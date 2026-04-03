El dramático relato de la mujer que sufrió una salidera bancaria en La Plata: “Me tiró al piso y me empezó a arrastrar”

El episodio ocurrió a unos metros de la entidad bancaria

La abogada que fue víctima de una salidera bancaria en el centro de La Plata el martes de esta semana, contó detalles acerca de lo ocurrido en donde dos individuos en una moto la interceptaron y le robaron la cartera. Llevaba dinero y documentación. “Me agarró del brazo, logré zafarme un poco, pero cuando llegué a la vereda de enfrente me tiró al piso y me empezó a arrastrar”, explicó.

“Estuve como dos horas con un ataque de pánico, temblando, no podía respirar”, recordó la mujer de 45 años sobre el violento ataque que tuvo lugar en calle 36 entre 4 y 5. Las autoridades pudieron reconstruir el episodio gracias al relato de la víctima y el testimonio de los testigos.

Dos personas que circulaban en moto se subieron a la vereda y le cortaron el paso, todo a pocos metros del banco. La mujer intentó escapar cruzando la calle pero uno de los delincuentes la alcanzó la tomó del brazo y, tras un forcejeo, la arrojó al suelo y la arrastró varios metros sobre el asfalto.

Durante el asalto a pleno día, la víctima sufrió heridas en las rodillas y roturas de su ropa. La secuencia continuó con la activación de una alarma barrial por parte de un vecino que vio lo que estaba ocurriendo e inmediatamente los delincuentes escaparon del lugar y se llevaron la cartera. “Yo gritaba todo el tiempo. En un momento intenté tirar el celular para evitar que me lo roben, pero no llegué”, añadió.

Al mismo tiempo, la alarma comunitaria alertó a un policía de civil que estaba en las inmediaciones, quien dio aviso al personal de seguridad. Esto permitió que se montara un operativo de la Policía Motorizada, que localizó el rodado utilizado en el robo, en la intersección de las calles 121 y 525. El mismo presentaba un pedido de secuestro por hurto.

Por el hecho, los agentes lograron capturar a un menor de 17 años sobre 120 y 525, quien tenía la cartera de la víctima, junto con documentación y tarjetas, aunque el dinero denunciado no estaba en el bolso. “Estaba todo menos el dinero. Tenía unos 1.300 dólares y alrededor de 200 mil pesos, pero solo me dejaron unos pocos billetes. Seleccionaron la plata, fue rarísimo”, contó al medio local 0221.

Detuvieron a un adolescente de 17 años

La causa quedó caratulada como “tentativa de robo y encubrimiento” y fue derivada a la UFI del Joven N° 3, que dispuso el alojamiento del detenido en un centro de recepción.

La investigación se orienta a determinar si los autores del hecho están vinculados a otros robos similares en la zona. Por esto mismo, se revisan imágenes de cámaras de seguridad, así como el testimonio aportado por la abogada, para reconstruir la secuencia y establecer si fue seguida desde el interior del banco. El segundo sospechoso se encuentra prófugo. La víctima permanece bajo control médico a raíz de las lesiones sufridas durante el asalto.

La misma sucursal había sido blanco de un intento de robo a mediados del año pasado, y días atrás la Policía logró detener a uno de los delincuentes involucrados.

Un individuo fue detenido por la DDI La Plata en relación con un intento de robo a un banco, con las pruebas incautadas exhibidas en la mesa.

La investigación policial determinó que al menos cuatro personas participaron en el hecho. Los asaltantes ingresaron al banco por el techo utilizando mantas de aluminio para bloquear los sensores de movimiento. Permanecieron cerca de dos horas adentro e intentaron abrir la caja fuerte con una amoladora, pero el humo activó la alarma y los obligó a huir sin concretar el robo.

A partir del análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas se identificaron dos autos, un Fiat Cronos y un Toyota Yaris, utilizados para escapar. El seguimiento de estos vehículos y la información telefónica permitió determinar que el usuario que había alquilado el Toyota Yaris residía en La Matanza y estuvo en la zona del banco durante el hecho.

La Policía Bonaerense realizó dos allanamientos en San Justo el 18 de marzo. En una vivienda sobre la calle La Rioja fue detenido José David Caballero Jara, de 36 años y nacionalidad paraguaya.