Economía

Elección caliente en la Sociedad Rural: hoy se define el nuevo presidente, luego de la interna más dura de su historia

Nicolás Pino y Marcos Pereda, actuales titular y número dos de la entidad ruralista, se enfrentan tras una campaña de dos meses marcada por acusaciones cruzadas y expectativas opuestas sobre quién resultará electo

Predio de la Exposición Rural de Palermo, vista aérea
La entidad ruralista definirá su próximo presidente este miércoles
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La Sociedad Rural Argentina (SRA), la entidad ruralista que forma parte del círculo rojo, cerrará este miércoles 9 de septiembre una de las elecciones más disputadas de sus 160 años de historia. Los comicios tendrán al actual presidente, Nicolás Pino, y a su vicepresidente, Marcos Pereda, como únicos protagonistas, luego de una interna que combina denuncias cruzadas por supuestas irregularidades administrativas, un desacuerdo sobre la reelección y una campaña que se extendió durante más de dos meses.

Fuentes cercanas a Pino calculan un resultado favorable de aproximadamente 70 a 30 puntos porcentuales. Del lado de Pereda, en cambio, se muestran igual de confiados y aseguran que “se están contando los últimos porotos” antes del cierre de la votación. La asamblea general ordinaria del miércoles definirá no solo la conducción de la entidad para el próximo período, sino también el modelo de relación que la SRA mantendrá con el Gobierno de Milei y el grado de autonomía con que la institución representará a sus socios ante la Casa Rosada.

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Pino y Pereda ganaron juntos la conducción de la SRA en las elecciones de 2020, aunque por la pandemia de coronavirus recién asumieron el 1 de junio de 2021, con un discurso de renovación frente al statu quo ruralista tradicional. Reformaron el estatuto, ganaron una reelección conjunta en 2022 y, según la versión de Pereda, acordaron de palabra un esquema de alternancia en el poder que nunca se cumplió. La ruptura entre ambos se consolidó en los últimos dos años y derivó en la conformación de dos espacios enfrentados dentro de la misma entidad, que representa a la aristocracia agraria histórica del país y agrupa a cerca de 3.900 socios.

Pino, de 62 años, estudió Producción Agropecuaria en la Universidad Católica Argentina (UCA) y lleva más de tres décadas de militancia dentro de la entidad. No posee campos propios, un dato que sus críticos remarcan con frecuencia en un ámbito donde la propiedad de la tierra suele ser condición de peso simbólico. Su rival lo acusa de buscar un cuarto mandato pese a la reforma estatutaria de 2023 que fijó un límite de tres períodos consecutivos.

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Marcos Pereda y Nicolas Pino cuando ganaron la elección y eran socios políticos
Marcos Pereda y Nicolas Pino cuando ganaron la elección y eran socios políticos

El propio dirigente defendió su candidatura en diálogo con Infobae: “En 2023, en asamblea y con aprobación de una amplia mayoría de los socios, se decidió terminar con las reelecciones indefinidas y establecimos un límite de tres mandatos. Las normas rigen desde su sanción, no retroactivamente. Carlos Odriozola y yo estamos plenamente habilitados”, sostuvo.

Pereda, también de 62 años, es descendiente de la familia Bunge y Born —su bisabuelo cofundó el histórico holding agroindustrial— y preside el Grupo Bermejo, un conglomerado con campos en las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes. En declaraciones a Infobae, calificó la postulación de Pino como “la burla más flagrante” a los acuerdos internos y llegó a compararlo con el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, al advertir que la SRA corre el riesgo de convertirse en un espacio sin alternancia. “Al romperse ese compromiso surgió el conflicto. Nuestro acuerdo era que iba a haber alternancia y otras reformas, como redactar un código de ética para el directorio”, explicó el vicepresidente.

El cronograma de cierre previsto para este miércoles marca el inicio de la acreditación a las 12.30, la votación presencial electrónica de autoridades y, a las 16.30, el segundo llamado a la asamblea general ordinaria en la sede social de Juncal 4450, en pleno barrio de Palermo. El resultado de la elección se conocería alrededor de las 18 horas.

