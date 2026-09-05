Crimen y Justicia

Detuvieron al hermano del intendente de Coronel Rosales, tras haber sido acusado de balear a un hombre en Punta Alta

El conflicto se habría desatado por una disputa sentimental. Poco después de que se radicara la denuncia, el hombre fue localizado con un arma de fuego en su poder

Los dos hombres que fueron detenidos por el hecho (Gentileza: La Brújula 24)
Los dos hombres que fueron detenidos por el hecho (Gentileza: La Brújula 24)
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Luego de que denunciaran un violento episodio ocurrido en una vivienda de la localidad bonaerense de Punta Alta, el hermano del intendente de Coronel Rosales, Ramiro Aristimuño (42), quedó detenido. Según trascendió, el hombre fue acusado de dispararle a otro hombre por una presunta “disputa sentimental”.

Todo ocurrió este viernes, alrededor de las 14 horas, en una casa ubicada sobre calle 11 de Septiembre al 100. En ese momento, el acusado se habría presentado en la propiedad y habría golpeado la puerta del domicilio de la víctima, un hombre de 31 años identificado como F. N. P.

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De acuerdo con el relato que aportó a las autoridades, F. N. P. escuchó el llamado y salió para atenderlo. Aunque no está confirmado si habrían tenido algún tipo de discusión, indicó que Aristimuño le disparó en el muslo izquierdo.

Además, señaló que el acusado se encontraba acompañado por otro hombre, quien le habría propinado un culatazo en la cabeza. Según la información obtenida por La Brújula 24, el ataque estaría relacionado con un conflicto sentimental vinculado a su actual pareja, una joven de 21 años que se encontraba en la vivienda al momento del hecho.

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Las armas que fueron secuestradas durante el procedimiento (Gentileza: La Nueva)
Las armas que fueron secuestradas durante el procedimiento (Gentileza: La Nueva)

Luego de que los agresores se dieran a la fuga, el hombre herido fue trasladado al Hospital Eva Perón, donde recibió atención médica. De acuerdo con fuentes oficiales del caso, la víctima se encontraba fuera de peligro.

Aunque Aristimuño escapó en un automóvil, poco más tarde fue interceptado por los efectivos de la SubDDI en el barrio Albatros 27. Como resultado de una requisa realizada en el vehículo, se secuestraron un revólver calibre .22 largo, municiones y una balanza de precisión.

En el procedimiento también fue aprehendido Matías Ballesteros, de 43 años, quien acompañaba a Aristimuño y llevaba entre sus pertenencias una bolsa de nylon con una sustancia blanca, que será sometida a peritajes para determinar su composición. Además, informaron que otra persona de 39 años había sido demorada.

Los antecedentes penales de Ramiro Aristimuño

La nueva detención volvió a colocar a Aristimuño en el centro de una investigación judicial, en medio de antecedentes que ya habían tenido fuerte repercusión en Punta Alta y la región. De acuerdo con La Nueva, en 2021, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca lo absolvió en una causa por comercialización de estupefacientes.

Tribunales de Bahía Blanca
En 2021, Aristimuño fue absuelto en una causa por comercialización de estupefacientes (CIJur)

El fallo se dictó después de que los jueces declararan la nulidad de uno de los allanamientos realizados en 2019, procedimiento que había derivado en su detención. Asimismo, la decisión judicial benefició a otros dos imputados.

Durante ese procedimiento, las fuentes policiales lo habían señalado como uno de los presuntos proveedores de droga “más importantes y peligrosos” de la zona. Incluso, denunciaron que el hombre contaba con supuestos vínculos que se extendían desde Punta Alta hasta la ciudad de Viedma, en la provincia de Río Negro.

Tras aquella absolución, Aristimuño recuperó la libertad, aunque la Fiscalía había adelantado su intención de apelar la resolución ante la Cámara de Casación. Ahora, cinco años más tarde, volvió a ser detenido, aunque en el marco de una causa distinta.

La investigación de este hecho quedó en manos de la Ayudantía Fiscal de Coronel Rosales. En principio, el hombre sería imputado por los delitos de abuso de arma, lesiones, infracción a la Ley 23.737 y violación del artículo 189 bis del Código Penal.

A esas acusaciones se suma otro elemento de relevancia, debido a que al momento de su detención, Aristimuño registraba un pedido de captura vigente por robo calificado. Se trata de una causa tramitada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) Nº 11 del Departamento Judicial Bahía Blanca.

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