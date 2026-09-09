La nueva temporada de ‘Fauda’ y la carga emocional del 7 de octubre: cómo se decidió contar lo que Israel todavía procesa

Lior Raz, a la izquierda, y Yaakov Zada ​​Daniel en la nueva temporada de “Fauda”, que recrea los ataques del 7 de octubre en Israel (Netflix)

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Lior Raz, protagonista de Fauda, la exitosa serie de Netflix sobre un equipo de agentes israelíes encubiertos antiterroristas, se encontraba en Rumania para una conferencia cuando se despertó con una llamada teléfonica de su hermana. —Necesito que me salves —le dijo. Era la mañana del 7 de octubre de 2023 y llamaba desde un refugio antibombas en un kibutz cerca de la frontera con Gaza.

Finalmente, logró ponerse a salvo por sus propios medios. Pero dos noches después, Raz y su compañero de escritura, Avi Issacharoff, veteranos de una unidad militar muy parecida a la que retrata la serie, se encontraban entre decenas de voluntarios alineados en un punto de encuentro en el sur de Israel para recibir los nombres y números de teléfono de las personas en las comunidades fronterizas que aún necesitaban ser evacuadas.

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La situación había llegado a este punto: mientras los cohetes procedentes de Gaza seguían bombardeando la zona, los atacantes permanecían en libertad y el gobierno israelí estaba desaparecido, los dos guionistas de televisión corrían a toda velocidad en la oscuridad rescatando a desconocidos en el todoterreno de Raz, como si fueran conductores de Uber en el apocalipsis.

Una mujer a la que recogieron echó un vistazo a Raz y pareció olvidar momentáneamente lo que ocurría a su alrededor, recordó Issacharoff: “Dice: ‘¡Dios mío, es Doron de Fauda!’ y quiere hacerse una selfie”.

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Fauda bien podría haber terminado con el estreno, nueve meses antes, de su cuarta temporada, que concluyó con una sombría imagen de sus personajes principales tendidos en el suelo, gravemente heridos, tras una batalla completamente ficticia que salió mal. Los creadores dejaron el final deliberadamente ambiguo porque no estaban seguros de si querían que la serie continuara, según explicaron.

Pero la masacre del 7 de octubre —el día más mortífero y traumático de la historia de Israel— les impuso una nueva y urgente misión. Del mismo modo que sintieron la necesidad de ayudar a los israelíes que quedaron varados aquella noche de lunes de 2023, afirmaron que rápidamente comenzaron a escribir una nueva temporada. Creían que Fauda debía abordar el 7 de octubre y sus consecuencias.

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Idan Amedi, uno de los protagonistas de 'Fauda', quien resultó herido durante el conflicto entre Israel y Hamás, luego de recibir el alta del Centro Médico Sheba, en Ramat Gan, Israel, el 25 de enero de 2024 (Foto: REUTERS/Tyrone Siu)

En una entrevista telefónica, Raz la calificó como “quizás lo más importante que jamás hayamos escrito”.

Issacharoff coincidió. «Esto era algo que nos quemaba por dentro, que sentíamos que teníamos que expresar», dijo en su oficina en el norte de Tel Aviv. «El dolor, la tristeza, la catástrofe, la pérdida de personas, la pérdida de seres queridos. La confusión de aquel día, la impotencia del público israelí, pero sobre todo de la gente que vivía en la periferia de Gaza».

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Por supuesto, esta temporada, que se estrena el martes en Netflix, llega en un contexto totalmente diferente al de las cuatro anteriores. Los artistas y las exportaciones culturales de Israel se topan con la resistencia en el extranjero, precisamente por la forma en que el país respondió al 7 de octubre: arrasando gran parte de Gaza y asesinando a más de 70.000 palestinos.

Sin embargo, el principal desafío para los guionistas tras los sucesos del 7 de octubre radicaba en el público israelí.

Mientras que en sus primeras temporadas Fauda ofrecía a los espectadores una especie de voyeurismo del conflicto —observando su crudeza, empatizando con los palestinos, pero luego consolándose con la idea de que todo era ficción—, esta nueva temporada sería algo completamente distinto. Requeriría situar a los personajes ficticios de la serie dentro de una serie de acontecimientos demasiado reales, que los espectadores israelíes conocían demasiado bien y de los que no había escapatoria. No habría un final feliz.

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Y además, tendría que ser entretenido.

