Dólar hoy en vivo: a cuánto operan todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 9 de septiembre

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?
El dólar al público continúa este miércoles a $1.530 para la venta en el Banco Nación, por quinto día seguido. El BCRA informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.529,40 para la venta y $1.477,80 para la compra.
El dólar blue permanece sin variantes a 1.545 pesos.
El ministro de Economía, Luis Caputo, reconoció que el modelo de reconversión económica tiene un impacto desigual y que hay sectores a los que “les va a costar más”, en una exposición ante estudiantes de la Universidad Torcuato Di Tella en la que también defendió que algunas actividades lideren la recuperación, pidió incorporar al sistema los “dólares del colchón” y anticipó que no espera un año electoral típico en 2027.
El BCRA compró USD 20 millones
El Banco Central absorbió USD 20 millones con su participación cambiaria del día, el 5,1% del volumen en el segmento spot, mientras que las reservas internacionales brutas, en USD 50.732 millones, disminuyeron en un millón de dólares respecto del lunes.
Con USD 393,3 millones en el segmento de contado, la plaza mayorista recuperó parcialmente el monto de operaciones, que creció casi USD 100 millones respecto del lunes, cuando mermó la oferta debido al feriado en los Estados Unidos.