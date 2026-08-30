Habló “el mayor traficante de armas en Sudamérica” preso en Córdoba: “Puedo aparecer muerto en Brasil”

Diego Dirisio junto a su pareja Julieta Nardi. Ambos son señalados de liderar la red de tráfico de armas

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El argentino Diego Hernán Dirisio, catalogado por el Ministerio de Seguridad Nacional como el “mayor traficante de armas en Sudamérica” permanece, desde el 21 de agosto, alojado en la prisión de Bouwer, en Córdoba, con una preocupación mayúscula: la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio de Relaciones Exteriores avalaron su extradición a Brasil, donde lo juzgaron y condenaron en ausencia. Si es efectivamente trasladado, lo espera una celda en una cárcel brasileña. Su peor temor.

Desde el teléfono público del penal y con 30 minutos disponibles, Dirisio se comunicó con Infobae para dar su versión que, según asegura, es algo que no pudo hacer en las cuatro oportunidades en los que la Justicia brasileña pidió su indagatoria.

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Sucede que las autoridades argentinas no autorizaron ese paso procesal con el fin de, en su momento, garantizar los derechos del acusado. Ahora, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja falló a favor de la entrega al país vecino.

Y no hay dudas que Dirisio era un pez gordo del negocio de las armas de fuego en Paraguay. Al menos, en el circuito legal. Pero, ¿sabía que sus armas podían ser desviadas al mercado negro? ¿Por qué se fugó a Argentina cuando su nombre apareció en una circular roja? ¿Qué responsabilidad tiene en la venta de armamento al Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV)? Lo responde él mismo.

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- ¿Cómo llegó a vender armas en Paraguay?

En Paraguay, cuando los oficiales de policías y los suboficiales y de las fuerzas armadas egresan, el Estado no les da un arma. Ellos tienen que comprar su propia arma y la compran a cooperativas, como la Cooperativa 8 de Marzo, por ejemplo. Yo me dedicaba a la construcción y, desde 2011, también tenía una empresa (IAS-PY) que se dedicaba a la importación de armas. El proveedor anterior de las cooperativas dejó, porque había tenido una enfermedad y por amistad con los directivos de las cooperativas y por confianza me pidieron si yo podía incursionar en el rubro. Aunque me gustaba practicar tiro, yo no sabía nada sobre la importación de armas. Lo que hacíamos era vender a esas cooperativas y esas cooperativas a los policías.

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Dirisio fue detenido como el mayor contrabandista de armas de la región

-No conocía el rubro, ¿cómo siguió?

Me informé, hice todos los trámites, tardé casi un año y finalmente empezamos a importar, primeramente de mayoristas en Estados Unidos y después conseguimos la representación de Sig Sauer (Ndr: uno de los fabricantes de armas más prestigiosos del mundo). Teníamos todos los permisos tanto de Paraguay como de Estados Unidos y cumplíamos con todos los requisitos que se requería. De hecho, la Embajada americana nos verificaba dos veces al año, hacía control de nuestro inventario, veía nuestras ventas y estaba todo espectacularmente bien.

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- ¿Qué cambió?

Bueno, ahí entra el tema de lo increíble, ¿no? [suspirando] El 95 por ciento de nuestras ventas eran a cooperativas policiales y militares. El resto se hacían a lo que se llama en Paraguay “casas comerciales”. Son mayoristas habilitados por la Dirección de Material Béllico (DIMABEL), que depende de las Fuerzas Armadas de Paraguay y gestiona el Registro Nacional de Armas (RENAR). Si ellos autorizaban la venta, la venta se hacía. No hacíamos ninguna venta por criterio propio. Nunca estuvimos en sumario, nunca estuvimos en problemas, siempre estuvimos dentro de la ley.

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-¿Cuál fue el problema?

Quisimos llegar a un acuerdo con DIMABEL para una concesión de una fábrica de municiones que ellos tenían abandonada, en desuso. Llegamos al primer acuerdo, estaba todo bien, hasta que en septiembre del 2021 llega a la DIMABEL el General Aldo Ozuna, que había sido de inteligencia de Brasil y que tenía unos antecedentes bastante cuestionables. Ozuna decide, de repente, concederle la utilización por veinte años de la planta a una empresa privada brasileña que se llama CBC, Compañía Brasilera de Cartuchos. Decidimos hablar con los medios, porque a nosotros nos cobraban un monto bastante elevado, que iba al Estado, y con CBC resulta que firmó un convenio a cambio de cero guaraníes. No iban a cobrar absolutamente nada. Fue un escándalo. (Ndr: tras sospechas y acusaciones de corrupción, Ozuna fue destituido en junio de 2022 y meses más tarde fue nombrado jefe del Estado Mayor Conjunto). Fue un golpe también para CBC porque pusimos en conocimiento el negociado que querían hacer en Paraguay.

