Arteba cambia de fecha por la visita del papa León XIV

Arteba cambia de fecha por el operativo de la visita del papa León XIV (RS Fotos)

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La visita del papa papa León XIV a Argentina, a partir del 8 y hasta el 11 de noviembre, también repercute en el mundo del arte y arteba, la feria más importante del país, debió cambiar su fecha.

La feria, que se iba a realizar del 6 al 8 de noviembre en La Rural, con pre inauguraciones los días 4 y 5, adelantó su inicio una semana, del 28 de octubre al 1° de noviembre, en la misma sede.

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El evento adquirirá especial relevancia, ya que coincidirá con el 35° aniversario de la creación de la Fundación arteba, que desde 1991 impulsa un mercado de arte con proyección internacional y sostiene un trabajo continuado de apoyo al sector.

La misa se realizará en la zona del Monumento de los Españoles, en la zona de los lagos de Palermo

La directora ejecutiva de arteba, Lucrecia Palacios, confirmó que la feria de arte debía adelantar una semana su calendario por el operativo previsto para la visita del papa a Buenos Aires, tras la confirmación de que la misa porteña se realizará en los alrededores del Monumento de los Españoles, por lo que se prevee un cierre de la zona desde el 6 de noviembre, lo que “volvía inviable toda la programación original”.

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Y no se trataba de una alteración menor, sino de una afectación total del evento, porque desde el 4 se espera gente acampando y cortes parciales en el área ante una convocatoria que podría alcanzar los dos millones de personas.

“Estuvimos en contacto con el Vaticano, y con los gobiernos de Nación y de la Ciudad de Buenos Aires para tomar la mejor decisión. Cuando nos confirmaron el lugar y la fecha de la misa ya habíamos hablado con La Rural para un posible cambio y, por suerte, se realizará una semana antes. Como a partir del 6 va a estar todo cerrado, no es que afecta un día de feria, afecta toda la feria. No se va a poder acceder a la zona”, dijo.

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León XIV visitará Argentina del 8 y hasta el 11 de noviembre (EFE/EPA/MEDIOS DEL VATICANO)

La consecuencia fue un corrimiento completo del cronograma original. La feria conservaba su formato y su estructura, pero cambiaba de semana para evitar la superposición con una concentración masiva y con un perímetro de seguridad que, según la información que manejaba la organización, iba a anular el funcionamiento del predio y su entorno.

La edición reunirá 70 galerías de 11 países, con artistas de Argentina, Uruguay, Chile, Brasil, Perú, Estados Unidos, Reino Unido, Portugal, Puerto Rico y Francia, y sumará un programa internacional de charlas y un diseño expositivo de 11.000 metros cuadrados.

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Este año marca el regreso de la feria más importante del país al emblemático predio ferial de Palermo, tras cinco ediciones (el Arenas Studios, La Boca, la primera post pandemia en 2021 y cuatro seguidos en Costa Salguero).

La Sección Principal fue definida por un comité independiente integrado por Nicolás Barraza, director de galería Mite, Buenos Aires; Juan Eyheremendy, director de galería Vermelho, San Pablo; Florencia Giordana Braun, directora de galería Rolf Art, Buenos Aires y las curadoras Florencia Malbrán y Lara Marmor.

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RS Fotos

En ese segmento participarán galerías como Alejandro Faggioni, Aninat Galería, Barro, Calvaresi, Centro de Edición, CONSTITUCIÓN, COSMOCOSA, COTT, Crudo, de Sousa Galería, Del Infinito, Diego Obligado Galería de Arte, El Mirador, Galería de las Misiones, Galería Maria Casado, Galería Palatina, Galería Sur, Grasa, Herlitzka & Co., Isabel Anchorena, Isla Flotante, Jorge Mara - La Ruche, La Mala, Linse, MC galería, Mite, Moria Galería, Mostra, NN, Nora Fisch, Ohno, PASTO, PIEDRAS, Piero Atchugarry Gallery, Quimera, Remota, Roldan Moderno, Rolf Art, Rubbers, Ruth Benzacar Galería de Arte, Selvanegra Galería, SUBSUELO, The White Lodge, TOMÁS REDRADO ART, Towphya, Valerie’s Factory, Via Margutta, W-galería y Witcomb.

La sección Utopia estará a cargo de Juan José Cambre, artista, y Santiago Villanueva, artista y curador independiente. Ellos eligieron las galerías y proyectos BAC, Departamento 112, Deskomunal Galería, Dicha, Fantasma, galería casa proyecto, Galería Cielo, Galería LADO D, GARRA, hipopoety, La Mesa, Palos, Pionera, Polvora, Satélite y Triple Frontera.

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La feria también continuará con Zona de Diálogo Internacional, un espacio que articula la presencia de galerías con un programa de charlas orientado a discutir los desafíos, las tensiones y las posibilidades del arte contemporáneo argentino y latinoamericano en el nuevo marco global.