Denunció el robo en una vivienda y descubrieron que era uno de los ladrones

Una investigación por robo en Concordia cambió de rumbo y puso bajo sospecha al cuidador que había denunciado el hecho.

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En la localidad entrerriana de Concordia, una investigación por robo en una vivienda cambió de rumbo en pocas horas y puso bajo sospecha a quien había denunciado el hecho. El hombre, de 49 años y cuidador del predio, pasó de presentarse ante la Policía como damnificado a quedar señalado como uno de los presuntos autores, según la hipótesis que surgió a partir del análisis de cámaras de seguridad y de otras diligencias ordenadas en la causa.

El caso, según informó el portal El Once, se inició después de una denuncia por la sustracción de objetos en un inmueble ubicado sobre un camino de ripio, en la zona de la ex Ruta Provincial Nº 14. En un primer momento, la secuencia parecía responder al esquema habitual de un ingreso forzado durante la ausencia de los ocupantes. Sin embargo, el avance de las actuaciones abrió otra línea de investigación y reordenó el expediente.

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En ese marco, los efectivos entrevistaron al cuidador del predio, un hombre de 49 años, quien en esa primera instancia se presentó como víctima del hecho.

Según su relato ante los policías, se había retirado del lugar el domingo 30 de agosto alrededor de las 12:30 y regresó cerca de la medianoche. Al volver, afirmó que encontró dañado el candado de ingreso a su vivienda particular y que advirtió la falta de pertenencias. Esa declaración fue el punto de partida de las primeras actuaciones.

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Pocas horas más tarde, cerca de las 11 del lunes, la propietaria del predio llegó al inmueble y comprobó que también habían entrado a la casa principal. Allí, siempre según lo denunciado, los autores habrían forzado una ventana para ingresar y llevarse distintos objetos del interior.

A partir de esa constatación, la investigación incorporó un segundo escenario dentro del mismo predio y sumó la intervención de otra dependencia policial por razones de jurisdicción. En las actuaciones, también participó personal de la Comisaría Novena, mientras se avanzaba con la reconstrucción de lo sucedido entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes.

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En paralelo, agentes de la División Policía Científica realizaron las pericias correspondientes en el lugar. Entre las medidas adoptadas figuraron el relevamiento del inmueble y el levantamiento de rastros que pudieran resultar útiles para la causa.

La investigación en Concordia sumó la intervención de la Comisaría Novena y pericias de la División Policía Científica para reconstruir el robo. (Pablo Bianchi – 03442.com.ar)

Hasta ese momento, la investigación seguía la hipótesis inicial de un robo cometido por terceros que habían aprovechado la ausencia del cuidador y el posterior acceso a la vivienda principal.

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El giro en la causa se produjo cuando los investigadores avanzaron sobre registros de cámaras de seguridad. A partir de ese análisis, la Policía concluyó que el cuidador, que figuraba en el expediente como uno de los damnificados, habría participado del ilícito junto con otra persona.

Ese cambio de enfoque colocó al hombre en el centro de la pesquisa y reordenó las diligencias posteriores. La hipótesis de los investigadores indicó que los bienes robados habrían sido cargados en un flete y llevados luego a domicilios de allegados al sospechoso. De acuerdo con esa línea, el objetivo habría sido mantener los elementos bajo “resguardo”, una expresión que surge de la propia información policial incorporada al caso.

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Con esa orientación, la Policía desplegó nuevas diligencias con colaboración de efectivos de la Comisaría Séptima. El procedimiento permitió seguir el rastro de los bienes denunciados y ubicar los lugares a los que habrían sido trasladados tras el hecho investigado.

Los elementos fueron entregados de manera voluntaria en viviendas situadas sobre calles Líbano y Córdoba, además de otro domicilio ubicado en Colonia Ayuí. Ambas vinculadas al cuidador.

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La causa continuó bajo intervención de la Justicia, que deberá determinar el grado de responsabilidad de las personas involucradas en el episodio. En esa instancia, el fiscal José Arias dispuso formalmente el secuestro de todos los elementos recuperados para su incorporación al expediente.

Y más tarde, el funcionario judicial ordenó la restitución de esos objetos a la propietaria del predio, una vez cumplidas las medidas procesales correspondientes. La investigación quedó enfocada en establecer las responsabilidades penales derivadas de la maniobra reconstruida por la Policía.

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