Costa Rica

Aeropuerto Juan Santamaría estrena eGates biométricos para agilizar el ingreso de pasajeros a Costa Rica

Los nuevos controles automatizados comenzaron a operar este 8 de septiembre y permitirán procesar hasta 720 pasajeros adicionales por hora en el área de llegadas internacionales.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría puso en operación cuatro eGates biométricos en el área de llegadas internacionales este 8 de septiembre. Crédito: AERIS
El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría puso en operación cuatro eGates biométricos en el área de llegadas internacionales este 8 de septiembre. Crédito: AERIS
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El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría puso en funcionamiento sus primeros cuatro eGates, un sistema automatizado de control migratorio que utiliza tecnología biométrica para agilizar el ingreso de pasajeros costarricenses elegibles al país.

La operación inició este 8 de septiembre de 2026 en el área de llegadas internacionales y forma parte del proceso de modernización tecnológica de la principal terminal aérea de Costa Rica.

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La iniciativa representó una inversión cercana a USD 3 millones (aproximadamente ₡1,360 millones) y fue desarrollada de manera conjunta entre el Gobierno de Costa Rica, por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y la Dirección General de Migración y Extranjería, junto con AERIS, gestor del aeropuerto.

Cada eGate tiene una capacidad aproximada de 180 pasajeros por hora, por lo que los cuatro equipos pueden procesar hasta 720 pasajeros adicionales por hora.

Según Juan Belliard, director de Operaciones y Seguridad de AERIS, la incorporación del sistema permitirá elevar en cerca de 64% la capacidad de procesamiento migratorio en el área de llegadas.

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“Los eGates representan un ejemplo del trabajo conjunto entre el Gobierno de Costa Rica y AERIS para seguir incorporando soluciones que fortalecen la competitividad del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría”, indicó Belliard.

El representante de AERIS agregó que la intención es ofrecer un trámite más ágil, eficiente y seguro, sin reducir los controles migratorios establecidos.

La administración aeroportuaria también informó que ya trabaja en la futura instalación y habilitación de eGates en el área de salidas internacionales.

Cada eGate puede procesar aproximadamente 180 pasajeros por hora, para una capacidad adicional conjunta de hasta 720 viajeros cada hora. Crédito: AERIS
Cada eGate puede procesar aproximadamente 180 pasajeros por hora, para una capacidad adicional conjunta de hasta 720 viajeros cada hora. Crédito: AERIS

¿Quiénes pueden utilizar los eGates?

Durante esta primera etapa, el servicio está disponible únicamente para personas costarricenses mayores de edad que posean un pasaporte biométrico vigente y que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos por la Dirección General de Migración y Extranjería.

El sistema fue diseñado, sin embargo, para incorporar posteriormente otros perfiles de viajeros y eventualmente personas de otras nacionalidades, siempre que las autoridades migratorias así lo autoricen.

Gerald Campos, ministro de seguridad, explicó que el control biométrico permite verificar la identidad del viajero y consultar posibles alertas migratorias mediante reconocimiento facial.

“La identificación biométrica de pasajeros costarricenses alinea la operación con los estándares internacionales de seguridad nacional, verificando las alertas migratorias por medio del control facial”, afirmó Campos.

El ministro aseguró que la plataforma busca responder al aumento en la cantidad de viajeros sin comprometer los mecanismos de seguridad.

Campos agregó que se espera “ampliar en futuro cercano a otras nacionalidades”.

El proceso tarda entre 17 y 22 segundos

Una de las principales características del sistema es la reducción del tiempo necesario para completar el control migratorio.

El procedimiento automatizado tarda entre 17 y 22 segundos, dependiendo de las condiciones operativas, las verificaciones necesarias y la familiarización de cada pasajero con el equipo.

El proceso comienza cuando el usuario coloca su pasaporte biométrico en el lector del eGate.

Posteriormente, una cámara realiza el reconocimiento biométrico facial para validar la identidad del pasajero.

El sistema verifica automáticamente la información y ejecuta los controles migratorios correspondientes. Si todas las comprobaciones son satisfactorias, las puertas se abren y el viajero puede continuar su recorrido.

Cuando el sistema detecta que es necesario realizar una verificación adicional, el pasajero es remitido a un funcionario de la Dirección General de Migración y Extranjería.

Los equipos incorporan lectores de pasaportes, cámaras de validación biométrica, puertas automatizadas y estaciones de monitoreo.

El área donde fueron instalados se encuentra junto a los puestos migratorios tradicionales y cuenta además con estaciones desde las cuales funcionarios de Migración supervisan permanentemente la operación.

Al menos uno de los eGates fue adaptado para facilitar su utilización por personas con movilidad reducida.

Los equipos están disponibles inicialmente para costarricenses mayores de edad que cuenten con pasaporte biométrico vigente y cumplan los requisitos de Migración. Crédito: AERIS
Los equipos están disponibles inicialmente para costarricenses mayores de edad que cuenten con pasaporte biométrico vigente y cumplan los requisitos de Migración. Crédito: AERIS

Migración podrá concentrarse en casos más complejos

El objetivo del nuevo sistema no es únicamente reducir el tiempo de espera de quienes utilizan los controles automatizados.

La implementación permitirá crear un canal adicional para pasajeros que cumplen con los requisitos, liberando espacio y capacidad en los puestos migratorios convencionales.

Esto permitiría que los oficiales concentren mayor atención en pasajeros que requieren revisiones adicionales o análisis especializados, especialmente durante períodos de alta afluencia.

La medida forma parte de una estrategia más amplia para modernizar la terminal y aumentar su capacidad de procesamiento.

Efraím Zeledón Leiva, ministro del MOPT, destacó que el objetivo es continuar transformando las instalaciones del aeropuerto.

“Muy satisfecho de seguir avanzando en la implementación de los cambios y modernización del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, para que los viajeros nacionales y extranjeros puedan tener la mejor experiencia cada vez que visitan nuestro país, ya sea por trabajo o vacaciones”, manifestó.

Más procesos automatizados en el Juan Santamaría

Los eGates se incorporan a una serie de proyectos tecnológicos implementados durante los últimos años en el aeropuerto.

Entre ellos se encuentran los quioscos de autoservicio, los sistemas automatizados para entrega de equipaje conocidos como Self Bag Drop, el servicio SJO Fast Track y distintas mejoras realizadas en la infraestructura de la terminal.

Con estas herramientas, AERIS busca aumentar la capacidad de atención sin depender exclusivamente de la ampliación física de las instalaciones.

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