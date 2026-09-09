Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 9 de septiembre

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Guerra contra los autos chinos: las principales marcas salieron a competir con versiones más baratas de sus modelos más exitosos Varias marcas renuevan su gama de autos accesibles o crean versiones con menor equipamiento para poder competir en precios. Algo parecido está pasando en Brasil

Más de un millón de hogares inquilinos en el AMBA están en condiciones de acceder a un crédito hipotecario: qué falta Las barreras financieras siguen siendo elevadas e imposibilitan que más familias puedan comprar su primera vivienda

Ropa, calzado y electrodomésticos: la Argentina sigue siendo el país más caro en 7 de cada 10 productos Aunque se registraron mejoras por la apertura comercial, la apreciación cambiaria pone al país en desventaja, según un informe privado

Tras la primera licitación, otros dos bancos bajaron sus tasas de los créditos hipotecarios: uno por uno, la oferta del mercado Se registraron varios cambios en las características de los préstamos UVA disponibles. Existe una brecha de 8,3 puntos entre las tasas más bajas y las más altas