de Barrios Informales.

Fuentes judiciales señalaron que Vila Basualdo fundó el Grupo Delsud en 2018 y amplió sus negocios en finanzas, construcción y medios. Distintas denuncias lo vinculan con presuntas maniobras de evasión e influencia política y mediática.

Nadia Lima es investigada como autora en ocho hechos relacionados con Garden. Habría participado en la captación de compradores, las visitas a los terrenos, las reservas, la negociación de precios y la firma de boletos de compraventa sobre partes no divididas.

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En tanto, Milena Dell’Aqua fue considerada partícipe necesaria en seis hechos. Se le atribuye haber captado víctimas por redes sociales, mostrado los terrenos, promocionado los proyectos como barrios residenciales y negociado las condiciones de compra y financiación.

Los compradores recibieron contratos que prometían la entrega de la posesión, obras de infraestructura y escrituras para febrero o abril de 2025. Llegaron a pagar USD 5.000 de anticipo por un lote valuado en USD 18.000, y el resto en 48 cuotas de USD 270.

Incluso les cobraron por conexión eléctrica, gastos de nivelación, perforación de agua, platea, pileta, alambrado y biodigestores en cuatro sectores del terreno.

A todo esto, Carla Jesica Frazao, una de las propietarias originales del campo, declaró que las firmas incorporadas en el trámite para registrar el barrio no eran suyas y que tampoco había autorizado a Lima ni a Martínez a hacer esa gestión.

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