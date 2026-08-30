Crimen y Justicia

Cayó una banda de narcomenudeo en Córdoba: hay 9 detenidos

El procedimiento dejó nueve arrestados y nueve puntos de venta desarticulados en Embalse, Villa del Dique y Segunda Usina. La causa que también expuso la modalidad de delivery para vender droga

Efectivos de la FPA interceptaron a los dos sospechosos tras una investigación de cinco meses (Ministerio Público Fiscal de Córdoba)
Efectivos de la FPA interceptaron a los dos sospechosos tras una investigación de cinco meses (Ministerio Público Fiscal de Córdoba)
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Una investigación de cinco meses terminó con nueve detenidos y el desmantelamiento de nueve puntos de venta de droga en Córdoba, en un operativo que tuvo uno de sus tramos centrales sobre la Ruta Nacional 36, a la altura de Almafuerte, donde quedaron arrestados dos presuntos proveedores de cocaína. La pesquisa se concentró en localidades del departamento Calamuchita y derivó en allanamientos simultáneos en Embalse, Villa del Dique y Segunda Usina.

De acuerdo con ElDoce.tv, los dos hombres detenidos en la ruta son de nacionalidad peruana y, para los investigadores, cumplían el rol de abastecedores para la estructura bajo seguimiento. En ese procedimiento, los efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) secuestraron 1.550 dosis de cocaína, dinero, una balanza digital, elementos de fraccionamiento y un automóvil. La hipótesis oficial sostiene que, a partir de ese circuito de provisión, el resto de los acusados distribuía estupefacientes bajo la modalidad de delivery y también desde viviendas particulares.

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Los hombres arrestados cumplían el rol de abastecedores de cocaína (Ministerio Público Fiscal de Córdoba)
Los hombres arrestados cumplían el rol de abastecedores de cocaína (Ministerio Público Fiscal de Córdoba)

Tras la captura de los presuntos proveedores, la causa avanzó con siete allanamientos en Embalse, uno en Villa del Dique y otro en Segunda Usina. En esos procedimientos quedaron detenidos otros siete investigados, seis hombres y una mujer. Además, se incautaron 220 dosis de cocaína, 93 dosis de marihuana, ocho plantas de cannabis sativa y $413.100, junto con otra balanza digital y más elementos vinculados al fraccionamiento de la droga.

El expediente quedó en manos de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Tercero, que ordenó el traslado de los detenidos y el secuestro de todos los elementos incorporados a la causa. La imputación preliminar recayó sobre una presunta infracción a la Ley 23.737, la norma que regula los delitos vinculados con estupefacientes en la Argentina. A partir de ahora, la investigación deberá determinar el grado de responsabilidad de cada acusado dentro de la estructura detectada.

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Efectivos de la FPA interceptaron a los sospechosos sobre la Ruta Nacional 36 (Ministerio Público Fiscal de Córdoba)
Efectivos de la FPA interceptaron a los sospechosos sobre la Ruta Nacional 36 (Ministerio Público Fiscal de Córdoba)

La secuencia del operativo permitió a los investigadores reconstruir un esquema con distintos niveles de participación. Según la hipótesis oficial, la modalidad combinaba entregas coordinadas con ventas desde inmuebles particulares, una dinámica que la pesquisa logró seguir durante varios meses antes de avanzar con los allanamientos.

Otro operativo desarticuló búnkers en Córdoba

En paralelo, otro procedimiento contra el narcomenudeo en la ciudad de Córdoba terminó con dos detenidos, 12 allanamientos y siete búnkers de droga desarticulados en los barrios Villa La Maternidad y San Vicente. La investigación, realizada por la FPA bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, permitió detectar nueve puntos de venta de estupefacientes, de los cuales siete funcionaban de manera exclusiva para la comercialización de droga.

Durante esos allanamientos se secuestraron 292 dosis de cocaína y 25 de marihuana, además de $855.700 en efectivo, un revólver calibre .22 con nueve cartuchos, un automóvil, una motocicleta y otros elementos de interés para la causa.

Uno de los datos que surgió de ese expediente apunta a una mujer que cumplía prisión domiciliaria en Villa La Maternidad y que, según informó la FPA, habría tenido un lugar de referencia dentro de la estructura investigada. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, que deberá avanzar sobre la organización y definir las responsabilidades de cada involucrado.

El avance de causas por narcotráfico en la provincia también quedó expuesto en un megaoperativo reciente. A mediados de agosto, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó 18 allanamientos en la capital provincial y en Bialet Massé. En el procedimiento se detuvieron a seis personas y secuestró 18.891 gramos de cocaína y 1.066 gramos de marihuana, además de armas, vehículos, dinero y otros elementos incorporados a la investigación, de acuerdo con información oficial del Ministerio Público Fiscal.

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