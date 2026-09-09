Persecución en Berisso: huyó durante un control y terminaron encontrando 304 gramos de cocaína en su mochila de delivery

La Policía secuestró 304 gramos de cocaína y la moto utilizada por el sospechoso durante la fuga en Berisso (Fuente: 0221)

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En Berisso, tras una persecución llevada a cabo por la policía, arrestaron a un motociclista de 24 años. El episodio se inició cuando agentes del escuadrón motorizado intentaron identificar al conductor de una Honda Tornado 250. Sin embargo, el joven decidió escapar.

Aunque todo empezó como un control de rutina en la intersección de las calles 30 y 162, el motociclista ignoró la orden policial, aceleró e inició una fuga por varias cuadras de Berisso. El escape concluyó sobre 162 Norte, donde el sospechoso ingresó a una casa particular con la intención de evitar a los efectivos.

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Con autorización de los propietarios, los efectivos entraron al domicilio para continuar la búsqueda. Ya dentro de la casa, lo encontraron escondido debajo de una cama. Según informaron, cuando intentaron detenerlo, el joven se resistió al procedimiento pegando piñas y patadas.

Una vez que lograron reducirlo, los efectivos policiales procedieron a revisar todas sus pertenencias delante de testigos. Allí apareció un elemento clave para la causa: una mochila naranja de delivery que el detenido llevaba consigo.

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Dentro de ese bolso, la Policía halló 304 gramos de cocaína, de acuerdo con el medio 0221. A partir de ese descubrimiento, la Justicia dispuso el secuestro de la droga y también de la moto utilizada durante la fuga. Además, se inició una causa vinculada a una posible transgresión de la Ley de Estupefacientes, una calificación que ahora deberá avanzar con las medidas judiciales de rigor.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 18 de La Plata. Hasta el momento, no se precisó si el joven cuenta con antecedentes ni si surgieron elementos sobre el posible destino de la droga secuestrada. El acusado quedó a disposición judicial y a la espera de su primera audiencia.

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Otros operativos recientes por cocaína en la región

Días antes de la detención del joven que llevaba cocaína en una mochila de repartidor en Berisso, otro operativo antidrogas en la región puso el foco sobre la comercialización de estupefacientes al menudeo en el partido de La Plata.

Secuestraron 83,6 gramos de cocaína fraccionada, 25,1 gramos de marihuana y $7.391.940 en La Plata

Según publicó El Día, una investigación identificada como “Nexo” terminó con tres hombres detenidos y el secuestro de 83,6 gramos de cocaína distribuidos en 57 envoltorios, además de 25,1 gramos de marihuana, $7.391.940 en efectivo, 10 teléfonos celulares y recortes de nylon presuntamente utilizados para fraccionar dosis.

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La pesquisa fue llevada adelante por la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de La Plata, bajo directivas de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 18 y del Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial platense. Las tareas incluyeron seguimientos y trabajo de campo durante varios meses, hasta reunir elementos sobre maniobras compatibles con la venta de droga en distintos inmuebles de la zona norte de la ciudad.

Los allanamientos se realizaron en domicilios ubicados en Villa Las Rosas, en Joaquín Gorina, y en Villa Castells. A partir de esas medidas, los investigadores concluyeron que los acusados utilizaban sus viviendas como puntos de expendio fraccionado. Los tres sospechosos quedaron imputados en una causa caratulada como tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

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El caso cobró relevancia en la región por el volumen del dinero secuestrado y por la cantidad de elementos incorporados al expediente. Además del efectivo y de la droga hallada, la incautación de teléfonos quedó bajo análisis como parte de la reconstrucción de la operatoria investigada.

Aunque se trata de investigaciones distintas y sin vínculo informado hasta el momento, ambos procedimientos quedaron atravesados por un mismo eje: la circulación de cocaína en la región y la intervención de la UFI N° 18 de La Plata.

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