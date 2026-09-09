El Salvador: Ministerio de Trabajo aclara que no hay una propuesta definida sobre cambios en la jornada laboral

El Ministerio de Trabajo de El Salvador abrió consultas con sindicatos, empresarios y otros sectores para evaluar una modernización de los horarios laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) de El Salvador aseguró que aún no existe una propuesta oficial para modificar la distribución de los tiempos y horarios laborales.

El ministro Rolando Castro participó este martes en una reunión convocada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), donde representantes empresariales plantearon sus perspectivas sobre una eventual actualización de los esquemas de jornada laboral.

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“Desde el Ministerio de Trabajo vamos a garantizar un proceso abierto de consultas. Por ahora no existe una medida oficial, estamos en la etapa de escuchar y analizar”, afirmó Castro.

El ministerio de Trabajo participó en una reunión convocada por la ANEP para escuchar propuestas sobre una eventual actualización de los esquemas de jornada laboral. (Cortesía: Ministerio de Trabajo y Previsión Social)

El funcionario indicó que las conversaciones han recibido nuevos planteamientos a medida que avanzan las reuniones con los distintos sectores. Explicó que, hasta hace poco, se habían identificado entre seis y siete propuestas, pero que el número superó las diez tras nuevas consultas.

“Hasta este día teníamos seis, siete propuestas. Hoy que venimos llevamos más de diez propuestas”, señaló Castro. El funcionario añadió que el Ministerio también mantiene diálogos con sindicatos y afirmó que esas organizaciones representan entre el 95% y el 96% del movimiento sindical.

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El titular sostuvo que el Gobierno optó por un proceso de discusión más amplio en lugar de elaborar un proyecto de ley acelerado para enviarlo a la Asamblea Legislativa. “Cualquiera pudo haber hecho un borrador rápido y pasarlo a la Asamblea Legislativa”, dijo. A su juicio, el mecanismo de consultas exige más tiempo, pero permite incorporar las posiciones de empleadores y trabajadores.

Castro rechazó que exista una base concreta que permita anticipar cómo quedarían los horarios en sectores como los servicios, la industria o el comercio.: “Ahorita no lo tenemos definido”

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, aseguró que el proceso de consultas sigue en etapa inicial y descartó una base concreta para reorganizar horarios en servicios, industria o comercio. (Cortesía: Ministerio de Trabajo y Previsión Social)

El ministro afirmó que las inquietudes surgidas alrededor de una posible reforma se producen antes de que exista un borrador de decreto o una propuesta formal. También prometió que los medios de comunicación y la población conocerán primero cualquier documento que llegue a elaborarse.

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ANEP planteó que el debate debe buscar consensos tripartitos

El presidente de la ANEP, José Luis Saca, coincidió en que el proceso todavía no ha definido un modelo de modificación de horarios. Expresó que las conversaciones apuntan a construir consensos entre el Gobierno, los trabajadores y el sector privado.

Saca sostuvo que las discusiones buscan elevar la competitividad, impulsar el crecimiento económico y preservar el bienestar laboral. Además, indicó que el formato tripartito responde a los estándares internacionales que rigen los espacios de diálogo social y al funcionamiento del Consejo Superior del Trabajo.

Consultado sobre la posibilidad de aplicar reglas diferentes según la actividad económica, el dirigente empresarial dijo que ese esquema aún no ha sido acordado, aunque figura entre las opciones que podrían evaluarse. “Todavía no hemos llegado a eso, pero es una posibilidad”, declaró.

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José Luis Saca, presidente de la ANEP, sostuvo que el debate sobre la modificación de horarios debe construirse con consensos tripartitos entre Gobierno, trabajadores y sector privado. (Cortesía: Ministerio de Trabajo y Previsión Social)

El MTPS destacó que cualquier modificación deberá respetar derechos como las cotizaciones al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), el pago del séptimo día, las vacaciones, los días de asueto, la remuneración por trabajo nocturno y las horas extraordinarias.

La institución también incluyó entre las garantías que deberán preservarse los derechos vinculados con la maternidad y la lactancia. El Ministerio señaló que una eventual modernización de los horarios tendría que equilibrar las necesidades del sector productivo con el bienestar de la clase trabajadora.

Por ahora, las reuniones continuarán sin una propuesta definitiva sobre la mesa. El ministerio prevé mantener las consultas con sindicatos, empresarios y otros actores antes de presentar un eventual proyecto.

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