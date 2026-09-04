Crimen y Justicia

Asesinaron de una puñalada a un hombre en Mendoza en medio de una pelea callejera y hay dos detenidos

La víctima fue identificada como Gabriel Segundo Ramos. La Policía lo encontró herido en la madrugada del jueves en la localidad de San Rafael

Dos hombres esposados de espaldas a la pared son custodiados por agentes policiales con chalecos identificados con la sigla PDI
Efectivos de la Policía de Investigaciones detienen a dos hombres sospechosos de un asesinato ocurrido en San Rafael, Mendoza. (Diario Los Andes)
Guardar

La madrugada del jueves dejó un crimen bajo investigación en San Rafael, provincia de Mendoza, donde un hombre de 36 años murió tras ser herido con un arma blanca durante una riña ocurrida en la vía pública. La víctima fue identificada como Gabriel Segundo Ramos, y por el hecho la Policía aprehendió a dos hombres señalados por su presunta participación en el enfrentamiento previo.

El episodio se produjo cerca de las 2:54 en la zona de callejón Los Pioneros y avenida Balloffet, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 38ª. Cuando los efectivos llegaron al lugar, hallaron a Ramos con una lesión cortopunzante en la parte dorsal izquierda y comenzaron a practicarle maniobras de reanimación mientras esperaban la llegada del personal de salud.

PUBLICIDAD

La intervención médica confirmó poco después el fallecimiento, lo que dio inicio a una investigación que incluyó la revisión de cámaras de seguridad, despliegue de distintas unidades policiales y operativos en otros puntos del departamento para reconstruir la secuencia y ubicar a quienes habrían estado involucrados en la pelea.

Después de la intervención en el lugar y de acuerdo con lo informado por el portal del Diario Los Andes, el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) comenzó a analizar registros de cámaras de seguridad instaladas en la zona. Ese trabajo permitió establecer parte de los desplazamientos relacionados con el hecho, una pieza que pasó a formar parte de la reconstrucción preliminar de lo ocurrido.

PUBLICIDAD

Con esos elementos, la pesquisa sumó la participación de personal de Investigaciones, de la Unidad VANT, de Canes y de Policía Científica. El objetivo de esos procedimientos fue reunir pruebas, localizar a posibles involucrados y determinar de qué manera se desarrolló la secuencia que terminó con la muerte del hombre de 36 años.

Vista trasera de camioneta policial oscura. Placa con escudo y texto Mendoza Gobierno. Texto Policía en la compuerta. Emblema Chevrolet. Luces azules
El hecho se produjo cerca de las 2:54 en callejón Los Pioneros y avenida Balloffet, dentro de la jurisdicción de la Comisaría 38ª. (Policía de Mendoza)

A partir de las tareas investigativas, los operativos condujeron a un domicilio situado en inmediaciones de callejón Campos y Cordillera de los Andes. En ese lugar, fueron aprehendidos D. L. M., de 28 años, y H. M., de 30, quienes quedaron a disposición de la causa.

Según las primeras averiguaciones, ambos habrían participado de una riña con la víctima antes de la agresión fatal. La investigación quedó bajo la órbita de la ayudante fiscal Giulliana Dalosso y de la fiscal Andrea Rossi, quienes dispusieron las primeras medidas judiciales para avanzar con el esclarecimiento del caso. En esta etapa, el expediente fue caratulado de manera inicial como homicidio simple.

Esa calificación puede ser revisada a medida que se incorporen nuevas pruebas periciales, testimoniales y técnicas. También deberá establecerse si hubo participación directa de uno o más agresores en el ataque con arma blanca y cuál fue el contexto exacto del enfrentamiento.

Mientras la causa avanza, los dos aprehendidos continúan vinculados a la investigación iniciada tras el crimen ocurrido en San Rafael. Las medidas ordenadas por el Ministerio Público apuntan a esclarecer la responsabilidad penal de ambos y a poder reconstruir el caso.

Hace tan solo unos días, un niño de 11 años fue baleado en Mendoza tras quedar en medio de un tiroteo entre bandas en plena vía pública. La secuencia comenzó cerca de las 20 del domingo, cuando vecinos alertaron sobre detonaciones en la vía pública. De acuerdo con la información oficial disponible hasta el momento, las advertencias apuntaban a un enfrentamiento entre bandas en el interior del barrio y a una consecuencia inmediata: un niño había quedado en la línea de fuego.