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- ¿Entonces...?

En ese momento empezó una persecución, hostigamiento, mensajes telefónicos y también fue gente a mi casa. El general Ozuna empezó a fabricar una denuncia falsa en Brasil con la ABIN (Ndr: la agencia de inteligencia brasileña). Al poco tiempo llegó el pedido de cooperación internacional a Paraguay. Abrieron una carpeta de investigación sobre mí y sobre mi empresa. Me hicieron auditorías durante años, no encontraron una sola falta mía, no encontraron una conversación inapropiada, no encontraron absolutamente nada. Hasta el punto que en noviembre del 2023, en Paraguay, archivan la causa y remiten el informe a Brasil. Imagínese usted la sorpresa cuando el 5 de diciembre me allanan. Se llamó operativo “Dakovo”. Eso es lo que a mí más me ha afectado: la impunidad con la que las instituciones de Brasil pueden mentir.

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Diorisio está detenido en el penal de Bouwer

-¿En qué se basa la acusación de Brasil?

Las armas que nosotros vendimos fueron importadas de forma absolutamente legal y fueron vendidas legalmente con autorización de la DIMABEL, pero ellos deciden investigar, no al señor que las compró y que, probablemente las envió mal, y tampoco al que hizo la intermediación en Brasil. No, ellos deciden irse contra el importador legal. Yo le pongo un ejemplo, si alguien compra una camioneta Toyota y con esa camioneta hace una salidera, ¿qué responsabilidad tiene la persona que vendió legalmente la camioneta?

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-Si es inocente, ¿por qué se fugó?

El problema fue que una persona muy amiga me aconsejó que me vaya porque en Paraguay no iban a parar de perseguirme y creía que, en Argentina, iba a encontrar justicia. Se equivocó.

Dirisio está casado con una ex modelo paraguaya, Julieta Nardi. Ella también fue acusada y detenida, aunque no será extraditada. Tienen dos hijos.

-¿Cómo afectó a su familia?

Es un trauma terrible. Yo no tengo ningún tipo de antecedentes, ni una infracción y esta gente, en su espíritu de venganza, me hace quedar como el máximo traficante de armas. Mi hijo ya cumplió 18 años, en ese momento tenía quince. Por esto, no pudo terminar el colegio. Mi hija menor tenía siete años. Dormíamos abrazados por el miedo. Yo estaba con domiciliaria y me volvieron a detener. Me tienen en una especie de régimen de tortura donde estuve encerrado seis días. No me han dejado traer, no sé, ropa interior, no me han dejado traer una camisa, no me han dejado traer comida. No entiendo qué es lo que está pasando con la justicia argentina. Todo por un hecho que no cumplí. Es una locura lo que están haciendo tanto los juzgados como la Cancillería. Lo más cómodo es sacarme de encima. No les interesa saber la verdad. Eso es lo que más duele.

¿Por qué se negó a entregarse a Brasil antes de la condena?

No pido ningún tipo de impunidad. Lo que pido es que analice mi causa una justicia imparcial, que vean si realmente yo he cometido algún delito. No tengo ningún problema en enfrentar Justicia en Argentina, en mi país, como dice la Ley, pero que me lleven a un lugar donde yo denuncié a las fuerzas armadas, donde denuncié al sistema de inteligencia y donde puse de manifiesto un meganegociado... Curiosamente mi cuñada, que era la que me estaba ayudando con los chicos, poco antes de que empezara esta situación, apareció misteriosamente suicidada en la frontera entre Paraguay y Brasil.

¿De qué tiene miedo?

Quieren llevarme para callarme. Yo denuncié la corrupción de los generales. Si aparezco muerto que se sepa quiénes son los responsables.

El abogado de Dirisio estudia la posibilidad de demandar por prevaricato, incumplimiento de deberes de funcionario público, y denegación de justicia a los funcionarios de Cancillería y al juez que habilitaron la extradición, un trámite que, al cierre de esta nota, se hacía inevitable.