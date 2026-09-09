Crimen y Justicia

Murió un niño de 3 años tras ser atacado por una perra: el dramático relato de su mamá

El hecho ocurrió en un terreno baldío de Córdoba. La mujer reconstruyó los minutos previos al ataque y reclamó justicia por la muerte de su hijo

Salvador, un niño de 3 años, murió tras el ataque de una perra en un terreno baldío de Córdoba
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Salvador murió tras el ataque de una perra en un sitio baldío de la provincia de Córdoba, el 9 de agosto. El niño tenía tres años y se había alejado unos metros de la casa de su padre, según el relato de su madre.

Las heridas que sufrió Salvador derivaron en su muerte, luego de una atención médica que incluyó una hora de paro. La familia trasladó al niño en camioneta a una clínica de la zona, ubicada a una cuadra de la vivienda.

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Brenda, madre de Salvador, afirmó en Infobae Al Amanecer que los dueños del animal están imputados. También reclamó respuestas sobre las condiciones de seguridad del predio y sobre las personas que debían controlar a la perra.

El relato de la madre sobre el ataque a Salvador

Brenda contó que el padre de Salvador lavaba una camioneta afuera de la casa. Ella entró a la cocina para prender la hornalla y calentar comida que había quedado de la noche anterior. La madre sostuvo que todo ocurrió en pocos segundos. “Fue una fatalidad, fue una cosa de segundos”, dijo durante la entrevista.

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Según su relato, Salvador entraba y salía de la vivienda con frecuencia. La casa estaba en una esquina y tenía un pasillo cercado que conectaba la entrada con la calle.

Brenda explicó que no advirtió una posibilidad de que el niño saliera del lugar. “No había posibilidad que se fuera”, afirmó sobre las condiciones que conocía de su casa.

Salvador, un niño de 3 años, murió tras el ataque de una perra en un terreno baldío de Córdoba
Salvador, un niño de 3 años, murió tras el ataque de una perra en un terreno baldío de Córdoba

El niño avanzó hasta un sitio baldío situado después de una casa vecina. Brenda indicó que el terreno no tenía tapia ni chapa y permanecía abierto hacia el exterior.

El sitio baldío y la búsqueda del niño

La madre relató que empezó a buscar a Salvador dentro de la vivienda cuando dejó de verlo. Dijo que revisó lugares donde el niño solía esconderse. “Empiezo a buscarlo más o menos por los lugares que yo pensaba que él se podía esconder”, contó. Brenda recordó que Salvador a veces jugaba de esa manera.

Luego salió hacia la calle y miró la casa contigua. El garaje estaba abierto y pensó que el niño podía haber ingresado allí. Brenda avanzó unos metros por la calle y encontró a Salvador en el sitio baldío. “Miro y bueno, y lo veo ahí. Y ahí entré en shock”, relató.

La familia llamó al padre, Nicolás, y llevó al niño a la clínica Belzarzie. Brenda señaló que Salvador permaneció una hora en paro antes del desenlace.

La perra y las responsabilidades por su cuidado

Brenda dijo que no conocía a los dueños de la perra. Según la información que recibió, las personas tenían al animal en el terreno para cuidar el lugar. La madre indicó que la perra estaba atada. También mencionó una casilla donde, según le informaron, debía permanecer una persona a cargo del predio.

Había como una casillita ahí que supuestamente había un cuidador”, dijo Brenda. Esa persona debía impedir ingresos y evitar ocupaciones del lugar, según explicó.

Brenda cuestionó quién tenía la responsabilidad por el cuidado del animal y la seguridad del terreno. La familia espera avances en la causa contra los dueños imputados.

La madre también mencionó el caso de Trinidad, una niña atacada por dos dogos. Consideró que la sentencia prevista en ese expediente puede marcar un antecedente para otros hechos.

Denuncias de vecinos y reclamo por controles

Después de la muerte de Salvador, Brenda recibió testimonios de vecinos sobre episodios previos con perros de los mismos propietarios. Aclaró que ella no conocía antes a esas personas.

rottweiler portada
La familia trasladó a Salvador a una clínica de la zona, donde sufrió una hora de paro antes de morir (Freepik)

Según su relato, los dueños viven a tres cuadras de la casa del padre del niño. Allí tendrían pitbulls, rottweilers y un criadero de chinchillas.

Brenda afirmó que vecinos le dijeron que algunos perros salían a la calle. También mencionó el caso de una niña que habría logrado refugiarse en la casa de una vecina. “Se metió a la casa de una vecina”, relató Brenda sobre ese episodio. Según los testimonios que recibió, los vecinos ya habían pedido medidas por temor a ataques.

La madre señaló que los perros del sitio baldío y los animales de la vivienda de los dueños no estaban en la misma situación. Dijo que la perra involucrada en el ataque estaba atada.

El pedido de Brenda tras la muerte de Salvador

Brenda cuestionó el cumplimiento de ordenanzas en Córdoba vinculadas a la tenencia de perros. Señaló que observa criaderos y venta de animales en distintos puntos de la provincia.

“Las ordenanzas acá en Córdoba no se cumplen”, afirmó. La madre dijo que tomó conocimiento de un proyecto de ley presentado por Encuentro Vecinal en la Legislatura provincial.

Según Brenda, ese proyecto se presentó dos años antes de la entrevista. La iniciativa surgió, de acuerdo con lo que le informaron, ante problemas en la aplicación de las normas vigentes.

La familia también enfrentó comentarios en redes sociales después del ataque. Brenda contó que cerró su cuenta de Facebook por mensajes que cuestionaban el cuidado de Salvador. “Fuimos muy juzgados”, dijo. La madre rechazó las versiones sobre una supuesta falta de atención y sostuvo que la pérdida de vista del niño duró segundos.

Brenda dijo que busca justicia por Salvador y medidas para evitar nuevos ataques. “A nadie más, porque ningún niño merece un final así. Ninguno”.

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