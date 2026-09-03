Cultura

Arteba cambia de fecha por la visita del papa León XIV

La feria de arte más importante del país debió cambiar su calendario tras confirmarse una misa en las cercanías al Monumento de los Españoles

Feria arteba
Arteba cambia de fecha por el operativo de la visita del papa León XIV (RS Fotos)
Guardar

La visita del papa papa León XIV a Argentina, a partir del 8 y hasta el 11 de noviembre, también repercute en el mundo del arte y arteba, la feria más importante del país, debió cambiar su fecha.

La feria, que se iba a realizar del 6 al 8 de noviembre en La Rural, con pre inauguraciones los días 4 y 5, adelantó su inicio una semana, del 28 de octubre al 1° de noviembre, en la misma sede.

PUBLICIDAD

El evento adquirirá especial relevancia, ya que coincidirá con el 35° aniversario de la creación de la Fundación arteba, que desde 1991 impulsa un mercado de arte con proyección internacional y sostiene un trabajo continuado de apoyo al sector.

La misa se realizará en la zona del Monumento de los Españoles, en la zona de los lagos de Palermo
La misa se realizará en la zona del Monumento de los Españoles, en la zona de los lagos de Palermo

La directora ejecutiva de arteba, Lucrecia Palacios, confirmó que la feria de arte debía adelantar una semana su calendario por el operativo previsto para la visita del papa a Buenos Aires, tras la confirmación de que la misa porteña se realizará en los alrededores del Monumento de los Españoles, por lo que se prevee un cierre de la zona desde el 6 de noviembre, lo que “volvía inviable toda la programación original”.

PUBLICIDAD

Y no se trataba de una alteración menor, sino de una afectación total del evento, porque desde el 4 se espera gente acampando y cortes parciales en el área ante una convocatoria que podría alcanzar los dos millones de personas.

“Estuvimos en contacto con el Vaticano, y con los gobiernos de Nación y de la Ciudad de Buenos Aires para tomar la mejor decisión. Cuando nos confirmaron el lugar y la fecha de la misa ya habíamos hablado con La Rural para un posible cambio y, por suerte, se realizará una semana antes. Como a partir del 6 va a estar todo cerrado, no es que afecta un día de feria, afecta toda la feria. No se va a poder acceder a la zona”, dijo.

León XIV visitará Argentina del 8 y hasta el 11 de noviembre (EFE/EPA/MEDIOS DEL VATICANO)
León XIV visitará Argentina del 8 y hasta el 11 de noviembre (EFE/EPA/MEDIOS DEL VATICANO)

La consecuencia fue un corrimiento completo del cronograma original. La feria conservaba su formato y su estructura, pero cambiaba de semana para evitar la superposición con una concentración masiva y con un perímetro de seguridad que, según la información que manejaba la organización, iba a anular el funcionamiento del predio y su entorno.

La edición reunirá 70 galerías de 11 países, con artistas de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Puerto Rico y Francia, y sumará un programa internacional de charlas y un diseño expositivo de 11.000 metros cuadrados.

Este año marca el regreso de la feria más importante del país al emblemático predio ferial de Palermo, tras cinco ediciones (el Arenas Studios, La Boca, la primera post pandemia en 2021 y cuatro seguidos en Costa Salguero).

La Sección Principal fue definida por un comité independiente integrado por Nicolás Barraza, director de galería Mite, Buenos Aires; Juan Eyheremendy, director de galería Vermelho, San Pablo; Florencia Giordana Braun, directora de galería Rolf Art, Buenos Aires y las curadoras Florencia Malbrán y Lara Marmor.

Feria arteba
RS Fotos

En ese segmento participarán galerías como Alejandro Faggioni, Aninat Galería, Barro, Calvaresi, Centro de Edición, CONSTITUCIÓN, COSMOCOSA, COTT, Crudo, de Sousa Galería, Del Infinito, Diego Obligado Galería de Arte, El Mirador, Galería de las Misiones, Galería Maria Casado, Galería Palatina, Galería Sur, Grasa, Herlitzka & Co., Isabel Anchorena, Isla Flotante, Jorge Mara - La Ruche, La Mala, Linse, MC galería, Mite, Moria Galería, Mostra, NN, Nora Fisch, Ohno, PASTO, PIEDRAS, Piero Atchugarry Gallery, Quimera, Remota, Roldan Moderno, Rolf Art, Rubbers, Ruth Benzacar Galería de Arte, Selvanegra Galería, SUBSUELO, The White Lodge, TOMÁS REDRADO ART, Towphya, Valerie’s Factory, Via Margutta, W-galería y Witcomb.

La sección Utopia estará a cargo de Juan José Cambre, artista, y Santiago Villanueva, artista y curador independiente. Ellos eligieron las galerías y proyectos BAC, Departamento 112, Deskomunal Galería, Dicha, Fantasma, galería casa proyecto, Galería Cielo, Galería LADO D, GARRA, hipopoety, La Mesa, Palos, Pionera, Polvora, Satélite y Triple Frontera.

