Atraparon a una dealer en Chaco con 102 envoltorios de cocaína

La Policía detuvo en Barranqueras a una mujer de 44 años tras secuestrar 102 envoltorios que dieron positivo para cocaína. (Diario Chaco)

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Una mujer de 44 años fue detenida durante este fin de semana en Barranqueras, provincia de Chaco, luego de que personal policial secuestrara 102 envoltorios con una sustancia que dio positivo para cocaína durante un procedimiento realizado en la vía pública. También incautaron $25.000 que llevaba entre sus pertenencias.

La intervención se produjo tras un aviso de vecinos que alertaron sobre una presunta comercialización de estupefacientes en un sector de la ciudad. Los agentes localizaron a una mujer que coincidía con la descripción recibida y la observaron junto a un hombre antes de que ambos intentaran alejarse del lugar.

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De acuerdo con lo informado por el portal Diario Chaco, el hombre logró escapar por un pasillo cercano, mientras que la mujer fue alcanzada e identificada por los efectivos. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía Antidroga, que dispuso su aprehensión por una presunta infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes.

Según las actuaciones informadas, la mujer opuso resistencia cuando los agentes intentaron identificarla. Por ese motivo, el personal utilizó la fuerza necesaria para reducirla y colocarle esposas de seguridad.

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Una vez que la situación fue controlada y ante la presencia de un testigo, fue identificada con las iniciales A.B.V., de 44 años y con domicilio en Barranqueras.

Entre sus pertenencias había una mochila de color negro. En el interior, los policías hallaron un monedero verde y, dentro de este, una media azul que ocultaba parte de la sustancia secuestrada durante el procedimiento.

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Los efectivos encontraron un envoltorio de tipo bocha que contenía 59 pequeños paquetes anudados. Cada uno tenía una sustancia blanquecina que, de acuerdo con la prueba posterior, era compatible con cocaína.

La requisa de la mochila permitió localizar además un envase plástico blanco. Allí había otros 43 envoltorios con una sustancia similar, también preparados en dosis separadas. La suma de ambos hallazgos alcanzó los 102 envoltorios.

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Junto con la sustancia, el personal policial secuestró $25.000 en efectivo. El dinero fue resguardado como parte del procedimiento y puesto a disposición de la fiscalía que intervino en el caso.

En una mochila negra, la Policía encontró un monedero verde y una media azul con parte de los envoltorios de cocaína. (Diario Chaco)

El material secuestrado tuvo un peso total de 42 gramos. Tras esa constatación, los envoltorios y el dinero fueron embalados por separado, identificados y sellados para asegurar su conservación dentro de las actuaciones.

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La intervención de personal especializado permitió formalizar el secuestro de los elementos antes de que fueran entregados a la dependencia encargada de continuar con la investigación. La sustancia será sometida a las instancias periciales que correspondan dentro del proceso.

La fiscal antidroga de turno, Natalia Lovey Pessano, ordenó la aprehensión e identificación de la mujer, mencionada en las actuaciones como Villalba, además del secuestro de la droga y del dinero.

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La detenida quedó a disposición de la guardia de prevención junto con los elementos que fueron incautados durante el operativo. La Fiscalía deberá analizar el contenido de las actuaciones policiales y las medidas que puedan surgir a partir de la investigación.

Por el momento, no se difundieron precisiones sobre la identidad del hombre que escapó del lugar ni sobre eventuales procedimientos posteriores para localizarlo. La causa continúa bajo intervención de la Fiscalía Antidroga en el marco de la presunta infracción a la legislación de estupefacientes.

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