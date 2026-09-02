Crimen y Justicia

“Cero riesgo”: denuncian por una estafa de USD 117 mil a un empresario y financista inmobiliario

Se trata de Christian Silbergleit, quien ya había sido acusado por más de 30 personas que dijeron haberle entregado sus ahorros a cambio de intereses en dólares

Christian Silbergleit
Christian Silbergleit, denunciado por estafas
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Christian Silbergreit, un empresario vinculado a emprendimientos inmobiliarios y gastronómicos fue denunciado por una presunta estafa de USD 117.093,62. La supuesta víctima de la defraudación, lo acusa de haber recibido y administrado fondos de su propiedad bajo un esquema de “cuenta corriente” o “cuenta remunerada” desde 2019.

Según la presentación realizada ante la fiscalía en turno en la Justicia Nacional por los abogados Fernando Madeo Facente y Juan Pablo Madero Facente, quienes también intervienen en los casos Induplack y Autos Premium Pilar, Silbergreit ofrecía mantener el dinero disponible y pagar intereses sobre los saldos depositados.

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La denuncia, a la que tuvo acceso Infobae, enumera comprobantes de transferencias internacionales efectuadas entre septiembre de 2023 y marzo de 2025. Sin embargo, ese volumen de operaciones no equivale necesariamente al supuesto perjuicio final reclamado, ya que la denuncia fija el saldo adeudado en USD 117.093,62.

El escrito también refiere una entrega de aproximadamente USD 26.500 en efectivo en marzo de 2021. De acuerdo con el relato, el dinero habría sido acreditado en una cuenta administrada por el denunciado.

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Entre los intercambios aportados como prueba, el denunciante sostiene que Silbergreit reconoció saldos y condiciones de remuneración. En noviembre de 2019, por ejemplo, habría informado que el capital quedaba depositado en una cuenta remunerada con una tasa anual del 12%.

En la denuncia se aporta como pruebas varias conversaciones, entre ellas, una de febrero de 2024, ante una consulta vinculada con el riesgo de los fondos que se encontraban en poder del denunciado. De acuerdo a la supuesta víctima, Silbergreit le respondió; “No querido está colocada adelantando bajadas de cable u operaciones diarias de billetes. Cero riesgo de colocaciones largas. Si necesitas que te firme algún mutuo o pagaré para que tengas algo firmado cero drama.”

La relación comercial, siempre según se extendió durante cerca de seis años. El texto menciona conversaciones en las que se habría hablado de tasas de hasta 24% anual y de la posibilidad de documentar la obligación mediante un mutuo o un pagaré.

El damnificado afirmó que, a comienzos de 2025, comenzó a solicitar la devolución de los fondos. Señaló que Silbergreit dejó de responder sus mensajes entre junio y agosto de ese año.

La denuncia plantea que los hechos podrían exceder un incumplimiento contractual, ya que el denunciante considera que existió un mecanismo para captar los fondos mediante engaño. También solicita ser tenido como parte querellante y afirma que habría otros damnificados por situaciones similares.

Denuncias previas

Antes de esta nueva denuncia, Silbergleit ya había sido acusado por más de 30 personas que dijeron haberle entregado sus ahorros a cambio de intereses en dólares.

Los damnificados denunciaron pérdidas por unos USD 12 millones en una causa que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°14 que investiga un posible esquema Ponzi, con fondos de nuevos inversores destinados al pago de intereses de compromisos anteriores. Los contratos, en su mayoría, se habrían firmado con la firma Auto Leasing y ofrecían retornos anuales de entre 9% y 15%.

La causa tuvo un sobreseimiento inicial que luego fue revocado por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional. En otra causa, radicada en la Unidad Especializada en Ciberdelitos (Ufeic) del Departamento Judicial de San Isidro lo investigan por la entrega de US$210.000 a través de un depósito en su billetera virtual.

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