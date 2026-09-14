Crimen y Justicia

Un hombre fue acuchillado durante una pelea callejera en Santiago del Estero

Un vecino fue atendido y dado de alta después del incidente ocurrido en calles Acacias y Lomas de Zamora de la localidad de Las Termas de Río Hondo

Una pelea por una presunta deuda vinculada a una motocicleta terminó con un hombre herido con un arma blanca en Villa Balnearia de Las Termas de Río Hondo.
Una pelea por una presunta deuda vinculada a una motocicleta terminó con un hombre herido con un arma blanca en Villa Balnearia de Las Termas de Río Hondo.
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Una pelea por una presunta deuda vinculada a una motocicleta terminó con un hombre herido con un arma blanca y otro aprehendido en el barrio Villa Balnearia de Las Termas de Río Hondo, en la provincia de Santiago del Estero.

El episodio ocurrió durante la mañana del pasado viernes en inmediaciones de las calles Acacias y Lomas de Zamora, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N.° 57. La investigación se concentra en determinar qué ocurrió durante la discusión y cuál fue la participación de cada una de las personas involucradas.

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Gabriel Alejandro S., de 26 años, señaló que había mantenido un conflicto con José Ariel G., de 45. El motivo de la disputa habría estado relacionado con una deuda por un rodado, aunque esa circunstancia forma parte de la reconstrucción que lleva adelante la fiscalía.

La discusión escaló en la vía pública y derivó en una agresión con un elemento cortante, según la información incorporada al procedimiento. La causa busca establecer en qué contexto se produjo el ataque, cómo se desarrolló el altercado y si existieron otros factores previos entre ambos hombres.

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La intervención policial y médica incluyó el traslado de uno de los involucrados al Centro Integral de Salud (CIS) Termas, donde recibió atención por lesiones de arma blanca. Tras esto, el hombre obtuvo el alta, según surge de las actuaciones iniciales.

De acuerdo con lo informado por el portal del Diario Panorama, la condición médica de la víctima no interrumpió las medidas judiciales. El alta permitió que continuara el proceso de investigación desde el ámbito policial y fiscal, con el relevamiento de datos en el lugar donde se produjo el enfrentamiento.

Mientras tanto, personal policial y peritos trabajaron en la zona del hecho donde se produjo el enfrentamiento. Por disposición del fiscal Gustavo Montenegro, se ordenaron medidas para preservar elementos de interés para la investigación, entre ellas el secuestro de prendas y la intervención del área de Criminalística.

El fiscal Montenegro dispuso la participación de Criminalística en la escena situada en Villa Balnearia. La intervención técnica tiene como objetivo relevar y preservar posibles elementos que puedan aportar información sobre la mecánica del episodio.

patrullero de la policia de santiago del estero
El hecho se registró cerca de las 8 en las calles Acacias y Lomas de Zamora, dentro de la jurisdicción de la Comisaría Comunitaria N.° 57. (Prensa Santiago del Estero)

Como parte de las decisiones iniciales, la fiscalía ordenó que el joven quedara aprehendido. La medida fue dispuesta mientras se desarrollan las tareas investigativas y no implica una definición sobre su responsabilidad penal, que deberá ser determinada en el marco del expediente judicial.

La Fiscalía continuará con las medidas ordenadas para precisar las responsabilidades que pudieran corresponder.

Apuñaló a una joven en Mar del Plata y quedó detenida

Hace unas semanas, una mujer de 26 años fue detenida por una causa de tentativa de homicidio en Mar del Plata, luego de que fuera acusada de agredir con arma blanca a una joven de 24 años. A raíz de la gravedad de la herida, tuvo que ser asistida en el hospital.

El ataque ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Rodríguez Peña al 3500, en pleno centro de la ciudad costera. Según las fuentes consultadas por Infobae, la acusada quedó señalada como presunta autora de la agresión contra la otra mujer.

Mientras que el procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Segunda, que intervino luego del ataque denunciado en ese domicilio. También se convocó a la Policía Científica, que trabajó dentro de la vivienda en busca de pruebas vinculadas con el ataque.

Durante el ingreso al domicilio, los efectivos secuestraron el arma blanca presuntamente utilizada en la agresión. Por este motivo, informaron que el elemento será sometido a pericias para incorporar resultados a la causa.

A partir de los elementos reunidos durante la investigación, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 1, a cargo de la Dra. Salas, dispuso un allanamiento de urgencia en el lugar donde ocurrió el hecho. Tras analizarse el hecho, la Fiscalía decidió abrir una causa por tentativa de homicidio y la detención de la sospechosa. Poco después, se ordenó el traslado de la imputada a la Unidad Penal N° 50, mientras avanza la investigación judicial.

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