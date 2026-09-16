Condenaron a un hombre por abuso sexual y violencia de género contra su expareja en Santa Fe

Los hechos ocurrieron en Las Garzas, localidad del departamento General Obligado

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Un hombre de 44 años, identificado con las iniciales J.A.N., fue condenado a seis años y siete meses de prisión por abusar sexualmente de su expareja y cometer otros delitos en su contra en un contexto de violencia de género en el norte de la provincia de Santa Fe.

Los hechos investigados ocurrieron en Las Garzas, localidad del departamento General Obligado, donde la pareja convivía hasta agosto de 2024. Según la acusación fiscal, durante una discusión que mantuvieron en la vivienda, el hombre zamarreó a la mujer y rompió una de las prendas que ella llevaba puesta. Ese episodio fue incorporado al expediente como un hecho de daño y se sumó a los delitos posteriores atribuidos al condenado.

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Con el paso de los meses, la relación terminó y la mujer quedó como única residente del inmueble. La ruptura derivó también en la intervención de un tribunal de Familia, que dictó una orden judicial para impedir que J.A.N. se acercara a su expareja. La medida estaba vigente cuando ocurrió el segundo episodio que fue analizado por la Justicia.

El 30 de septiembre, el condenado ingresó a la vivienda a través de una ventana, de acuerdo con la investigación del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Una vez dentro del domicilio, interceptó a la víctima y abusó sexualmente de ella. Por ese hecho, la Fiscalía le atribuyó el delito de abuso sexual con acceso carnal, además de la violación de domicilio.

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La resolución judicial incluyó los delitos de abuso sexual con acceso carnal, violación de domicilio, daño y desobediencia

De esa manera, la sentencia incluyó hechos ocurridos tanto durante la convivencia como después de la separación. La jueza Norma Senn homologó el acuerdo de juicio abreviado en los tribunales de Reconquista, luego de que el acusado aceptara la calificación legal propuesta por la Fiscalía y la pena acordada con su defensa.

La identidad completa del condenado se mantiene bajo reserva para evitar la revictimización de la mujer, ya que los hechos ocurrieron en una localidad pequeña.

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Condenaron a un hombre por abusar de las hijas de su pareja

En un expediente distinto, también tramitado en los tribunales de Reconquista, la Justicia condenó a Néstor Alexis Gutiérrez a 16 años de prisión por abusos cometidos contra las hijas de su pareja. La causa contra Gutiérrez se inició a partir de una carta escrita por una de las víctimas cuando cursaba la escuela secundaria.

La adolescente relató los abusos y situaciones de maltrato que, según la acusación, había padecido durante años. El documento fue entregado a un profesor, quien junto con autoridades de la institución realizó la denuncia que dio paso a la investigación judicial.

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El fiscal Valentín Hereñú destacó que la escuela fue el espacio en el que la joven pudo expresar lo que le ocurría. A partir de esa intervención, la Justicia reconstruyó hechos que habrían ocurrido entre 2010 y 2016 en distintos domicilios de San Carlos Centro, Malabrigo y Reconquista.

Durante el juicio oral, la Fiscalía sostuvo que Gutiérrez aprovechaba los momentos en que permanecía a solas con las hijas de su pareja. Las víctimas eran niñas cuando comenzaron los abusos y una de ellas atravesó parte de su adolescencia mientras continuaban los hechos investigados.

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De acuerdo con la acusación, el condenado sometió a ambas menores a distintas situaciones de violencia sexual y las obligó a utilizar vestimenta inadecuada para su edad. La investigación consideró que esas conductas afectaron su integridad y su desarrollo, dentro de un vínculo de convivencia familiar.

El tribunal integrado por el juez Martín Gauna Chapero, la jueza Natalia Palud y el juez Sergio Olivera declaró culpable al hombre de 46 años y le impuso una pena de 16 años de prisión. La sentencia fue resuelta por unanimidad en los tribunales de Reconquista.

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Gutiérrez fue condenado por abuso sexual con acceso carnal en perjuicio de una de las hijas de su pareja, además de abuso sexual simple y promoción de la corrupción de menores contra ambas víctimas. Los delitos fueron agravados por la convivencia preexistente con las niñas.

La Fiscalía había solicitado una condena de 18 años. Tras el veredicto, Hereñú pidió que se ordenara la prisión preventiva del acusado, quien había llegado al debate en libertad. El tribunal aceptó ese requerimiento y dispuso su detención inmediata.

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