La disputa por el sistema de registros genealógicos

El otro eje central de la campaña giró en torno a un proyecto de modernización tecnológica de los registros genealógicos, el sistema que permite inscribir animales de pedigrí. La actualización, contratada a la empresa Mobile Computing SA —luego rebautizada Grid Dynamics Holdings—, debía completarse en nueve meses a partir de junio de 2023, pero se extendió durante dos años y su costo se cuadruplicó respecto de lo previsto. Según el balance difundido en la recta final de la campaña, la SRA destinó 7.410 millones de pesos al desarrollo del software y otros 1.613 millones de pesos en previsión por reclamos de facturas impagas, un total cercano a los 6 millones de dólares.

La empresa proveedora se negó a someterse a la auditoría externa ordenada por la entidad. El sector de Pereda exige una auditoría forense independiente y responsabiliza a la conducción de Pino por la gestión del proyecto, mientras que desde el oficialismo remarcan que Pereda participó activamente del proceso como vicepresidente y de la designación de los equipos técnicos a cargo. Pino debió referirse públicamente al tema en su discurso durante la última Exposición Rural de Palermo, con el presidente Javier Milei a pocos metros del estrado.

Dos hombres de mediana edad se saludan con un apretón de manos. Uno lleva chaqueta de cuero, el otro saco oscuro y corbata roja con diseño. Fondo borroso
Javier Milei junto a Marcos Pereda en el predio ferial La Rural de Buenos Aires

Un balance con lecturas encontradas

El oficialismo defiende el último balance de la gestión, que calificó como “uno de los mejores de la historia de la institución” y que será sometido a votación en la asamblea del 9 de septiembre. Sectores críticos de la conducción advirtieron, sin embargo, que por primera vez en varios años el resultado operativo neto resulta negativo si se descuenta el canon que ingresa por la explotación comercial del predio ferial de Palermo, sede tradicional de la Exposición Rural.

A esa controversia se sumó el reclamo de Pereda por la extensión del cronograma electoral. La votación electrónica, abierta desde el 22 de julio, se prolongó durante 58 días, casi el cuádruple de los 15 días que rigieron en la elección anterior. El vicepresidente sostuvo que ese plazo amplió la ventana de exposición de la conducción actual durante la Exposición Rural de Palermo, cuando miles de productores visitan el predio. “Son inclinadas de cancha que evidentemente no son del todo equitativas”, afirmó en una entrevista con Infobae.

La cercanía de Pino con la Casa Rosada

La relación de cada candidato con el Gobierno nacional también atravesó la campaña. Pino sostiene un vínculo fluido con la administración de Milei y reclama públicamente la eliminación de las retenciones a las exportaciones agropecuarias. “Es necesario llegar a retenciones cero”, afirmó en declaraciones a este medio, en las que también remarcó que el diálogo actual con el Ejecutivo es “inédito”.

Nicolás Pino junto a Javier Milei
Nicolás Pino junto a Javier Milei

Este martes, en la antesala del cierre de la votación, Pino visitó el despacho del asesor presidencial Santiago Caputo en la Casa Rosada, según confirmaron a Infobae fuentes de Balcarce 50. Pereda, en cambio, cuestionó la injerencia oficial en la interna gremial y advirtió sobre el riesgo de que la entidad pierda autonomía frente al Gobierno. “Si la cercanía con el gobierno limita los reclamos, no es conveniente. Pino empezó a hablar de retenciones en campaña, antes no lo hacía”, sostuvo el vicepresidente en la entrevista con este medio.

Fuentes cercanas a Pino calculan un resultado favorable de aproximadamente 70 a 30 puntos porcentuales. Del lado de Pereda, en cambio, se muestran igual de confiados y aseguran que “se están contando los últimos porotos” antes del cierre de la votación. La asamblea general ordinaria del miércoles definirá no solo la conducción de la entidad para el próximo período, sino también el modelo de relación que la SRA mantendrá con el Gobierno de Milei y el grado de autonomía con que la institución representará a sus socios ante la Casa Rosada.

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