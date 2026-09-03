Cuánto puede costar usar un cajero automático de un banco que no es el propio

El costo de las operaciones bancarias varía mucho según la empresa y las condiciones del trámite. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Retirar dinero en un cajero automático que no pertenece al propio banco, perder una tarjeta de débito y necesitar una nueva, o simplemente pedir una tarjeta adicional para otro titular de la cuenta, son operaciones habituales para cualquier usuario del sistema financiero argentino. Aunque la caja de ahorro es, por normativa, un producto gratuito en su apertura y mantenimiento, buena parte de las operaciones que se realizan con ella tienen un costo que varía según la entidad elegida. El Banco Central de la República Argentina difundió el informe de comisiones vigentes para las cajas de ahorro de todas las entidades financieras del país, con diferencias que en algunos casos resultan considerables entre una entidad y otra.

De acuerdo con la reglamentación del BCRA, la apertura y el mantenimiento mensual de una caja de ahorro no tienen costo en ninguna de las entidades relevadas, y lo mismo sucede con la provisión de la primera tarjeta de débito al momento de abrir la cuenta. La normativa también dispone que sea gratuito el retiro del 100% del salario, la jubilación o el plan social, en cualquier cajero de cualquier red.

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Según el relevamiento del Central, el uso de cajeros automáticos dentro de las sucursales del propio banco también es gratuito en la totalidad del sistema, con una única excepción: Banco de Servicios y Transacciones SAU cobra $22,99 por esa operación, algo que ninguna otra entidad hace.

Donde empiezan a aparecer las diferencias es en el costo de la emisión de una tarjeta de débito adicional para otro titular de la cuenta. Se trata de un trámite que la mayoría de las entidades no cobra, pero que en Banco Bica cuesta $13.647,22, el valor más alto del sistema, seguido de cerca por Montemar Compañía Financiera, con $13.220,43.

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La emisión de una tarjeta de débito adicional puede costar hasta 13.647,22 pesos. (Freepik)

Algo similar, aunque con montos bastante más altos, ocurre con la reposición de una tarjeta por robo o extravío. En Banco Municipal de Rosario, ese trámite alcanza los $35.584,59, el importe máximo relevado por el BCRA, mientras que son minoría las entidades, entre ellas Banco del Sol, Compañía Financiera Argentina y Crédito Regional Compañía Financiera, que no cobran nada por ese servicio.

Cuánto cuesta usar el cajero de otro banco

Retirar dinero en un cajero automático que no pertenece a la entidad emisora de la tarjeta es una de las operaciones más frecuentes y, a la vez, una de las que más varían de banco en banco. El promedio del sistema para usar el cajero de otra entidad dentro de la misma red asciende a $3.256,51 por operación, mientras que hacerlo en una red distinta cuesta, en promedio, 3.671,06 pesos. En ambos casos, el valor más alto corresponde a Reba Compañía Financiera, que cobra $15.000,00 sin distinción de red. En el otro extremo, entidades como Banco del Sol, Compañía Financiera Argentina y Crédito Regional Compañía Financiera no cobran nada por esa operación, sea cual sea la red utilizada.

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Entre los bancos con mayor presencia en el sistema, los valores también muestran diferencias. BBVA Argentina cobra $6.700,00 tanto en la misma red como en una distinta, uno de los montos más elevados entre las entidades de primera línea. Banco Comafi factura $5.535,75 y $5.711,20 según la red, en tanto que Banco Credicoop y Banco de Corrientes se ubican en valores más bajos, con comisiones de entre 3.496,88 y 4.371,10 pesos.

Existe además un tercer concepto, distinto de los anteriores: el uso del cajero automático propio, pero fuera de una sucursal de la entidad, por ejemplo en un supermercado o un shopping. La mayoría de los bancos no cobra por esa operación, lo que explica que la mediana del sistema sea de $0,00, aunque el promedio se ubique en $218,56 por la incidencia de las entidades que sí lo hacen. El valor más alto lo tiene Naranja Digital Compañía Financiera, con $4.112,79, seguido de Banco de la Pampa, con 3.146,00 pesos.

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La mayoría de las entidades financieras no cobra por usar un cajero automático propio fuera de la casa operativa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hasta hace un tiempo, el Banco Central sólo publicaba los valores de comisiones correspondientes a los diez bancos con mayor cantidad de cuentas del sistema. Ahora, en cambio, el organismo difunde la información de la totalidad de las entidades financieras habilitadas para ofrecer cajas de ahorro, lo que permite comparar el costo de estas operaciones entre bancos grandes, medianos y pequeños.

El costo de sacar dinero en el exterior

El ítem con mayor variación entre entidades es el uso de cajeros automáticos en el exterior. La comisión más alta corresponde a Banco de Comercio, que cobra USD 32,00 por extracción, la cifra más alta en dólares de todo el relevamiento y equivalente al monto máximo de $47.520,00 que informa el BCRA para esta operación. Ese valor surge de tomar la cotización del dólar del último día del segundo mes anterior a la publicación, por lo que los montos en pesos pueden variar de un informe a otro aunque la comisión en dólares se mantenga sin cambios. El promedio del sistema para esta operación es de $15.436,46.

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En el otro extremo, Banco del Sol, Compañía Financiera Argentina, Crédito Regional Compañía Financiera, Banco Mariva y Ualá no cobran nada por usar un cajero en el exterior. Entre las entidades de mayor tamaño, Banco de la Nación Argentina cobra USD 14,52 por extracción, BBVA Argentina percibe $10.925,00 y Banco de Galicia y Buenos Aires aplica $7.000,00, a lo que esta última entidad suma un 0,50% del monto extraído en dólares por cada operación.

Entre las entidades que sí cobran por reponer una tarjeta extraviada, Reba Compañía Financiera aparece como la segunda con el valor más alto del sistema, con $30.000. Se trata de una de las pocas entidades en las que ese trámite supera ampliamente el promedio general de $9.509,37 que releva el BCRA para toda la reposición de tarjetas por robo o extravío.

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