Dado que la guerra de Gaza estaba en pleno apogeo cuando los guionistas planearon la temporada —y desconocían su duración—, idearon una historia que evitaba casi por completo Gaza, ambientada en Europa e Israel, con paradas en otros lugares de Oriente Medio. (Tampoco podían prever que un miembro del equipo, Matan Meir, moriría en combate en Gaza y que un compañero de reparto, Idan Amedi, resultaría gravemente herido).

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Pero el tema de la nueva temporada era inevitable: la venganza, buscada y consumada por personajes que también revelan las heridas psíquicas que aún sufren desde el 7 de octubre.

Dos episodios, precedidos de una advertencia sobre contenido sensible, rememoran las experiencias de los miembros del equipo ese día: la conmoción y la magnitud del ataque, la brutalidad y el horror de las atrocidades, el colapso de la seguridad y el poder estatal israelí, y la forma en que los israelíes, incluidos muchos veteranos de edad avanzada, se apresuraron a ayudarse mutuamente.

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La parte más difícil de esos episodios fue decidir cuánta carnicería mostrar, dijo Issacharoff. “Intentas ser lo más fiel posible a la realidad. Por otro lado, no puedes mostrarlo todo, porque es demasiado terrible”.

Otras escenas pueden resultar difíciles de creer para los espectadores fuera de Israel, como cuando se muestra a un villano admitiendo con frialdad sus atrocidades en un vídeo de interrogatorio. Sin embargo, los israelíes vieron tales confesiones en las noticias de televisión. Los guionistas afirmaron que consideraron importante incluirlas, como un atisbo de la maldad.

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Escena de la quinta temporada de 'Fauda', ambientada en las secuelas del ataque del 7 de octubre de 2023, disponible en Netflix desde esta semana

La quinta temporada, estrenada en mayo en la cadena israelí Yes, fue la más vista de toda su historia, según informó la propia cadena. Einav Schiff, crítica televisiva de Yedioth Ahronoth, uno de los principales periódicos del país, escribió que la serie logró «retratar lo que les sucedió a muchos israelíes tras comprender la magnitud del fracaso y la catástrofe: la rabia desmedida, el insulto insoportable, la crisis total de confianza y el ardiente deseo de venganza, incluso a costa del colapso moral».

En otros medios, las críticas fueron más dispares y señalaron con cierta decepción que la serie había abandonado sus esfuerzos iniciales por empatizar con ambos bandos del conflicto.

En Time Out, Avishai Sela aludió a la posibilidad de que el énfasis en el deseo de venganza pudiera ser difícil de vender en el extranjero: “El mundo, como sabemos, no es muy empático con el sufrimiento judío en este momento”.

Los guionistas tampoco estaban muy dispuestos a complacer al público internacional. Los occidentales izquierdistas y pro-palestinos que desempeñan papeles secundarios en la serie son retratados como idiotas útiles que protestan y se ofrecen como carne de cañón.

Preguntar a los escritores sobre el sentimiento propalestino en el extranjero claramente toca una fibra sensible y provoca comentarios airados sobre la gente “estúpida” que usa kufiyas y que no sabe lo que realmente simbolizan o “de qué río y qué mar” están hablando.

«Se puede ser antiisraelí», dijo Issacharoff. «Es decir, se puede decir que Israel está haciendo cosas malas en Gaza. A veces las hace. Pero quienes critican solo a Israel e ignoran lo que hizo o está haciendo Hamás, no tienen ni idea de lo que está pasando. Y cuando dicen que Hamás hizo esto el 7 de octubre por lo que pasó antes, de alguna manera están legitimando la masacre de gente inocente».

Es comprensible que Raz e Issacharoff estén bastante preocupados por cómo le irá a la serie cuando empiece a emitirse mundialmente en Netflix.

Observan cómo sus colegas artistas se enfrentan a boicots y represalias por ser israelíes. La guerra en Gaza convirtió a Israel en el villano a ojos de muchos espectadores potenciales. Entonces, ¿qué tan grande será la audiencia de una serie sobre el conflicto entre Israel y Hamás que se centra únicamente en el 7 de octubre y exclusivamente desde el punto de vista israelí?

Para Raz, eso no viene mucho al caso. Él es un artista, dijo. “Solo quiero que les encante el espectáculo”.

Pero la verdad es que sí espera algo más.

“Quiero que miren a los ojos de mi personaje y vean lo que sentimos aquellos días”, dijo momentos después. “Si ocurriera en sus países, sentirían exactamente lo mismo que nosotros y lo que sentimos respecto al mundo. Así que espero que esto les abra los ojos a las personas y les muestre lo que sucedió el 7 de octubre”.

Fuente: The New York Times