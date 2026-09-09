Entró a robar a una casa, ató a una jubilada, baleó a un vecino y fue condenado a 15 años en Santa Fe

La víctima del robo estaba en la vereda de su casa cuando fue interceptada, golpeada, atada con un cable y despojada de sus joyas

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Un hombre que entró a robar a la casa de una adulta mayor en la ciudad de Santa Fe, golpeó a la víctima, la ató y, cuando intentó huir, le disparó a un vecino que quiso intervenir para detenerlo. Axel Lionel Oviedo, de 28 años, fue condenado este martes a 15 años de prisión por esos hechos en el marco de un juicio abreviado. El tribunal también lo declaró reincidente.

La sentencia fue dictada por el juez Gustavo Urdiales y alcanzó a Oviedo por una suma de delitos que incluyeron una tentativa de homicidio calificado, un robo calificado por el uso de arma de fuego en perjuicio de una adulta mayor, un hurto calificado y resistencia a la autoridad. El fiscal Gonzalo Iglesias, quien representó al Ministerio Público de Acusación (MPA) en la audiencia, precisó que para establecer el monto de la pena se tuvo en cuenta “la gravedad de las conductas delictivas y otras particularidades del caso, como que la víctima del robo es especialmente vulnerable por su género y edad”.

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Los hechos que motivaron la condena más grave se remontan al sábado 28 de octubre de 2023. Según reconstruyó Iglesias, alrededor de las 20:00, Oviedo y una mujer —imputada como coautora— llegaron hasta una vivienda ubicada en J. P. López al 4100, en la capital santafesina. La víctima, una adulta mayor, estaba en la vereda cuidando a su mascota cuando Oviedo la interceptó con una pregunta trivial para distraerla. Acto seguido, él y su acompañante forzaron una reja del inmueble y entraron sin autorización.

Dentro de la casa, la situación escaló con rapidez. El fiscal detalló que ambos “golpearon a la víctima en el rostro y en diversas partes de su cuerpo”, luego “la ataron con un cable e intentaron amordazarla con una prenda de vestir”. Para atemorizarla aún más, Oviedo colocó sobre una mesa el arma de fuego que llevaba consigo. En ese contexto, los dos imputados se apoderaron de varias joyas.

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El condenado reconoció su responsabilidad en todos los hechos junto a sus abogados defensores y aceptó la pena en un juicio de procedimiento abreviado

El desenlace violento llegó cuando un vecino advirtió lo que ocurría e intentó ingresar a la vivienda para auxiliar a la mujer. Ante esa presencia, Oviedo y su acompañante abandonaron el domicilio, pero mientras huían, él le disparó al hombre que había intentado frenar el robo. El proyectil le provocó una herida en el tórax.

Meses después, ya en 2024, Oviedo protagonizó un nuevo episodio delictivo. En la madrugada del jueves 1 de febrero, ingresó a una vivienda ubicada en calle Formosa al 6.300, también en la capital provincial, a través de una abertura que daba a la calle. Del interior sustrajo una motocicleta, una cortadora de césped, juegos de llaves, prendas de vestir, electrodomésticos y una billetera con dinero en efectivo.

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Minutos más tarde, agentes policiales lo vieron circular por la avenida Blas Parera a bordo de la moto robada y le solicitaron que detuviera la marcha mediante balizas y sirenas. Oviedo aceleró para eludir el control, pero fue aprehendido tras una breve persecución. Esa resistencia sumó el cargo de desobediencia a la autoridad a la lista de ilícitos que se le atribuyeron.

En la audiencia, Oviedo reconoció su responsabilidad penal en todos los hechos. Las calificaciones aceptadas comprenden: autor de tentativa de homicidio calificado —por el empleo de arma de fuego y por haber sido cometido criminis causa—, hurto calificado —por tratarse de un vehículo sustraído con llave verdadera robada—, hurto simple y resistencia a la autoridad; y coautor de robo calificado por uso de arma de fuego. Junto a sus abogados defensores, también aceptó la pena y la modalidad abreviada del juicio.

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La investigación estuvo a cargo, en su etapa inicial, de la fiscal Ana Laura Gioria, mientras que Iglesias intervino en las diligencias finales y llevó el caso a juicio. Las víctimas fueron notificadas de la resolución y expresaron su conformidad con lo resuelto.