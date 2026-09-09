Cayó una pareja acusada de vender autos de lujo en Pilar y nunca entregarlos

El matrimonio que quedó detenido por presunta estafa (Gentileza: Pilar a Diario)

Guardar

Un matrimonio de Pilar fue detenido en las últimas horas en el marco de una causa por presuntas estafas en la venta de autos de alta gama. El pedido de detención surgió de una investigación que ya acumulaba denuncias de varios clientes, allanamientos y el secuestro de vehículos valuados en más de un millón de dólares.

La causa, que está a cargo del fiscal Andrés Quintana, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de Pilar, fue caratulada como “estafa y asociación ilícita”. Respecto a los detenidos, estos fueron identificados como C. A. G. (42) y su esposa C. K. C. (44).

PUBLICIDAD

El procedimiento fue llevado adelante por los efectivos de la SubDDI Pilar en un barrio cerrado ubicado sobre la traza de la ruta 8, donde ambos fueron aprehendidos por orden judicial. Asimismo, señalaron que se trataría de los dueños de la agencia.

De acuerdo con la información publicada por Pilar a Diario, el expediente se inició a partir de una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo de Pilar y Autopistas del Sol contra varias agencias de autos. Además de esta agencia, también se mencionaron otras firmas.

PUBLICIDAD

Uno de los vehículos que fueron secuestrados (Gentileza: Pilar a Diario)

Mientras que en esa denuncia se acusaba a las firmas de ocupar de manera irregular terrenos linderos a la Panamericana, que pertenecen a Vialidad Nacional para exhibir vehículos a la venta. Sin embargo, la concesionaria a cargo del matrimonio detenido quedó en el centro de la investigación judicial, ya que aparecieron al menos 20 denuncias de clientes.

Según lo que trascendió, la agencia que se ubicaba sobre la colectora de la autopista a la altura del kilómetro 39,5, fue señalada por múltiples personas que afirmaron haber pagado por vehículos de alta gama que nunca recibieron.

PUBLICIDAD

A partir de estas acusaciones, la causa derivó a fines de mayo en una serie de allanamientos realizados por la Policía Bonaerense, que terminaron con el secuestro de 19 autos de lujo pertenecientes a la concesionaria investigada.

La concesionaria contaba con más de 20 denuncias por estafa (Facebook)

El procedimiento fue autorizado por el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro. De acuerdo con la investigación, los vehículos quedaron a disposición de la Justicia y fueron valuados en una cifra total de USD 1.229.200.

PUBLICIDAD

Por otro lado, se conoció que C. A. G. ya contaba con antecedentes penales. De hecho, en 2025 ya había sido procesado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en una causa por desobediencia a funcionario público. Además, la Justicia había dispuesto un embargo de 300 millones de pesos sobre sus bienes.

Después de los allanamientos, el local comercial quedó cerrado y con los ventanales cubiertos con cartones, mientras crecían los reclamos de compradores que sostienen haber entregado dólares e incluso vehículos como parte de pago sin recibir las unidades acordadas.

PUBLICIDAD

Salidera bancaria en Pilar: retiró $26 millones y se los robaron frente a una concesionaria

Un hombre de unos 60 años sufrió una salidera bancaria en Pilar y le robaron $26 millones que había retirado para comprar una camioneta. El asalto ocurrió el pasado 3 de septiembre por la mañana, frente a una concesionaria ubicada sobre la Panamericana, cuando dos delincuentes en moto rompieron el vidrio de su vehículo y escaparon con el dinero.

Previo al robo, la víctima había salido de una sucursal bancaria con el efectivo y se dirigió en una Renault Kangoo blanca hacia una agencia de la marca Renault, situada a la misma altura de la autopista, aunque del lado opuesto.

PUBLICIDAD

Un concesionario Renault ubicado sobre la autopista Panamericana registra el robo de una suma de dinero a un hombre. (Google Maps)

El hecho se produjo poco después de las 11. Según la reconstrucción inicial, el hombre estacionó frente al local, descendió del vehículo para ingresar a la concesionaria y, en ese momento, una moto Yamaha negra de 250 cc se acercó al lugar.

Uno de los ocupantes rompió uno de los cristales con un objeto contundente, tomó del interior un bolso con más de $26.000.000 y luego huyó junto a su cómplice en dirección a la Ciudad de Buenos Aires.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, no se informaron detenciones ni fueron identificados sospechosos. Los investigadores intentan establecer si los asaltantes siguieron a la víctima desde la entidad bancaria o si advirtieron la presencia del dinero cuando el utilitario quedó estacionado.

Otra de las hipótesis que se analiza es si pudo haber existido algún tipo de información previa vinculada con el retiro del efectivo. Por eso, una de las líneas de trabajo apunta a determinar cómo se conoció el movimiento de una suma tan alta.

PUBLICIDAD

Tras el robo, los investigadores comenzaron a relevar cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona para reconstruir el trayecto de la moto, identificar a sus ocupantes y precisar los movimientos previos al ataque.

Uno de los datos centrales del caso es que la operación de compra no pudo realizarse por medios electrónicos. Esa situación obligó al comprador a trasladar el dinero en efectivo hasta la concesionaria.