Crimen y Justicia

La Justicia ordenó la captura de un ex funcionario de Carlos Menem en la causa por tráfico de droga oculta en arroz

Guillermo Heisinger, que estuvo preso poco más de cuatro años, no asistió a su cita en Comodoro Py para convalidar una nueva pena. En 2020 fue absuelto por el intento de enviar cocaína oculta en un cargamento hacia África pero Casación revirtió el fallo

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La orden de captura de Heisinger fue dictada el 8 de julio por el juez Adrián Grunberg, integrante del Tribunal Oral Federal N° 5, y reforzada el 21 de julio
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La Justicia argentina ordenó la captura nacional e internacional de Guillermo Heisinger después de que el exfuncionario del gobierno de Carlos Menem no se presentara a la audiencia en la que debía fijarse la condena por su responsabilidad en el caso Narcoarroz, la causa por el intento de tráfico de casi 40 kilos de cocaína ocultos en un cargamento de arroz con destino a África.

La orden fue dictada el 8 de julio por el juez Adrián Grunberg, integrante del Tribunal Oral Federal N° 5, luego de que la defensa invocara problemas de salud para justificar la ausencia del 26 de junio en los tribunales de Comodoro Py, en Retiro. El magistrado sostuvo que esas circunstancias no fueron acreditadas de manera suficiente y dispuso la “inmediata captura y detención internacional” del exfuncionario.

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La decisión quedó reforzada el 21 de julio, cuando la Sala de Feria de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó por “inadmisible” el recurso de queja presentado por la defensa. Los jueces Guillermo Yacobucci y Mariano Borinsky entendieron que la impugnación no refutó los argumentos del tribunal y que tampoco acreditó una cuestión federal que habilitara la intervención de Casación.

La Corte dejó firme la revisión de la absolución

Heisinger había sido absuelto en julio de 2020 por el TOF N° 5, pero esa resolución no quedó firme. El fiscal general Diego Velasco apeló el fallo, la Cámara Federal de Casación Penal lo revocó y ordenó que fuera condenado con una pena acorde con la responsabilidad penal atribuida. Después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó esa decisión.

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Heisinger ya no estaba amparado por la absolución dictada en el juicio oral. La Corte Suprema convalidó en mayo de 2024 que se anulara ese fallo favorable y que se dictara una nueva sentencia en su caso.

Tribunales de Comodoro Py Vacíos - Cuarentena Obligatoria - COVID-19 - Coronavirus (Foto: Franco Fafasuli)
El abogano no asistió a Comodoro Py, alegando razones de enfermedad no acreditadas (Franco Fafasuli)

En la misma resolución, el máximo tribunal dejó firmes las condenas de siete años y ocho años de prisión contra Williams Triana Peña y Carlos Olmedo Silva Cárdenas. Ambos habían sido condenados por la operación en la que se intentó sacar del país droga oculta en un embarque de arroz desde el puerto de Rosario con destino final a Marruecos y Guinea-Bisáu.

Cómo se inició la causa

El caso Narcoarroz se inició a partir de información aportada en 2011 por la Policía Nacional de Colombia y Ameripol sobre una organización integrada en su mayoría por ciudadanos colombianos.

La estructura fue desbaratada en septiembre de 2015, cuando tenía listo el envío de casi 40 kilos de cocaína líquida impregnados en un cargamento de 46 toneladas de arroz vinculado al programa Hambre Cero de la Organización de las Naciones Unidas.

De la investigación participaron el fiscal federal Federico Delgado, ya fallecido; la Procuraduría de Narcocriminalidad, a cargo de Diego Iglesias; y efectivos de la Gendarmería Nacional.

Cuando procesó al abogado, el entonces juez federal Sergio Torres afirmó: “De acuerdo con la profusa investigación desplegada, se puede posicionar al imputado en los niveles jerárquicos más altos”. Hoy, Torres ejerce la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Heisinger estuvo preso más de cuatro años

Heisinger permaneció detenido desde el 19 de septiembre de 2015 hasta el 19 de diciembre de 2019. Tras recuperar la libertad, quedó sometido a un régimen restringido con monitoreo mediante tobillera electrónica hasta el veredicto absolutorio de 2020, después revertido por los tribunales superiores.

Durante el gobierno de Menem había sido subsecretario de Coordinación Administrativa del Ministerio del Interior y antes había cumplido funciones en el Ministerio de Educación. En su sitio web personal se presenta como nacido en 1959 en San Isidro, egresado del Colegio Marín y abogado graduado en la Universidad Católica Argentina.

En una entrevista concedida en julio de 2020 a Infobae, tras aquella absolución, luego anulada, describió su paso por la cárcel con estas palabras: “En la cárcel todo es un toma y daca, todo tiene un precio, comerse una banana tiene un precio, tomar una coca cola tiene un precio, no ganan los hábiles, lo que manda es la fuerza”.

Ese mismo medio consignó que pasó los cuatro años de detención en el Complejo Penitenciario I de Ezeiza y que fue secretario académico del programa UBA 22 del Centro Universitario de Ezeiza. También relató que en febrero de 2020 se casó con su novio colombiano, a quien había conocido en 2007.

Heisinger además escribió el libro Francisco íntimo. Según la portada de esa publicación, reúne “palabras, recuerdos, su pensamiento y su legado” de Jorge Bergoglio, el papa Francisco, fallecido el año pasado.

La red incluía sociedades comerciales y otros acusados

En el juicio oral, que se extendió durante dos años, hubo 13 condenas y cinco absoluciones. Entre los sentenciados estuvo Williams Triana Peña, uno de los señalados líderes de la organización, quien recibió siete años de prisión.

Su hermano Erman Triana Peña había permanecido prófugo durante años hasta ser detenido en Portugal. Más tarde fue condenado a seis años de prisión y expulsado de la Argentina tras cumplir la mitad de la pena, mientras enfrentaba otro proceso por narcotráfico en Europa.

Otro de los investigados, Carlos Yorelmy Duarte Díaz, nunca llegó a ser juzgado en la Argentina. En octubre pasado fue asesinado a balazos en un bar frente a una sede de la Fiscalía General de Colombia, en Bogotá, después de haber permanecido casi siete años prófugo.

Duarte Díaz había llegado al país en 2010 y obtuvo de forma irregular un DNI argentino, lo que le permitió crear sociedades, firmar contratos y moverse con libertad mientras lavaba dinero del narcotráfico. Su principal empresa era International Trade and Commerce SA, constituida en 2011 junto con Heisinger, y entre 2011 y 2015 administró un patrimonio millonario.

Duarte Díaz también presidía Agro Beef SA, figuraba como socio de Hard Business SA, tenía oficinas en Viamonte 611 y residía en Nordelta en una propiedad registrada a nombre de un testaferro. Iba y venía entre Buenos Aires, Rosario y Uruguay hasta que fue asesinado en su país natal.

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