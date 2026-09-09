Escapó de una comisaría en Mendoza, se escabulló por el techo y lo atraparon en un descampado horas después

El momento en el que se concretó la detención (Facebook: Diario Diez)

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Un detenido que se encontraba alojado en la Comisaría 13° de la localidad de Rivadavia, provincia de Mendoza, escapó durante la madrugada de este martes tras romper una reja y una ventana de la celda. Tras una intensa búsqueda, fue recapturado horas más tarde en un descampado de la zona.

La fuga fue advertida cerca de las 02:00 horas, cuando el subcomisario a cargo de la dependencia, ubicada en las calles San Isidro y Constitución, fue informado sobre la ausencia de uno de los internos. Al realizar una inspección en los calabozos, el personal policial constató que Ángel R., de 31 años, ya no se encontraba en el lugar.

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Cuando los uniformados revisaron la celda con mayor atención, detectaron daños en una de las aberturas. Allí comprobaron que el recluso había forzado una reja de la ventana y que ese habría sido el punto utilizado para escapar.

De acuerdo con la información obtenida por Mendoza Today, al momento de la evasión, el delincuente vestía campera negra, pantalón celeste y zapatillas bordó. Esa descripción fue incorporada al operativo de búsqueda que comenzó poco después de conocerse la fuga.

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El fugitivo estaba alojado en la Comisaría 13°, pero ahora fue enviado a la seccional 19°

Luego de la denuncia interna, las autoridades solicitaron imágenes al sistema de Video Vigilancia para reconstruir el trayecto. Según esa revisión, el hombre logró desplazarse por los techos de la seccional, para luego dirigirse hacia un sector donde las cámaras ya no pudieron tomar registros nítidos.

Pese a esa limitación, los registros permitieron observar que el prófugo corrió por calle Aguado y después ingresó al barrio Línea Corta. A partir de esta información y el operativo desplegado en distintos sectores de la ciudad, el prófugo fue localizado cerca de las 18:30 horas.

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La recaptura se concretó en un descampado ubicado al este de la calle Urquiza, después de varias horas de rastrillaje. El reporte oficial indicó que la ubicación inicial estuvo a cargo de efectivos de la Policía Montada de la Zona Este, dependiente de Cuerpos Especiales.

Durante la búsqueda, los uniformados detectaron al sospechoso oculto detrás de un árbol, a unos 1.000 metros de la arteria principal. Cuando advirtió la presencia policial, intentó escapar hacia una zona de malezas, pero en ese momento se dispuso un cerrojo perimetral para impedir que siguiera avanzando.

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La zona en la que el prófugo fue acorralado (Facebook: Diario Diez)

En el procedimiento participaron efectivos de Policía Montada, la División Canes, la Unidad de Acción Rápida (UMAR), Infantería, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) Rivadavia y también personal de apoyo aéreo con drones de la Unidad VANT.

Finalmente, los policías a caballo lograron reducir al fugitivo entre los matorrales y concretaron su detención. Después fue trasladado a un centro asistencial para el control médico correspondiente y, más tarde, quedó alojado en la Comisaría 19°, a disposición de la Justicia.

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Estuvo prófugo un año por balear a dos personas y fue detenido en Mendoza

Un hombre que permanecía prófugo desde hacía casi un año por un ataque a tiros cometido en Rosario fue detenido en San Rafael, Mendoza, en un operativo conjunto entre fuerzas de Santa Fe y la policía mendocina. Sobre él pesaba una recompensa de 15 millones de pesos por información que permitiera localizarlo.

El detenido fue identificado como Duamn Nihuel Cassino, de 30 años, quien tenía pedido de captura por una causa de tentativa de homicidio. En el mismo procedimiento también fue arrestada su pareja, Candela Sol Díaz Ruiz, de 22 años, que igualmente figuraba en el expediente judicial.

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El procedimiento se realizó el pasado 3 de septiembre al mediodía en las inmediaciones de la Ruta Provincial 154, a la altura del kilómetro 35, en el paraje Las Colonias. Según publicó Rosario 3, los investigadores llegaron hasta ese punto después de reunir indicios a partir del análisis de comunicaciones y otros elementos técnicos.

La pareja fue detenida después de haber permancido en fuga por un año (Gentileza: Rosario 3)

Con esos datos, una comisión de la Unidad de Capturas de Alto Perfil de la Policía de Investigaciones de Santa Fe viajó a Mendoza con autorización judicial y policial. Tras tareas de vigilancia, los agentes identificaron la vivienda en la que se ocultaba la pareja y concretaron la detención cuando ambos salían del inmueble.

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Además, durante el operativo se secuestró un teléfono celular. Los dos quedaron alojados en dependencias policiales de San Rafael mientras se tramita el exhorto para su traslado a territorio santafesino.

La causa que motivó la captura está vinculada a un episodio ocurrido durante la madrugada del 1 de septiembre de 2025 en la zona noroeste de Rosario. De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Cassino fue señalado como el autor de un ataque a balazos contra una vivienda ubicada en cercanías de Tupac Amaru y Nicaragua.

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Como consecuencia de ese hecho, dos personas resultaron heridas. Las víctimas fueron identificadas como Verónica Fernández, de 36 años, y Nahuel Chijani, de 34.

La zona en donde ocurrió el tiroteo que dejó a dos personas heridas

Fernández ingresó cerca de las 02:25 horas al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), luego de un primer traslado al Policlínico San Martín. El parte médico indicó que presentaba heridas de arma de fuego en brazos, tórax, abdomen y pelvis, por lo que debió ser llevada a quirófano.

El otro herido llegó poco después, alrededor de las 03:00, con una fractura expuesta de tibia en la pierna derecha. En ese momento, ambos se encontraban fuera de peligro, aunque debieron recibir atención médica por la gravedad de las lesiones.

Ante las dificultades para dar con su paradero, en diciembre del año pasado el Gobierno de Santa Fe ofreció 15 millones de pesos a cambio de información útil para localizar al sospechoso. La medida había sido solicitada por María Cecilia Vranicich, fiscal general del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La investigación quedó desde el inicio en manos de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva (UVAL) del MPA en Rosario, con intervención del fiscal Ignacio Andrés Hueso. Según la información del expediente, tanto Cassino como Díaz Ruiz estaban vinculados a una causa caratulada como homicidio doloso en grado de tentativa.