Mataron a una jubilada en Córdoba y hay un detenido

La investigación por el crimen de Graciela Oviedo avanzó en Río Cuarto con la detención de un joven de 27 años.

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La Policía de Río Cuarto detuvo a un joven de 27 años por el crimen de una mujer de 72 años que fue hallada muerta este lunes dentro de su vivienda, en una causa de la provincia de Córdoba. Creen que se trató de un homicidio en ocasión de robo.

El hallazgo se produjo durante la tarde de ayer en una casa ubicada sobre Caracas al 1400, en barrio IPV Alberdi, dentro de la ciudad de Río Cuarto. Allí fue encontrada sin vida Graciela Oviedo. Por las características iniciales del caso, activó una investigación penal por homicidio.

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De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, la escena abrió desde el primer momento una línea de trabajo enfocada en un posible ataque dentro del domicilio. Si bien las autoridades todavía no difundieron una reconstrucción cerrada de los hechos, la pesquisa avanzó sobre la base de pruebas e indicios que orientaron la causa hacia un crimen y no hacia una muerte por causas naturales o accidentales.

En ese sector de Río Cuarto, Oviedo era una figura conocida y apreciada por quienes viven en la zona, por lo que la noticia generó una inmediata conmoción entre los vecinos y multiplicó la atención sobre cada novedad de la causa.

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Con el correr de las horas, los investigadores consolidaron como eje principal la posibilidad de que el homicidio haya estado relacionado con un robo.

La Fiscalía busca determinar qué ocurrió dentro de la casa, si existió una irrupción con fines de sustracción, si la mujer conocía a la persona o las personas que ingresaron y en qué momento se produjo el desenlace fatal.

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La hipótesis principal del homicidio de Graciela Oviedo apunta a un posible robo vinculado con la muerte.

En el marco de las primeras averiguaciones, la investigación derivó en la detención de un joven de 27 años, que quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal. Su situación procesal dependerá de las medidas que se adopten en las próximas horas y del resultado de las pericias y testimonios que se incorporen al expediente.

A partir de esa medida, la fiscalía puede profundizar sobre recorridos, comunicaciones, presencia en la zona y cualquier otro dato que ayude a reconstruir la secuencia previa y posterior al crimen. En casos de este tipo, la consolidación de la acusación depende de que cada indicio pueda ser respaldado por prueba material o testimonial.

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La causa está a cargo del fiscal Pablo Jávega, quien encabeza las actuaciones para establecer las circunstancias del homicidio y la eventual intervención de otras personas. Su tarea inmediata es ordenar la información surgida en las primeras horas, fijar con precisión la mecánica del hecho y evaluar el alcance penal de cada elemento reunido.

El impacto del caso en barrio IPV Alberdi se mantuvo durante toda la jornada. La referencia repetida por quienes conocían a la víctima fue el afecto que generaba en el vecindario, un dato que explica en parte la dimensión de la conmoción social que produjo el crimen.

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