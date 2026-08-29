Crimen y Justicia

Amenazó a su madre con un cuchillo por no darle dinero y quedó detenida

El hecho ocurrió en San José de Metán, en Salta. La acusada, una mujer de 43 años, fue detenida tras irrumpir en la vivienda con un arma blanca

Mano de una mujer sosteniendo un cuchillo de cocina de mango negro junto a una mesa de madera marrón.
La mujer empuñó un cuchillo junto a una mesa de madera en una vivienda de Salta, donde fue detenida por amenazar a su madre por dinero (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una mujer de 43 años fue imputada en la localidad salteña de San José de Metán por presuntas amenazas y desobediencia judicial, luego de que se presentara en la casa de su madre pese a tener vigente una orden de exclusión del hogar y prohibición de acercamiento. Allí, empuñó un cuchillo con la intención de que la víctima le diera dinero.

La acusación quedó a cargo del fiscal penal 3 de Violencia Familiar y de Género de Metán subrogante, Oscar López Ibarra, quien además solicitó que la imputada continúe detenida tras concluir la audiencia.

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Según argumentó el fiscal, la imputación tomó como base la denuncia de la víctima, el informe policial y las actuaciones previas vinculadas con las medidas de protección que ya se encontraban vigentes desde enero.

De acuerdo con la denuncia, el episodio ocurrió cuando la mujer llegó al domicilio de su madre para pedirle dinero con el objetivo de comprar sustancias estupefacientes. Ante la negativa, habría comenzado a insultarla y amenazarla de muerte, al igual que a otros integrantes de la familia que se encontraban presentes.

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La mujer quedó detenida luego de que fuera imputada por amenazas y desobediencia judicial
La mujer quedó detenida luego de que fuera imputada por amenazas y desobediencia judicial

De acuerdo con la información publicada por el Ministerio Público de Salta, la acusada portaba un cuchillo y habría golpeado una mesa con el arma durante el hecho. Este nivel de agresividad habría agravado la situación dentro de la vivienda.

La intervención policial se produjo luego de que una nieta de la víctima escuchara los gritos y avisara a otro familiar, quien se comunicó con las autoridades. Fue así que los efectivos acudieron al lugar y demoraron a la sospechosa.

Le robó a su tía de 86 años, la llevó a hacer la denuncia y fue detenido

A mediados de abril, una mujer de 86 años denunció haber sido asaltada en su casa de Carapachay, en el partido de Vicente López. Sin embargo, el caso dio un giro en la investigación cuando los detectives identificaron como principal sospechoso a su propio sobrino político, el mismo que la había acompañado a realizar la denuncia.

La víctima dormía cerca de las 4 de la madrugada del 23 de abril cuando un hombre la despertó y, bajo amenazas con un arma blanca, la redujo, la ató y le exigió dinero a golpes. De acuerdo con el expediente, el asaltante se llevó 2.000 dólares, que constituían sus ahorros.

Después de que radicara la denuncia, la causa quedó en manos de la Sub DDI de Vicente López, con intervención de la UFI Vicente López Oeste, a cargo del fiscal Gastón Larramendi. En las primeras medidas, los investigadores detectaron que la puerta de acceso a la vivienda no había sido forzada.

Esa línea cobró fuerza a partir del análisis de cámaras de seguridad de la cuadra. De hecho, en una de las grabaciones, el ladrón aparece con el rostro cubierto, pero ingresa a la propiedad tras abrir la puerta con llave.

A partir de ese registro, los investigadores siguieron el vehículo utilizado en la maniobra, un Peugeot 208. La sorpresa llegó cuando determinaron que se trataba del mismo auto en el que la víctima había llegado a la comisaría para radicar la denuncia.

Con ese dato, la pesquisa avanzó sobre Carlos Adolfo Guevara, de 48 años, quien finalmente fue detenido en un almacén familiar de la zona de Del Viso. Durante el procedimiento, la Policía Bonaerense secuestró un arma blanca, una navaja que iba a ser peritada para determinar si fue utilizada en el robo.

ACUSADO ROBO A SU TIA MUNRO POLICIA BONAERENSE
Carlos Guevara, el acusado

En paralelo, también fue allanado y detenido su hijo, de 25 años, acusado de encubrimiento. En ese operativo, los efectivos encontraron un millón de pesos, suma que los investigadores analizan para establecer si guarda relación con el dinero robado.

Fuentes del caso indicaron que Guevara fue indagado, pero optó por no declarar. Los investigadores también señalaron que existía una relación estrecha entre la víctima y el principal acusado: la mujer incluso lo había ayudado tiempo atrás a comprar su casa.

De acuerdo con los registros incorporados a la causa, el imputado figura como remisero en ARCA, percibe un plan social, tiene empleo formal y antecedentes laborales en las municipalidades de Vicente López y Pilar. A la vez, su perfil financiero exhibe deudas por préstamos y créditos recientes con entidades financieras y cuatro bancos por más de 12 millones de pesos.

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