Crimen y Justicia

Investigan el hallazgo del cuerpo de una mujer a la vera de un río en Neuquén

El cadáver fue advertido cerca del puente “Banana” y la Policía provincial delimitó el área para realizar las primeras diligencias. Buscan identificar a la víctima

Un puente peatonal de madera y metal con estructura curva cruza un río de aguas claras rodeado de árboles
Una mujer fue encontrada sin vida en la costanera de Junín de los Andes, a la altura del puente Banana, y la Policía de Neuquén desplegó un operativo en la zona. (Noticias nqn)
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Una mujer fue encontrada sin vida este domingo en un tramo de la costanera de Junín de los Andes, provncia de Neuquén, a la altura del puente conocido como “Banana”. El aviso movilizó a personal de la Policía de la provincia, que intervino en el sector durante el mediodía.

El cuerpo fue advertido por una persona que circulaba por la zona y dio aviso a las autoridades. Tras recibir la alerta, los efectivos se dirigieron al lugar para resguardar el área y dar inicio a las actuaciones correspondientes.

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Hasta el momento, no se informó la identidad de la mujer ni las circunstancias de su muerte. La investigación se encuentra en este momento en una etapa inicial y las autoridades trabajaban para reunir elementos que permitan establecer qué ocurrió.

De acuerdo con lo informado por el portal Noticias nqn, el acceso a ese sector de la costanera fue bloqueado de manera temporal mientras se desarrollaban las actuaciones. La medida buscó preservar el lugar del hallazgo ante el inicio de las tareas vinculadas con la investigación.

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La investigación busca establecer las circunstancias en las que murió la mujer. En esta etapa no se brindaron datos oficiales sobre una posible causa de muerte, ni se informó si los investigadores detectaron indicios que permitan formular una hipótesis sobre lo sucedido.

Uno de los puntos centrales de las primeras diligencias era determinar la identidad de la mujer encontrada sin vida. Hasta la difusión de la información disponible, no se habían dado a conocer datos personales, edad ni domicilio de la víctima.

Un policía de Neuquén, visto desde atrás, sale de su patrullero con la puerta abierta; al fondo se ve una cancha de fútbol 5 borrosa bajo un cielo nublado.
La investigación por la muerte de la mujer en Junín de los Andes no había confirmado su identidad ni las circunstancias del hecho. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Encontraron un cuerpo en una acequia cerca de un cementerio en Río Negro

Días atrás, una denuncia recibida poco después del mediodía del pasado miércoles activó un amplio operativo en las inmediaciones del cementerio de Lamarque, provincia de Río Negro, donde fue hallado un cadáver en avanzado estado de descomposición dentro de un canal de riego.

El procedimiento se concentró en un área de acceso complejo, con vegetación cerrada y agreste. En ese sector, los investigadores encontraron el cuerpo oculto entre olivillos, yuyos y cardos rusos, una condición que obligó a desplegar tareas de preservación y relevamiento con especial cuidado sobre el perímetro.

La escena abrió una investigación judicial que, por el momento, se enfoca en la recolección de pruebas, la reconstrucción de la dinámica del hallazgo y el análisis forense de los restos. Según se supo, el estado del cuerpo impide una identificación inmediata, por lo que las próximas horas quedarán marcadas por el trabajo pericial y testimonial.

Las fiscales Analía Álvarez y Marisa Morandi encabezaron las actuaciones en el lugar junto con efectivos de la Policía provincial, integrantes de la Unidad Operativa para la Investigación del MPF y especialistas del Gabinete de Criminalística. La presencia simultánea de distintas áreas respondió a la necesidad de fijar con precisión una escena alterada por el curso de agua y por la vegetación del sector.

El flujo de agua del canal de riego, donde fue encontrado el cuerpo fue interrumpido recientemente. Los restos estaban orientados en el mismo sentido de circulación del agua, un dato que quedó bajo análisis de los peritos para establecer de qué manera pudo haberse producido su arrastre o permanencia en ese punto.

De acuerdo con la información conocida hasta ahora, agentes y peritos hallaron restos óseos y extremidades dispersas en un radio de cinco metros.

Mientras avanzaban las tareas en el terreno, las autoridades judiciales tomaron contacto con el consorcio de riego para detener por completo el paso del agua y obtener una cartografía precisa del área. Esa decisión apunta a consolidar un registro detallado del lugar y a facilitar la reconstrucción posterior de la escena.

Para esa etapa fue convocado Gabriel Torón, integrante de la Unidad de Reconstrucción del MPF, quien realizará este jueves un escaneo digital integral de la zona. La incorporación de ese recurso busca mejorar la fijación del sitio y documentar con mayor exactitud la ubicación de los restos y de cualquier otro elemento de interés para la causa.

El cadáver presenta un estado de descomposición que impide su identificación inmediata, lo que condiciona el avance de las primeras conclusiones y coloca el foco en los estudios técnicos que puedan aportar datos sobre identidad, causa de muerte y tiempo transcurrido.

Al mismo tiempo que continuaban las diligencias en la zona del hallazgo, las fiscales intervinientes se trasladaron a la comisaría local para recibir la declaración testimonial de la persona que encontró los restos. Ese testimonio será una de las primeras piezas formales incorporadas al expediente.

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