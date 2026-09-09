Apuñaló a una joven en Mar del Plata y quedó detenida por intento de asesinato

La víctima permanece internada en el HIGA de Mar del Plata

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Una mujer de 26 años fue detenida por una causa de tentativa de homicidio en Mar del Plata, luego de que fuera acusada de agredir con arma blanca a una joven de 24 años. A raíz de la gravedad de la herida, tuvo que ser asistida en el hospital.

El ataque ocurrió en una vivienda ubicada en la calle Rodríguez Peña al 3500, en pleno centro de la ciudad costera. Según las fuentes consultadas por Infobae, la acusada quedó señalada como presunta autora de la agresión contra la otra mujer.

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Mientras que el procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Segunda, que intervino luego del ataque denunciado en ese domicilio. También se convocó a la Policía Científica, que trabajó dentro de la vivienda en busca de pruebas vinculadas con el ataque.

Durante el ingreso al domicilio, los efectivos secuestraron el arma blanca presuntamente utilizada en la agresión. Por este motivo, informaron que el elemento será sometido a pericias para incorporar resultados a la causa.

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La zona en donde se registró el ataque

A partir de los elementos reunidos durante la investigación, la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 1, a cargo de la Dra. Salas, dispuso un allanamiento de urgencia en el lugar donde ocurrió el hecho.

Tras analizarse el hecho, la Fiscalía decidió abrir una causa por tentativa de homicidio y la detención de la sospechosa. Poco después, se ordenó el traslado de la imputada a la Unidad Penal N° 50, mientras avanza la investigación judicial.

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Por su parte, la víctima fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde recibió curaciones y sutura por la lesión sufrida. De acuerdo con el último parte difundido, permanecía bajo atención médica con estado reservado.

Mataron a un hombre en Mar del Plata tras una pelea familiar por ruidos molestos

A finales de julio, un hombre de 40 años fue asesinado a puñaladas durante una pelea familiar que comenzó por una queja vinculada al ruido del escape de una moto. Por el crimen, quedaron tres hombres detenidos, todos allegados a la víctima.

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El episodio se produjo en una vivienda de Felipe Arana al 5400, en el barrio San Martín, en la zona sur de la ciudad. De acuerdo con el expediente, la discusión se originó cuando familiares de la víctima fueron a reclamarle por los ruidos molestos que provocaba una motocicleta.

Los agentes de la Policía Científica y otros efectivos trabajaron en la intersección de las viviendas donde ocurrió el crimen (Policía bonaerense)

Al momento de los hechos, el hombre se encontraba dentro de un vehículo en las inmediaciones de su domicilio cuando comenzó el cruce. La pelea avanzó en plena calle y derivó en una agresión con arma blanca. Producto de esto, el hombre sufrió cuatro puñaladas, lesiones que le provocaron la muerte en el lugar antes de poder ser asistido.

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Tras el ataque, trabajaron en la escena personal de Policía Científica y un médico policial para determinar la mecánica del homicidio. Durante los rastrillajes realizados en la zona, señalaron que no fue hallada el arma utilizada.

En el operativo intervinieron efectivos de la Comisaría 15ta, el Comando de Patrullas y la DDI Mar del Plata. Dos de los involucrados fueron aprehendidos en el lugar del hecho, mientras que el tercer sospechoso escapó y se presentó horas más tarde en la Comisaría 7ma.

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De acuerdo con la reconstrucción incorporada a la investigación, este último sería el presunto autor material de las heridas mortales. Los tres quedaron detenidos bajo una imputación provisoria por homicidio.

Actualmente, la causa se encuentra a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 7, que dispuso el traslado de los acusados a la Unidad Penal N°44, además del secuestro de prendas de interés para el expediente y la realización de distintas diligencias periciales.

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Entre las medidas ordenadas figuró la autopsia del cuerpo, mientras la investigación continúa para establecer con precisión cómo se desarrolló el enfrentamiento y cuál fue la participación de cada uno de los detenidos.