Según la información del medio local ElSol, la víctima fue trasladada por su madre al Hospital Paroissien, donde los médicos constataron una lesión por arma de fuego. Más tarde, por la entidad del cuadro, el menor fue derivado al Hospital Notti. Allí, quedó internado, aunque estable y en sala común, mientras la investigación judicial avanzó con las primeras medidas en la escena.

Temas Relacionados

San RafaelMendozaHomicidioApuñalamiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Golpe a la banda de “El Loco César” en la Villa 31: secuestraron 30 kilos de droga y 112 millones de pesos

Los investigadores sostienen que el histórico capo continúa gestionando las operaciones delictivas desde el penal de Ezeiza, a través de las comunicaciones protegidas por su derecho de defensa

Golpe a la banda de “El Loco César” en la Villa 31: secuestraron 30 kilos de droga y 112 millones de pesos

Buscan esclarecer la muerte de un inspector de la Ciudad diez años después y ofrecieron una recompensa

La medida se publicó en el Boletín Oficial, a pedido de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 11, en una causa caratulada como muerte dudosa y sin una conclusión unívoca

Buscan esclarecer la muerte de un inspector de la Ciudad diez años después y ofrecieron una recompensa

Robaron un auto en Avellaneda, escaparon por autopista y cayeron tras una larga persecución

Los sospechosos abandonaron el vehículo sobre la colectora e intentaron huir a pie, pero fueron alcanzados por los efectivos. Hay cinco detenidos, tres de ellos menores de edad

Robaron un auto en Avellaneda, escaparon por autopista y cayeron tras una larga persecución

Atraparon al líder de una banda que se dedicaba a cometer robos a mano armada en Córdoba

En el procedimiento, los efectivos secuestraron una pistola calibre 22, un revólver calibre 32, una escopeta recortada de doble caño calibre 28, una carabina calibre 22 y un rifle de aire comprimido

Atraparon al líder de una banda que se dedicaba a cometer robos a mano armada en Córdoba

Desarticularon una banda familiar acusada de vender cocaína por delivery y secuestraron 300 dosis de drogas

La investigación se inició tras llamados anónimos y derivó en cuatro detenciones, dos allanamientos y el secuestro de droga, dinero, semillas de cannabis y vehículos

Desarticularon una banda familiar acusada de vender cocaína por delivery y secuestraron 300 dosis de drogas

DEPORTES

Son hijas de dos reconocidos futbolistas y asoman como las grandes figuras de la selección argentina en el Mundial femenino Sub 20

Son hijas de dos reconocidos futbolistas y asoman como las grandes figuras de la selección argentina en el Mundial femenino Sub 20

Todo lo que hay que saber del Mundial Sub 20 femenino: fixture, formato y cuándo será el debut de Argentina

El argentino Mattia Colnaghi, con Infobae: cómo lo ayudó Red Bull a mejorar en la Fórmula 3 y el sueño de la Fórmula 1

Brilló en River y en San Lorenzo, jugó en la Selección, y hoy tiene un bar y participa en un streaming de rock: “Estoy aprendiendo”

“Siempre estará en mi corazón”: el elogio del jefe de Williams a Franco Colapinto y la verdad de su vínculo con el equipo inglés

TELESHOW

12 años sin Gustavo Cerati: el último show de su vida y quiénes lo acompañaron en sus 1571 días en coma

12 años sin Gustavo Cerati: el último show de su vida y quiénes lo acompañaron en sus 1571 días en coma

Mario Pergolini reveló cómo nació su amistad con Iron Maiden: “El de las camisas feas”

Nicki Nicole le anunció a una participante de Popstars que quedaba eliminada y recibió un cuestionamiento: “¿Qué me faltó?”

La historia desconocida de dos actores argentinos que casi fueron Power Rangers: “Te hacían pelear y todo”

Nora Colosimo aseguró que Mauro Icardi sigue enamorado de Wanda Nara: “Él la remó hasta más no poder”

INFOBAE AMÉRICA

Reino Unido cuestionó el reclamo de Milei por Malvinas y aseguró que su compromiso con las islas es “absoluto e inquebrantable”

Reino Unido cuestionó el reclamo de Milei por Malvinas y aseguró que su compromiso con las islas es “absoluto e inquebrantable”

Venezuela: la Justicia y la “transición”

Scott Bessent celebró el respaldo de la UE a la presión financiera impulsada por la Administración Trump contra el régimen de Irán

Flavio Bolsonaro se acercó a Lula da Silva en las encuestas de cara a las elecciones presidenciales en Brasil

El Gobierno de Bolivia envió al Parlamento el acuerdo con el FMI por USD 1.900 millones para su análisis y eventual aprobación