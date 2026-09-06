Crimen y Justicia

Una nena de 4 años fue atacada por el perro de su familia y quedó internada en Córdoba

Luego de que sufriera el ataque, la menor tuvo que ser derivada al Hospital Santísima Trinidad de la capital debido a la gravedad de sus heridas

Primer plano de la mano derecha de un niño sobre una sábana blanca de hospital, con vías intravenosas, sensores y cables conectados.
No trascendieron detalles sobre cómo fue el ataque (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una nena de 4 años permanece internada de gravedad en la ciudad de Córdoba luego de haber sido atacada por el perro de su propia familia. Todo sucedió en una vivienda de Villa Dolores, el mismo viernes en que otros dos chicos murieron por ataques de perros.

En un primer momento, la menor fue asistida en el Hospital Regional de Villa Dolores. No obstante, después de que recibiera atención de urgencia, los médicos resolvieron trasladarla a la capital provincial.

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De acuerdo con la información difundida por Radio Juntos, la nena presentaba heridas de gravedad, sobre todo en la zona del rostro. Actualmente, se encuentra internada en el Hospital Santísima Trinidad, con pronóstico reservado, aunque estable.

Poco después de que el caso tomara repercusión pública, la Policía indicó que el perro involucrado en el ataque. Según El Doce.tv, no se difundieron detalles sobre cómo sucedió el ataque y no se inició una acción judicial.

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Hospital de Niños de la Santísima Trinidad de Córdoba
La pequeña permanece internada, aunque se encuentra estable (NA)

Se confirmaron dos muertes en un día por ataques de perros en Córdoba

El viernes fue una jornada atravesada por la muerte de dos chicos de 2 años que murieron tras haber sido atacados por perros en Córdoba. El hecho más reciente ocurrió en Alta Gracia, donde el menor murió después de ser mordido por un pitbull dentro de una vivienda del barrio Villa Oviedo.

El ataque se produjo cerca de las 17:00. De acuerdo con los primeros datos, el niño estaba con su madre, de 19 años, cuando fue agredido por el animal en el interior de la casa, en momentos en que la mujer se preparaba para bañarlo.

Fue así que el menor fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Arturo U. Illia, pero murió alrededor de las 18:00 pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico. Tras el episodio, la Policía secuestró al animal para evitar nuevos riesgos.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Primer Turno de Alta Gracia, a cargo del fiscal Diego Fernández, que deberá establecer cómo ocurrió el ataque y si hubo responsabilidades penales. Además, el propietario del perro, un hombre de 30 años, quedó detenido mientras avanza la investigación judicial.

Primer plano frontal de un perro pitbull de pelaje marrón, orejas recortadas, ojos ámbar y morro negro.
Este viernes, se confirmaron las muertes de dos menores atacados por perros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese mismo viernes, una nena de 2 años murió en el barrio Cabildo, en la capital provincial, luego de haber sido atacada por dos dogos que pertenecían a sus tíos. La menor fue llevada primero al Hospital Príncipe de Asturias, donde sufrió un paro cardíaco y logró ser reanimada.

Más tarde la derivaron al Hospital de Niños, al que ingresó con una hemorragia masiva y donde fue operada de urgencia. Pese a los esfuerzos médicos, la nena murió cerca de las 15:00. En ese mismo episodio también resultó herida una tía de la víctima.

Cabe destacar que los dos casos fatales ocurrieron en un contexto de reiterados ataques propiciados por perros en la provincia. Hasta el momento, Córdoba suma 11 episodios graves en 2026, entre muertes y ataques con lesiones de consideración.

Entre los antecedentes recientes también aparece el caso de un nene de 3 años que murió el 9 de agosto en el barrio Villa La Lonja, en la ciudad de Córdoba, tras el ataque de un pitbull. También figura la agresión a otro menor de la misma edad sucedida en el barrio Remedios de Escalada, donde un perro cruza con pitbull le provocó heridas en el rostro y recibió un total de 65 puntos.

El juicio por la muerte de la adolescente atacada por perros comenzó esta semana (Gentileza: Carlos Paz Vivo)
El juicio por la muerte de la adolescente atacada por perros comenzó esta semana (Gentileza: Carlos Paz Vivo)

De hecho, la seguidilla de hechos ocurrió mientras avanza en la provincia el juicio por la muerte de Trinidad Ballesteros, en otra causa vinculada a un ataque de dogos. El proceso comenzó este miércoles y tiene como principal acusado a José Nieto, quien enfrenta una acusación por homicidio simple con dolo eventual. Esta calificación prevé penas de 8 a 25 años de prisión.

El caso es seguido con atención porque no hay antecedentes en la provincia de una condena por dolo eventual en un expediente de estas características. En caso de ser hallado culpable, Nieto quedará detenido el mismo día en que se conozca el veredicto.

El hecho fatal ocurrió el 9 de julio de 2023, cuando la joven fue atacada mientras paseaba a su perro en la zona del barrio Estación Flores. Tras el episodio, fue asistida por el servicio de emergencias 107 y derivada al Hospital de Urgencias, donde murió horas después como consecuencia de las heridas.

La muerte de la adolescente generó conmoción en la ciudad y volvió a poner en discusión la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos. Después del hecho, el Concejo Deliberante aprobó la ordenanza 13.321, conocida como “Trinidad”, que creó el Registro Municipal de Perros Potencialmente Peligrosos y fijó nuevas exigencias para sus dueños, entre ellas la contratación de un seguro contra terceros y una licencia de tenencia.

Antes del ataque fatal, el acusado ya había sido denunciado por vecinos por distintos episodios vinculados con sus animales. En octubre de 2022 recibió una sanción equivalente a una unidad económica, correspondiente a ocho litros de nafta, a partir de una presentación realizada meses antes. Más adelante, en abril de 2023, otro vecino se presentó en la Unidad Judicial N° 6 luego de que los perros mordieran a su mascota.

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