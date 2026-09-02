"Narco-kioscos" y amenazas a vecinos: detuvieron a tres personas acusadas de vender droga en un barrio de Junín

El procedimiento de la DDI de Junín

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En el barrio La Celeste de Junín, efectivos de Drogas Ilícitas de Junín detuvieron a tres personas y secuestraron cocaína, marihuana, un revólver y dinero producto de la venta de estupefacientes, luego de que vecinos del barrio La Celeste denunciaran amenazas y hechos de violencia vinculados a la comercialización de drogas al menudeo en tres viviendas del sector.

Los operativos se concretaron el jueves 27 de agosto por la tarde-noche, con el apoyo de personal del Comando Patrulla Junín, en tres domicilios ubicados en las intersecciones de las calles Arquímedes y Falucho, y en Arquímedes entre San Lorenzo y Falucho.

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La investigación, que se extendió por varios meses, comenzó a partir de denuncias anónimas recibidas tanto en la dependencia policial como en la Secretaría de Seguridad del Municipio de Junín, a cargo de Mario Olmedo. A esa oficina se acercaron numerosos vecinos del barrio para reclamar una solución ante la problemática que atravesaban.

La orientación judicial del caso estuvo a cargo de la Unidad Funcional Especializada de Estupefacientes, con los fiscales Esteban Lopardo y Juan Pablo Cornelatti, y de la UFIJ N°4, conducida por el fiscal Esteban Pedernera. El Juzgado de Garantías N°3, con la jueza María Laura Durante, intervino en el proceso.

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De acuerdo con la información policial, compradores ocasionales, algunos provenientes de otros barrios de la ciudad, concurrían al lugar y generaban desórdenes que alteraban la tranquilidad del vecindario. En varias oportunidades, esas reuniones derivaron en riñas entre los asistentes, que consumían alcohol y drogas en el sitio y se tornaban violentos.

La Policía realizó tareas encubiertas con distintas modalidades, dado que los tres hombres y la mujer bajo investigación contaban con antecedentes por venta de estupefacientes. El trabajo de los detectives permitió corroborar el hecho denunciado y constatar la concurrencia habitual de compradores de droga a las viviendas señaladas.

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En los procedimientos se secuestraron varios envoltorios de cocaína fraccionados en dosis listas para la venta al menudeo, envoltorios de marihuana, sustancia de corte, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento, teléfonos celulares y dos balanzas digitales.

También fue hallado un revólver marca Tanque con la numeración limada, junto con otros elementos de interés para la causa. Según la investigación, las viviendas allanadas funcionaban como puntos de venta permanente, descriptos como “narco-kioscos”.

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De acuerdo a las fuentes, los tres detenidos se manejaban en el barrio “como si fueran los dueños del lugar” y llegaron a amenazar a los vecinos, quienes por temor evitaban formalizar denuncias por el accionar ilegal que se desarrollaba en el sector.

Al momento de concretarse los allanamientos, el personal policial fue recibido de forma hostil por los sujetos investigados y sus familiares, quienes arrojaron piedras y otros elementos contra los efectivos. No se registraron heridos.

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En el operativo fueron aprehendidas una mujer identificada con las iniciales K.G., de 29 años, y dos hombres, identificados como A.J.R., de 24 años, y J.A.V., de 49 años. Los tres quedaron imputados por infracción al artículo 5°, inciso c, de la Ley 23.737, que sanciona la comercialización de estupefacientes.