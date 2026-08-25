Crimen y Justicia
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Narcos de La Matanza: la caída de “Don Raúl”, el ex colectivero de 62 años que lideraba su propio clan

La Policía Bonaerense realizó una redada en su contra ordenada por la Justicia federal que terminó con 34 allanamientos y 9 detenidos, entre ellos varios miembros de su familia. Qué encontraron en su casa

Droga incautada en el domicilio de Raúl Jiménez y el operativo para detener a su banda

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El problema narco en La Matanza es imposible de minimizar. Existe hace años, y mata, con una serie de jefes sanguinarios en la traza del rio que le da nombre a la jurisdicción, o con terribles como el capo Nicolás Guimil, “Chaki Chan”, que intentó tomar un barrio a tiros.

Hoy, en 2026, la historia recrudece con una serie de al menos cinco asesinatos ocurridos en las últimas semanas en torno a búnkers de droga por el control del territorio, con vecinas adolescentes que mueren en el fuego cruzado de los sicarios. El jueves pasado, un hombre fue asesinado a tiros de ametralladora en Rafael Castillo, a metros de un punto de venta. En el medio, ocurre la inseguridad matancera de todos los días, con vecinos asesinados en robos, o ladrones muertos a tiros.

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Una balanza digital marca 647 gramos bajo una bolsa con un paquete de cinta amarilla abierto que contiene sustancia blanca
El ladrillo encontrado en la casa de "Don Raúl"

La ola de crímenes llevó a fuertes recambios en las comisarías de la zona, decididos por el comisario mayor Luciano Morel, nuevo jefe de la Superintendencia AMBA Oeste I. Doce oficiales en puntos clave fueron removidos de sus puestos.

En paralelo, bajo órdenes del Juzgado Federal N°2 de Morón con el magistrado Jorge Rodríguez y el secretario Ignacio Calvi, la Superintendencia llevó adelante una redada contra una nueva organización en la zona, con un presunto jefe, Raúl Faustino Jiménez, de 62 años. Junto a él, cayeron otros ocho sospechosos, en una serie de 34 allanamientos. Jiménez mismo es un personaje curioso, infrecuente.

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Raúl Jimenez, detenido en La Matanza por la Policía Bonaerense
Raúl Jimenez, detenido en La Matanza por la Policía Bonaerense

Jubilado según sus registros, vecino de Merlo, ex empleado de una línea de colectivos, Jiménez fue allanado y detenido en su domicilio, donde le encontraron casi un kilo de droga, con un ladrillo de cocaína peruana de casi 700 gramos y el resto en polvo fraccionado, junto a un importante rifle.

Entre los sospechosos detenidos hay dos miembros de su familia, ambas mujeres. El Juzgado Federal N°2 de Morón señala al ex colectivero, precisamente, por ser el presunto jefe de una serie de puntos de venta, con la pasta base como principal producto. Entre estos puntos, el principal de los investigados se ubica en una tosquera de la zona de Pontevedra, un lugar que ya fue allanado tres veces por el Juzgado Federal N°2 en los últimos dos años.

“Don Raúl” no sería el único cacique en esta historia, un clásico régimen de narcomenudeo matancero, con soldaditos armados que custodiaban los puntos de venta En el esquema, también, hay una mujer peruana que se encuentra bajo investigación. De 49 años, con un domicilio registrado al borde de Ciudad Oculta en Villa Lugano, se sospecha que tenía un control sobre varios puntos de venta investigados, entre ellos un bunker a la vera del rio Matanza que fue allanado y hallado vacío. Jiménez y la mujer peruana, por lo pronto, no tendrían un vínculo.

Dos hombres caminan frente a una pared de ladrillos con los ojos cubiertos por barras negras; uno viste de azul y el otro lleva chaqueta gris
Pasamanos filmado en la causa

La redada -en la que se empleó un helicóptero y tropas de asalto- llegó después de semanas de vigilancia encubierta en zonas como Villa Dorrego, Rafael Castillo, González Catán, Virrey del Pino, Aldo Bonzi, Villa Celina, Isidro Casanova y Pontevedra, con una serie de kioscos de droga y aguantaderos. Las filmaciones encubiertas, con capturas que ilustran esta nota, revelaron pasamanos en plena calle.

En los allanamientos se encontró, además del rifle en la casa de Raúl Jiménez, otras 17 piezas, con pistolas y revólveres calibre .22 y .40, y hasta un arma tumbera, junto a una colección de balas y cargadores

Varias pistolas, cargadores, municiones y un fusil con mira desplegados sobre una mesa con carteles de la Policía de Buenos Aires
Varios chalecos antibalas negros, un bolso táctico y tres equipos de radio sobre una mesa junto a carteles oficiales de secuestro policial
Las armas y los chalecos antibalas incautados

El stock de droga incluyó, además del ladrillo peruano, otra roca de 200 gramos de pasta base, una balanza sucia de polvo y otros 429 envoltorios rellenos, más un surtido de papel glasé.

Además, se hallaron poco más de diez millones de pesos en efectivo, 2500 dólares, 18 celulares que podrán ser peritados, dos equipos de radio, autos, motos y -lo más interesante, tal vez- cuatro chalecos antibalas.

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