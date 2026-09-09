Economía

Hay 135.000 autos sin vender: por qué en el mercado local se acumula un stock equivalente a tres meses de patentamientos

Los vehículos sin vender exponen la desaceleración que atraviesa el sector. Aunque las terminales ajustan su producción para evitar un mayor sobrante, los importados también muestran niveles de stock en línea con su peso en las ventas

La caída de ventas de 2026 ya alcanza el 13,3% en el acumulado de 8 meses. Eso genera un stock de autos importados y nacionales que están parados sin patentar. (Chinatopix vía AP, Archivo)
La caída de ventas de 2026 ya alcanza el 13,3% en el acumulado de 8 meses. Eso genera un stock de autos importados y nacionales que están parados sin patentar. (Chinatopix vía AP, Archivo)
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El mercado automotor argentino cerró agosto con 135.260 autos sin vender, un stock equivalente a tres meses de patentamientos. Que más de 100.000 de esas unidades sean importadas pareciera ir en contra de la idea de que el boom de vehículos del exterior desacomodó a la industria local.

Sin embargo, al comparar ese dato con la composición actual del mercado, en la que dos tercios de las ventas corresponden a autos importados, la acumulación del stock muestra un freno bastante parejo de la demanda.

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Ese desajuste entre el ritmo de producción o importación y el de las ventas no se explica por un único factor. El stock cumple desde hace años la función de amortiguar interrupciones en la oferta, sostener la presencia de producto en concesionarios y acompañar proyecciones de demanda que no siempre se cumplen. El problema aparece cuando esa previsión queda por encima de la capacidad real de absorción del mercado.

El rol del stock

Ese papel de “buffer” quedó en evidencia el año pasado, cuando en septiembre se destruyó la planta de motores de Toyota en Brasil y la producción quedó afectada durante tres meses. Sin embargo, la falta de autos recién empezó a sentirse en diciembre, porque hasta entonces el mercado se abasteció con el stock disponible. Esa lógica ayuda a entender por qué terminales e importadores suelen trabajar con inventarios elevados, aunque después deban corregirlos.

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Con una demanda más débil que la esperada y costos financieros cada vez más pesados, ese colchón empezó a transformarse en un problema. Ahí comenzaron los ajustes de producción, los recortes de turnos y la necesidad de acelerar ventas con descuentos para evitar que la acumulación siguiera creciendo.

Ventas autos 2024
Las marcas tradicionales tienen un stock cercano a los 3 meses de ventas.

“Los concesionarios tienen objetivos y premios por cumplirlos. En muchos casos se compran ellos mismos los autos, es decir que los autopatentan, para alcanzar ese cupo mínimo. Pero después los tienen que vender porque la fábrica se los factura y hay un plazo para pagarlos. A partir de esa fecha, los intereses son tan altos que es más conveniente vender a menor precio que seguir ofreciéndolo y pagar esos punitorios. Por eso se ven ofertas de más del 20% de descuento”, explicaron a Infobae desde una automotriz argentina.

La adecuación de producción local

Cuando ese objetivo de ventas mínimas queda muy lejos de la realidad, se dejan de pedir autos a la fábrica y aparece el ajuste del otro lado de la cadena. Algunas marcas redujeron turnos, acortaron horas o ralentizaron la velocidad de línea para no seguir fabricando por encima de la demanda.

No tiene sentido fabricar más autos de los que se van a vender”, dijo un directivo de una fábrica. “Pero tampoco se puede ir y venir, porque hay proveedores y parar una planta implica un impacto en toda la cadena productiva. Cuando una fábrica para o rediseña su esquema de producción, antes pasaron muchos meses de estudio del escenario y de proyecciones”, finalizó.

Un reciente informe de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara) refleja el estado actual del mercado y la cantidad de unidades que todavía no se patentaron. El relevamiento incluye tanto autos fabricados en el país como importados, y muestra que la baja de ventas obligó a recalibrar previsiones en todo el sector.

Terminal Zárate
En los depósitos fiscales de Zárate hay un stock de autos importados que no se nacionalizaron todavía por menor demanda, pero ya están en Argentina

Con los números de agosto cerrados, el promedio de autos sin vender en el último año fue de 139.203 unidades. El pico se registró en diciembre pasado, con 159.624 unidades, mientras que el piso fue de 117.643 en septiembre. Los 135.260 actuales están por debajo del promedio del último año, una señal positiva para el mercado, que espera una reactivación en el segundo semestre de 2026.

La lenta recuperación de stock razonable

Este año, tras un enero de menor stock por el receso de verano de las plantas argentinas, que suelen detenerse unas tres semanas, el inventario volvió a subir en febrero y marzo, justo cuando empezó a percibirse que 2026 no podría superar, e incluso tal vez igualar, los resultados del año pasado.

Fue entonces cuando comenzaron los programas de ajuste de producción para acomodar la oferta a una demanda más débil, en un contexto en el que el mercado acumulaba un stock equivalente a unos tres meses de ventas.

Desde el pico de marzo, con 146.340 unidades, ese volumen bajó de manera gradual, en torno al 1% mensual, salvo en junio, cuando descendió de 144.000 a 138.000 autos, una caída de 3,9%. En agosto, última medición, el stock se ubicó en 135.260 unidades, todavía equivalente a tres meses de ventas.

En el análisis por marca, Jeep aparece como la automotriz con menor stock, con apenas un mes de unidades acumuladas. En el otro extremo se ubican Chery y BMW, con cinco meses de inventario.

Industria automotriz 2024 800x440
Entre las fábricas argentinas, la que menos stock de autos tiene acumulados es la de Stellantis en Córdoba, donde se producen Fiat Cronos y Titano, y Ram Dakota.

Entre las marcas tradicionales del mercado, Fiat y Peugeot tienen 1,8 y 1,9 meses de unidades sin vender; Citroën y Mercedes-Benz, 2,5 meses; Toyota y Nissan, 3,1; Renault, 3,2; Volkswagen, 3,3; Baic, 3,5; Ford, 3,6; BYD, 3,8 —después de haberse quedado sin autos en julio—; y Chevrolet, 4,4 meses.

Más allá de esas diferencias, la conclusión de fondo es que el stock no se concentra solo en la producción local. De las 135.260 unidades acumuladas en agosto, poco más de 100.000 son importadas —incluidos los vehículos llegados desde Brasil— y 33.700 corresponden a fabricación nacional.

Leído en relación con la composición actual de los patentamientos, el dato no confirma por sí solo un desbalance extraordinario contra la industria argentina, sino un freno de la demanda que se reparte de manera bastante pareja entre nacionales e importados.

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