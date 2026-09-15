Condenaron a un hombre a 14 años de prisión por abusar a su propio hijo en Santa Fe

La sede de la Unidad Fiscal de Melincué en Santa Fe, donde se tramitó la causa que derivó en la condena a un hombre por abuso sexual contra su hijo. (Ministerio Público de Santa Fe)

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Un hombre de 56 años, identificado por las iniciales L.A.V., recibió una condena de 14 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado contra su hijo. El fallo fue dictado tras un juicio oral realizado en los tribunales de Melincué, en el departamento General López en la provincia de Santa Fe.

La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la propia víctima. De acuerdo con lo expuesto por la acusación, los abusos se produjeron en reiteradas ocasiones durante un período que comenzó cuando el hijo era adolescente y se extendió hasta años posteriores a su mayoría de edad.

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El tribunal consideró acreditada la responsabilidad penal del acusado por hechos cometidos en un contexto de convivencia familiar en la localidad de Bombal, departamento Constitución.

La sentencia, según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Santa Fe, fue resuelta por un tribunal presidido por la jueza Silvina Marinucci, junto con las magistradas Mariana Vidal y Paula Borello. Las tres intervinieron en el debate oral que tuvo lugar en la cabecera departamental de General López.

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El fiscal Julián Cochero, representante del Ministerio Público de la Acusación (MPA), indicó que la Fiscalía analizará los fundamentos de la resolución judicial. Sin embargo, adelantó que la parte acusadora quedó conforme, en principio, con el resultado del proceso.

“Si bien analizaremos los fundamentos del fallo, en principio estamos conformes con lo resuelto”, afirmó Cochero, según la información difundida por el MPA. El funcionario precisó que la pena fijada por las juezas quedó cerca de los 16 años de prisión que había pedido la acusación en sus alegatos.

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El tribunal dio por acreditados hechos de abuso sexual cometidos en Bombal en un contexto de convivencia familiar.

De acuerdo con la acusación, los episodios tenían lugar cuando ambos quedaban solos en la vivienda.

También se expuso que L.A.V. amenazaba a su hijo para impedir que buscara ayuda o relatara lo ocurrido ante otras personas. “Solía abusar de él cuando se quedaban a solas y lo amenazaba para evitar que él pidiera ayuda o hablara con otras personas acerca de lo sucedido”, indicó Cochero al referirse al caso.

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Durante el debate también se trataron otros episodios atribuidos al acusado. El MPA había calificado como abusos sexuales hechos cometidos en la ciudad de Rosario entre 2005 y 2007, en perjuicio de la misma víctima.

No obstante, el tribunal declaró prescriptos esos hechos. La misma decisión alcanzó a un episodio de amenazas que había sido incluido en la acusación fiscal.

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Hace dos semanas, un hombre de 40 años fue condenado a 16 años de prisión en Venado Tuerto, también provincia de Santa Fe, por abusar sexualmente de sus dos hijas.

El tribunal que dictó el fallo estuvo presidido por Leandro Martín e integrado además por Lorena Garini y Adrián Godoy. En representación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), intervino la fiscal María Florencia Schiappa Pietra, quien tras conocer el veredicto señaló que analizará los fundamentos de la resolución para evaluar los pasos a seguir.

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Según expuso la fiscal durante el debate, el condenado cometió los hechos en la casa en la que residía junto al grupo familiar. De acuerdo con la acusación, abusó de una de las víctimas entre 2012 y 2013 y volvió a cometer hechos de características similares contra la otra niña entre 2016 y 2019.

Aunque hoy ambas víctimas son mayores de edad, Schiappa Pietra precisó que ambas eran menores de edad y transitaban la primaria al momento de los hechos. También indicó que el acusado amenazaba a una de ellas para impedir que lo denunciara. Detalló que le decía que, si alguien se enteraba de lo ocurrido, “todos” la iban a odiar y la familia se separaría.

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