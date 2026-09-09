Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 9 de septiembre

El billete al público continúa ofrecido por quinto día a $1.530 para la venta en el Banco Nación. El blue sigue operado a $1.545. El BCRA compró ayer USD 20 millones

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13:12 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público continúa este miércoles a $1.530 para la venta en el Banco Nación, por quinto día seguido. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.529,40 para la venta y $1.477,80 para la compra.

El dólar blue permanece sin variantes a 1.545 pesos.

13:12 hsHoy

“No se enojen con sus padres, traten de convencerlos”: el pedido de Caputo a estudiantes para sacar los dólares del colchón

El ministro de Economía reconoció que en muchos hogares persiste el temor de que los bancos se queden con sus recursos pese a la ley de Inocencia Fiscal. Además, habló del avance de la economía y las perspectivas para el 2027

El ministro señaló que muchos argentinos no se animan a llevarlo al banco "porque todavía tienen miedo”. (Maximiliano Luna)
El ministro señaló que muchos argentinos no se animan a llevarlo al banco "porque todavía tienen miedo”. (Maximiliano Luna)

El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el modelo de reconversión económica tiene un impacto desigual y que hay sectores a los que “les va a costar más”, en una exposición ante estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella en la que también defendió que algunas actividades lideren la recuperación, pidió incorporar al sistema los “dólares del colchón” y anticipó que no espera un año electoral típico en 2027.

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13:11 hsHoy

El BCRA compró USD 20 millones

El Banco Central absorbió USD 20 millones con su participación cambiaria del día, el 5,1% del volumen en el segmento spot, mientras que las reservas internacionales brutas, en USD 50.732 millones, disminuyeron en un millón de dólares respecto del lunes.

13:11 hsHoy

El dólar se mantuvo estable y el mercado recuperó parte de su volumen tras el feriado en Estados Unidos

El mayorista finalizó a $1.512, con una oferta de casi USD 400 millones. Al público terminó por cuarto día a $1.530 en el Banco Nación

El dólar vuelve a perder terreno contra la inflación en septiembre.
El dólar vuelve a perder terreno contra la inflación en septiembre.

Con USD 393,3 millones en el segmento de contado, la plaza mayorista recuperó parcialmente el monto de operaciones, que creció casi USD 100 millones respecto del lunes, cuando mermó la oferta debido al feriado en los Estados Unidos.

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