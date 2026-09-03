Crimen y Justicia

En la previa del partido entre Boca y Vélez, secuestraron estupefacientes a los hinchas en Córdoba

La intervención coordinada por fuerzas provinciales y federales incluyó revisiones en peajes y autovías. Se incautó marihuana, cocaína y tussi

Agentes de seguridad con uniforme negro requisan a varias personas vestidas con camisetas azules en un terreno al aire libre
Efectivos policiales requisan a simpatizantes en los controles de seguridad previos al partido entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield en Córdoba por la Copa Argentina. (Ministerio Público de Córdoba)
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En la previa del cruce entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield por los octavos de final de la Copa Argentina, quedó atravesada por un operativo interfuerzas con 19 procedimientos positivos por infracción a la Ley de Estupefacientes en rutas de acceso a la provincia de Córdoba.

El despliegue incluyó controles sobre vehículos particulares y colectivos de hinchas, con participación de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), Gendarmería Nacional y la Policía de Córdoba.

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El procedimiento se concentró en distintos corredores viales utilizados por las parcialidades para llegar al encuentro y dejó como saldo el secuestro de marihuana, cocaína y tussi, según la información difundida oficialmente. La intervención se inscribió en un esquema preventivo diseñado para eventos de gran convocatoria, con actuación coordinada entre fuerzas provinciales y federales.

De acuerdo con la información del Ministerio Público de la Provincia de Córdoba, doce casos positivos fueron registrados en el peaje de Toledo y otros siete en la Autovía Río Cuarto–Córdoba, en actuaciones que quedaron bajo la órbita de la autoridad judicial competente.

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Uno de los puntos de control fue instalado sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del peaje de Toledo, en la autopista Córdoba–Rosario, uno de los accesos habituales para quienes ingresan a la provincia desde el este. Allí, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico revisaron automóviles y colectivos en el marco del dispositivo montado por el partido.

Un segundo tramo de las acciones se desarrolló sobre la Autovía Río Cuarto–Córdoba, donde fueron verificados colectivos que trasladaban simpatizantes de Vélez Sarsfield. En esas inspecciones, según los datos oficiales, se confirmaron siete casos positivos vinculados a la tenencia de estupefacientes.

Un agente de seguridad uniformado con barbijo e insignia inspecciona los asientos y el equipaje dentro de un autobús de pasajeros
Efectivos policiales inspeccionan el interior de un colectivo de hinchas en Córdoba durante los controles previos al partido entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield por la Copa Argentina. (Ministerio Público de Córdoba)

El operativo formó parte de una modalidad que suele activarse ante espectáculos masivos, en especial cuando se prevé un traslado significativo de hinchas. En este caso, la estrategia estuvo centrada en prevención, fiscalización y secuestro de sustancias detectadas durante el trayecto.

En ese sentido, los elementos secuestrados quedaron a disposición de la autoridad judicial competente, que deberá determinar el curso de cada una de las actuaciones iniciadas durante los controles. La comunicación difundida no detalló, al menos por el momento, resoluciones posteriores ni eventuales imputaciones derivadas de los procedimientos.

Hace tan solo unos días, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) desarticuló 10 puntos de venta de drogas y 24 personas en un megaperativo llevado a cabo en los barrios Ampliación Cabildo y Villa El Libertador.

El resultado del operativo incluyó el secuestro de drogas, dinero, armas y vehículos, además de otros elementos vinculados con la venta de sustancias. De acuerdo con los datos difundidos por la fuerza, el valor estimado de todo lo incautado asciende a $147.445.400, mientras que los acusados quedaron a disposición de la Justicia.

De acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, la causa se inició hace siete meses, cuando comenzaron a recibirse presentaciones en la línea habilitada para reportar actividades vinculadas al narcotráfico. A partir de esa información, la FPA desarrolló tareas de investigación que permitieron ubicar distintos puntos de expendio de drogas en el sur de la ciudad de Córdoba.

Con esos elementos, la fuerza avanzó con 13 allanamientos en dos sectores específicos: Ampliación Cabildo y Villa El Libertador. La intervención fue coordinada bajo directivas de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Segundo Turno, que supervisó el procedimiento judicial y el destino de los detenidos.

Parte de esos lugares allanados estaba vinculada entre sí, mientras que otros funcionaban con autonomía. Los investigadores también detectaron vínculos familiares entre algunos de los principales sospechosos y relaciones de sociedad entre otros integrantes del esquema.

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