La feria también continuará con Zona de Diálogo Internacional, un espacio que articula la presencia de galerías con un programa de charlas orientado a discutir los desafíos, las tensiones y las posibilidades del arte contemporáneo argentino y latinoamericano en el nuevo marco global.

Temas Relacionados

ArteBuenos Airesartebapapa León XIVpapa León XIV en Buenos Airespapa León XIV en Argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Pampa Cósmica de Pérez Celis se despliega en el Palacio Libertad

La exhibición propone un recorrido inmersivo por la obra del artista argentino, explorando la relación entre el horizonte de la llanura y la vastedad del universo

La Pampa Cósmica de Pérez Celis se despliega en el Palacio Libertad

Adiós a Cassandra Wilson, la cantante de jazz que Time calificó como “la mejor voz de Estados Unidos”

Dueña de un registro vocal inconfundible, se movió con naturalidad entre el folk, el pop, el R&B y el country. Tenía 71 años. Deja una huella imborrable en la música popular de su país

Adiós a Cassandra Wilson, la cantante de jazz que Time calificó como “la mejor voz de Estados Unidos”

Tomás Abraham, filósofo argentino: “Pensar se volvió un gesto automático; opinar, una costumbre”

Una de las máximas centrales de su libro “Pensar de nuevo” plantea una forma de desarmar la modorra intelectual de la era digital. Una crítica feroz a la inmediatez de las pantallas, la burocracia académica y la necesidad constante de tomar partido sin detenerse a reflexionar

Tomás Abraham, filósofo argentino: “Pensar se volvió un gesto automático; opinar, una costumbre”

Tip de ortografía del día: in fraganti no necesita comillas ni cursiva

La forma en la que una persona escribe puede decir mucho de su personalidad y preparación

Tip de ortografía del día: in fraganti no necesita comillas ni cursiva

Un día en el Colón: cuatro ejes de una misma estrategia

Gerardo Grieco, su director, abre las puertas del Monumento Histórico Cultural del país y cuenta cómo transcurren allí las jornadas. Desde los estudiantes que se acercan para conocer la vida artística desde adentro hasta el trabajo de quienes sostienen cada gran producción detrás de escena. Dar visibilidad al Programa de Orquestas Infantiles y Juveniles es uno de sus objetivos principales

Un día en el Colón: cuatro ejes de una misma estrategia

DEPORTES

El divertido blooper de Franco Colapinto tras sorprenderse por el “Rayo McQueen” que estará de safety car en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

El divertido blooper de Franco Colapinto tras sorprenderse por el “Rayo McQueen” que estará de safety car en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1

Franco Colapinto volvió a referirse a la polémica sanción que recibió en la Fórmula 1 y detalló las dos reuniones que tendrá sobre el tema en Monza

Quiénes son los dos borrados que todavía siguen en River Plate y qué opciones tienen para emigrar

Relataba Boca-Vélez, su hijo ingresó desde el banco de suplentes y se emocionó al anunciar el cambio: “Impresionante momento”

Lewis Hamilton llegó al GP de Monza en su Ferrari restaurada e impactó con su curioso look

TELESHOW

El divertido mano a mano de Adrián Suar y Ángel de Brito: “Te fuiste y al final lo acomodé”

El divertido mano a mano de Adrián Suar y Ángel de Brito: “Te fuiste y al final lo acomodé”

El inesperado cruce entre Michelle Masson y El Puma Rodríguez en Es mi sueño: “Mi amor, no digas eso”

Tini Stoessel cantó en México tras el conflicto familiar con el apoyo de Rodrigo De Paul: “Estoy más firme que nunca”

A dos años de la muerte de Selva Alemán, el gesto de Arturo Puig que volvió a conmover a todos

Luana versus Mariela Prieto en Gran Hermano Generación Dorada: cuál fue la finalista que quedó eliminada

INFOBAE AMÉRICA

“Spider-Man: Un nuevo día” arrasa en taquilla mundial con USD 2.337 millones y se acerca a una cifra histórica

“Spider-Man: Un nuevo día” arrasa en taquilla mundial con USD 2.337 millones y se acerca a una cifra histórica

Los movimientos de la Armada de China entre las islas japonesas encienden las alertas en Tokio: “Es una provocación”

Caso Cerimedo: la Fiscalía de Bolivia descarta ampliar investigación contra la esposa de Rodrigo Paz

Conmoción en Uruguay: una estudiante de Medicina fue apuñalada por un compañero de estudios

Antorchas de Independencia de Guatemala, bajo nuevas reglas: supervisión docente, botiquín, transporte seguro y prohibición de bolsas con agua